«Предупреждение на будущее»: почему США ввели санкции против украинцев

Минфин США ввел санкции в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По данным ведомства, лица и организации, включенные в санкционный список, якобы являются частью сети влияния, связанной с Россией и имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

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Так, США ввели санкции против депутата Верховной рады Александра Дубинского, экс- парламентария Александра Онищенко, бывшего прокурора Константина Кулика, экс-сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко и трех помощников Деркача — Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко.

Кроме того, в санкционный список были включены информационные порталы Only News и «Скептик», которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и «Эра-медиа». Два последних ресурса, по версии США, распространяли ложные сведения в интересах Андрея Деркача.

«Начиная по меньшей мере с 2019 года Деркач и связанные с ним лица оказывали воздействие на СМИ США, базирующиеся в США платформы социальных медиа и влиятельных лиц в США, чтобы распространять вводящие в заблуждение и ничем не подкрепленные утверждения о том, что действующие и бывшие официальные лица США участвовали в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконном оказании влияния на Украине», — подчеркнули в американском минфине.

Украинский компромат

Cам Деркач попал под санкции США еще в начале сентября 2020 года. Он был включен в cанкционный список за попытку повлиять на американские президентские выборы, которые состоялись в ноябре того же года.

Пристальное внимание Вашингтона политик привлек еще весной, когда опубликовал ряд аудиозаписей разговоров, предположительно, между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом, а ныне избранным главой США, Джо Байденом.

Материалы содержали ряд спорных моментов, в частности, открытое требование со стороны представителя американской администрации по увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на кредит от Международного валютного фонда. Впоследствии Деркач также обнародовал схемы, согласно которым сын Байдена Хантер — работавший тогда в украинской фирме Burisma — получал немалые суммы на Украине. Более того, депутат указал на коррупционные связи Демократической партии США в стране, в чем ему помогли Дубинский, Телиженко и Кулик.

Как пишет «Страна.ua», по факту все украинцы, попавшие под американские санкции, так или иначе были связаны с раскрытием информации о действиях семьи Байдена на Украине и выступали против «внешнего управления» государства со стороны Демпартии и ее лобби.

Так, Онищенко известен благодаря серии разоблачений в отношении Порошенко и своими заявлениями по делу о коррупции Байдена на Украине. В настоящее время экс-депутат проживает в Европе, украинские власти последовательно пытаются добиться его экстрадиции на родину.

В то же время Ковальчука называют составителем досье на американских политиков, компромат на которых публиковал Деркач, Журавель же вел медиаплощадки подконтрольные депутату, а Симоненко, предположительно, курировал финансовые активы парламентария.

Действия Деркача вместе с остальными участниками санкционного списка вызвали достаточно серьезный резонанс. Американской стороне пришлось официально опровергать информацию об «управлении» Украиной, а президент Украины Владимир Зеленский призывал провести расследования заявлений Порошенко, так как их можно было классифицировать как государственную измену.

Однако в преддверии выборов в США скандал отчасти ушел на второй план, да и украинский лидер сменил свою риторику, заявив, что публикация пленок — попытка разрушения двухпартийной поддержки Украины в США и втягивание Киева в предвыборную гонку между Байденом и Трампом.

Удар по Украине?

С точки зрения Онищенко, введение санкций против него было вполне ожидаемым. Как заявил экс-депутат «Стране.ua», ограничения являются реакцией новых властей США на системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии на Украине вместе с их агентурой влияния в лице «дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов».

«Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле <…> Введение санкций против меня прогнозируемо. Также как и моя реакция на них — плевать», — заявил Онищенко.

При этом глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что стоит обратить внимание на то, что санкции были введены формально еще при администрации Трампа, хотя Дубинский и Деркач по факту пытались помочь ему.

«В частности, они имели контакт с адвокатом американского президента Руди Джулиани. Тем не менее они оказались под санкциями — это лишний раз показывает, что политику США в отношении Украины и других стран определяет не персоналия президента, а государственные институты», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, ограничения вряд ли скажутся на отношениях Украины и США, но американская сторона определенно будет требовать от Киева расследования публикации записей переговоров Порошенко и Байдена.

«Для США это вопрос принципа, так как были нарушены правила коммуникации между двумя государствами. Скорее всего именно это главный момент. Вряд ли их интересует сам Деркач, хотя его официально обвиняют в том, что он является агентом России. При этом для украинских политиков эти санкции — некое предупреждение на будущее, что ограничительные меры против них может вводить не только Россия, но и США», — отметил Фесенко.

Это сигнал для тех, кто связан с российской стороной, уверен эксперт. США дают понять, что будут лишать украинских политиков молитвенных завтраков, если они будут заниматься антиамериканской политикой.

«Угроза попадания в санкционные списки может оказать определенное влияние. К примеру, ряд представителей [пророссийской] партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не захотят терять контакты с США, что скорее всего сделает их позицию более гибкой.

Однако на внутренний политический расклад в стране эти санкции никак не повлияют, и также не скажутся на общественном мнении», — подчеркнул Фесенко.

По сути, ограничения можно назвать работой по отдельным персоналиям, резюмировал эксперт, в частности санкции против Дубинского затрагивают бизнесмена Игоря Коломойского, с которым связан депутат — через него США посылают олигарху четкий политический сигнал, чтобы он не занимался антиамериканской деятельностью.