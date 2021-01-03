Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Необоснованные претензии: глава Ленобласти ответил эстонскому спикеру

В России ответили на территориальные претензии эстонского спикера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответил спикеру эстонского парламента Хенну Пыллуаасу на территориальные претензии. По его словам, Таллину нужно вспомнить не отдельный эпизод истории — Тартуский мир, а многовековую историю нахождения Прибалтики в составе России. В Совфеде заявили, что отторжение территорий от РФ невозможно без нарушения Конституции страны.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Эстонским политикам стоит вспомнить многовековую историю нахождения «чудской земли» в составе Русского царства и Российской Империи. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, комментируя слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, передает РИА «Новости».

«В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», — подчеркнул он.

Пыллуаас ранее заявил в ходе своего новогоднего обращения, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница» между РСФСР и Эстонией, действует и сейчас. Согласно документу, подписанному в феврале 1920 года, Эстонская республика получала часть Псковской губернии – Печорский район, и правый берег Нарвы. В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР в ходе освобождения их от войск Третьего Рейха.

Пыллуаас считает, что Тартуский мирный договор не был денонсирован и доказывает «признание Россией независимости и неприкосновенности Эстонии».

По словам замглавы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, слова эстонского спикера – незаконная и необоснованная претензия на территории Российской Федерации. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь подчеркнул, что пересмотр границы между Россией и Эстонией в принципе невозможен, Конституция РФ не допускает отторжения российской территории.

В январе прошлого года Хенн Пыллуаас заявил, что территориальные претензии к России по-прежнему актуальны. Тартуский мирный договор «все еще в реестре действующих международных договоров ООН».

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, говорила: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс пограничного согласования остался незавершенным. В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел Эстонии и РФ подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, но пока что этого не произошло. Москва дает понять, что ратификация договора произойдет, лишь когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в бывшей советской республике.

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

Кремль с требованием Пыллуааса не согласен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие высказывания со стороны эстонских политиков «неприемлемы».

Нельзя не отметить, что эстонский премьер-министр Юри Ратас заявлял, что Эстония не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей эстонской оппозиционной «Партии реформ» Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к РФ — глупость, а в 2004 году Таллин официально заявил, что претензий к Москве территориального характера у страны нет (тогда республика вступала в НАТО).

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку