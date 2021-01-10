Кремль анонсировал трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном

Трехсторонние переговоры глав РФ, Азербайджана и Армении пройдут в Москве по инициативе Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На переговорах Путин, Пашинян и Алиев обсудят ход реализации своего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Кроме того, на повестке — дальнейшее решение проблем и выход региона из кризиса.

9 января глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев и руководитель Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян встретились на нейтральной территории и обсудили вопросы обмена пленными.

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Кроме того, они обсуждали поиск пропавших без вести. Главы СБ двух стран встречались также 30 декабря, обсуждая вопросы прекращения огня, борьбы с терроризмом и поиска тел погибших.

Обмен пленными Баку и Ереван проводили уже несколько раз. 28 декабря армянская сторона вернула двух солдат Азербайджана, получив назад четверых армянских военных. Перед этим обмен пленниками состоялся 14 декабря.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря — Лачинский район. Также Баку перешел Кельбаджарский район.

14 ноября Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора сошлись на том, что стабильность в Нагорном Карабахе необходимо сохранять и впредь. В разговоре с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым Путин отметил важность сохранения христианских храмов на приобретенных Баку территориях.

Российский лидер подчеркнул важность обеспечения сохранности и «нормальной церковной жизнедеятельности».

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — сообщили в Кремле. Алиев отметил, что Азербайджан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий. При этом проживающие на азербайджанской территории христиане смогут пользоваться святынями, добавил он.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что полтора месяца войны в Карабахе унесли жизни более чем 4 тыс. человек. По сведениям российского президента, ранены более 8 тыс. человек, а число беженцев измеряется десятками тысяч. В ходе боев и обстрелов были разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура региона.

Сейчас в Карабах введен российский миротворческий контингент, несколько десятков военных самолетов ВКС РФ доставили в регион солдат и офицеров, боевую технику и снаряжение. Миротворцы из России выступают гарантом соблюдения соглашения.

Напомним, в Нагорном Карабахе утром воскресенья, 27 сентября, произошло очередное обострение на линии соприкосновения сторон.

Власти НКР и Армении обвинили в провокациях и обстрелах Азербайджан. Баку, в свою очередь, заявлял, что огонь открыла армянская сторона. Под обстрелом оказался ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Министерство обороны Армении утверждало, что азербайджанские войска атаковали Нагорный Карабах, используя военную авиацию и ракеты.