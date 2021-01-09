«В контексте ужасающих событий»: Twitter заблокировал аккаунт Трампа бессрочно

Социальные сети настроились против президента США Дональда Трампа. Его аккаунты в Facebook, Instagram, Twitch уже заблокированы, теперь Twitter объявил о бессрочной заморозке страниц Трампа. Руководство соцсети считает, что он может и дальше «подстрекать к насилию».

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«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении компании.

«В контексте ужасающих событий этой недели мы ясно дали понять в среду, что дополнительные нарушения правил Twitter могут иметь последствием как раз подобные действия», — говорится в сообщении соцсети.

В Twitter напомнили, что никакие учетные записи не могут перевесить правила платформы. Кроме того, в компании напомнили, что соцсеть нельзя использовать для подстрекательства к насилию.

«Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года», — утверждают в Twitter.

В ответ на это Дональд Трамп заявил: «Нас не заставишь замолчать!» Он заверил, что предвидел такое решение платформы. Вместе с тем Трамп анонсировал «большое объявление», которое сделает в ближайшем будущем. По словам Трампа, он планирует создать свою соцсеть.

В то же время Трамп обвинил Twitter в движении в сторону дальнейшего запрета свободы слова и сотрудничестве с демократами и «радикальными левыми».

По его словам, компания разрешает «говорить одним из самых злобных людей в мире». Также известно, что под блокировку попал аккаунт предвыборного штаба Трампа, который ранее опубликовал твит с изображением логотипа Twitter, который был окрашен в красный цвет и сопровожден серпом и молотом.

Причиной такого решения соцсетей, где были аккаунты американского президента связаны с недавними беспорядками в Вашингтоне. В среду, 7 января, сторонники Трампа решили захватить Капитолий, тем самым сорвать утверждение конгрессом итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

В результате беспорядков и стычек с полицией есть раненные и жертвы среди как сторонников Трампа, так и среди правоохранителей. Всего погибли пять человек. За день до этого Дональд Трамп выступил на митинге, где заявил, что выборы были проведены нечестно.

После того, как тысячи сторонников Трампа пришли к Капитолию, из здания были эвакуированы конгрессмены и вице-президент Майк Пенс. В столицу США была направлена нацгвардия.

В госздании сторонники трампа пробыли несколько часов. Затем их выдворили, после чего продолжилась работа обеих палат. Вслед за этим конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Трамп, в свою очередь, пообещал беспрепятственно передать ему власть, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

Twitter уже блокировал аккаунт президента США. Это произошло сразу после известий о массовых беспорядках. Тогда компания решила заморозить страницу трампа на 12 часов. Администрация соцсети предупредила, что в случае повторных нарушений учетную запись полностью заблокируют.

Сразу после беспорядков к решению о блокировке пришли также Facebook и Instagram. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, заморозка будет действовать как минимум две недели, пока Трамп не освободит Белый дом.

«Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода [до инаугурации Джо Байдена], просто слишком велик», — добавил он в своем заявлении, опубликованном на своей странице в Facebook.