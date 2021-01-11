«Политическая расправа»: что будет с Трампом при Байдене

Палата представителей конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте CNN. Пока еще действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. По мнению авторов инициативы, глава государства показал своим поведением в день беспорядков у здания Капитолия, что «он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».

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В день беспорядков в Вашингтоне, 6 января конгресс США на заседании должен был утвердить нового главу государства — им стал представитель Демократической партии Джозеф Байден.

Несогласные с таким исходом голосования сторонники Трампа устроили протестную акцию в районе Капитолия. Началось все с собрания у ограды Белого дома в Вашингтоне. Сторонники Трампа назвали этот митинг «За спасение Америки», а вышедший к ним их президент заявил: «Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение, мы остановим эту кражу!» Он же и призвал единомышленников направиться к Капитолию. Митингующие прорвали оцепление охраны конгресса и прорвались в здание.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве своих сторонников к мятежу. В интервью телекомпании CBS она заявила, что президент должен заплатить за это. В разжигании мятежа Трампа также обвинили британский и канадский премьер-министры Борис Джонсон и Джастин Трюдо.

После капитолийского инцидента на Трампа обрушились не только политики, но и администрации соцсетей.

Например, Twitter заблокировал аккаунт политика навсегда «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Стриминговая платформа Twitch заблокировала его на неопределенный срок. Трампа также забанили Facebook, Instgram и даже Snapchat. Pinterest, а также и без того проблемный для Трампа TikTok ограничили использование хэштегов, которыми сопровождаются сообщения в его поддержку.

Помимо того, в эти дни Трамп лишился поддержки своих сторонников в конгрессе, главным образом — вице-президента Майка Пенса, который председательствует в сенате. Пенс отказался отвергать «нечестные», по мнению президента, итоги выборов в ключевых штатах. Вице-президент объяснил свой отказ тем, что это не входит в его «в основном церемониальные» полномочия. Пенс не воспрепятствовал утверждению победы Байдена.

Теперь же особенно остро встает вопрос о будущем Трампа с учетом того, что президентское кресло он передаст своему сопернику уже 20 января после инаугурации Байдена. Эксперты предполагают, что импичмент Трампу не грозит, но, тем не менее, будущее его пока весьма неопределенно.

Как обратил внимание замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Трамп делает все, чтобы остаться в политике, а политический истеблишмент делает все, чтобы уничтожить его в этой сфере.

«Для этого Трампа сейчас выставляют внутренним врагом в США, возмутителем спокойствия, обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Для этого его лишают главного инструмента воздействия на общественное мнение и на собственных сторонников — соцсетей. Не случайно говорится, что блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях может носить не временный характер, а постоянный. Это нужно, чтобы не дать ему и дальше оказывать влияние», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что потенциально у Трампа есть возможность остаться в политике, к тому же, как показали выборы, он имеет весьма значительное влияние. Но в большей степени будущее Трампа, как полагает эксперт, зависит от отношения к нему его однопартийцев. Как объяснил специалист «Газете.Ru» сейчас нельзя однозначно говорить, будут ли республиканцы готовы его видеть в своих рядах. По словам Юрия Рогулева, непонятным остается и то, приносит Трамп партии больше пользы или вреда.

Как полагает Дмитрий Суслов, одним из инструментов воспрепятствования продолжению Трампом политической деятельности может стать судебное преследование в отношении его после того, как он сложит с себя президентские полномочия и, соответственно, лишится неприкосновенности. Как предполагает эксперт, Трампа либо решат посадить в тюрьму, если ему вынесут обвинительный вердикт, либо запретят занимать какие-либо официальные должности.

Дмитрий Суслов назвал такой сценарий политической расправой с использованием юридических инструментов.

При этом эксперт выразил мнение, что, если против Трампа возбудят уголовное дело, он будет бороться, продолжая использовать любые медийные и социальные сети, которые ему будут доступны, чтобы оказывать влияние и призывать сторонников выступать в его поддержку. Самым главным он назвал то, что попытки совершить расправу над Трампом приведут к радикализации его сторонников.

«Если Трамп будет посажен в тюрьму, лишен соцсетей, возможно, это на какое-то время дезорганизует его электорат, но это не заставит их принять другие ценности. Напротив, это приведет к тому, что его сторонники еще больше радикализуются и к 2022-2024 годам мы получим какого-то нового «Трампа», который снова поведет за собой ту неудовлетворенную часть США, которая сегодня голосовала за Трампа», — подчеркнул эксперт.

Как считает Юрий Рогулев, преследование Трампа после окончания его президентского срока весьма вероятно, хотя реализовать это будет нелегко. По его мнению, против действующего президента могут выдвигать политические обвинения, но будет очень сложно доказать, что Трамп на самом деле подстрекал людей идти на штурм Капитолия и срывать заседание. Тем более учитывая то, что он уже осудил это, подчеркнул эксперт.

Мнение о преследовании Трампа в судебном порядке после прекращения его президентских полномочий выразил директор аналитического агентства «Евразиеские стратегии» Андрей Сушенцов.

Вместе с тем он предположил, что Трамп сможет использовать возбужденные против него дела себе на пользу, чтобы укрепить свою популярность.

«В принципе он будет себя чувствовать менее сковано вне президентского офиса, чем будучи президентом», — отметил специалист в комментарии на своей странице в YouTube.

Кроме того, открытым остается вопрос о судьбе бизнеса Трампа, который, как отмечает Дмитрий Суслов, — одна их опор независимости действующего президента. Именно поэтому, по мнению эксперта, противники Трампа будут стремиться обанкротить его.

«Во многом феномен Трампа и его успех в политике был связан с тем, что он не зависел от партии. Партия всегда была инструментов фандрайзинга, а Трамп сам себя финансировал. <…> Скорее всего, ему предъявят обвинения не только в подстрекательстве к мятежу, но и в финансовых манипуляциях, чтобы его обанкротить или очень сильно обеднить», — считает эксперт.

Юрий Рогулев при этом обратил внимание, что бизнес Трампа настолько большой и к тому же постоянно расширяющийся, что он, по мнению эксперта, сможет выстоять в этой схватке.