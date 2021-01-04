«Круче Афганистана»: в Киеве заявили о готовности к наступлению на Россию

Киев готов «перейти в наступление», если Украине придется воевать с Россией. Об этом в эфире канала Politeka заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

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«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации», — уверен дипломат.

Он считает, что Украина уже отстреляла по России больше ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них «попали в цель». Вероятно, Арестович назвал Россией самопровозглашенные республики Донбасса. Вместе с тем советник заявил, что с Киевом после такого наступления «ничего страшного не произошло».

Дипломат полагает, что круче ракет, которые есть у ВС Украины, может быть только ядерное оружие.

В последнее время представители киевских властей и различные эксперты Украины выступают с неоднозначными антироссийскими заявлениями. Например, днем ранее в украинской Службе внешней разведки заявили, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию Херсонской области. Москве это, по данным спецслужбы, необходимо для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

Украинское ведомство даже предсказало, каким образом это произойдет. Так, Киев считает, что российские военные совершат в этот регион марш-бросок «под надуманным предлогом».

В отчете отмечается, что ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Но в то же время СВР Украины не говорят о том, что власти Украины прекратили подачу воды в Крым в одностороннем порядке, а российские власти планируют наладить водоснабжение своими силами.

Ранее политолог Зиновий Свереда и вовсе предложил захватить Крым. «Желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — уверен украинец.

Он предложил устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост. Его выступление было показано по телеканалу «Прямой».

Свереда также затронул тему Донбасса. Он выразил мнение, что «нормандский формат» (решение внутриукраинского конфликта при участии первых лиц Украины, России, Франции и Германии) якобы завел в никуда. Он уверен, что участие США и Великобритании поможет в решении этой проблемы.

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — заявил политолог.

Украинский представитель уверен, что это позволит приобрести партнерские отношения с Великобританией и США.

В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никаких враждебных планов по отношению к Украине.

«На Украине псевдопатриотическая, а по сути националистическая истерия. Остается надеяться, что эта истерия не до конца захватила власть имущих на Украине, потому что любая попытка решать конфликт на юго-востоке силовым путем уже будет нарушением имеющихся договоренностей, в частности минских соглашений», — обратил внимание глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев в ответ на заявление украинского политолога.

Сенатор подчеркнул, что «никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы». «Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма, любо другой составной части российской территории, будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать», — предупредил он.