Претензии к России: Эстония вспомнила Тартуский договор

Председатель Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии) Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией действует до сих пор.

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Данное соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и утратило силу в 1944 году — после вхождения Эстонии в состав СССР. По договору в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской областей.

«2 февраля мы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия навсегда признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня», — пояснил Пыллуаас.

В феврале 2020 года спикер Рийгикогу также рассуждал о юридической силе Тартуского соглашения.

«Договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке», — указывал политик.

Эстония считает свое вхождение в состав СССР в 1940 году «аннексией» (в этой точке зрения ее поддерживают США и Великобритания), поэтому Пыллуаас пояснял, что Тартуский мирный договор является результатом эстонской борьбы за ее «свободу как на фронтах Освободительной войны, так и за столом переговоров».

Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сделал аналогичное заявление во время возложения венков к подножию памятника Калевипоэгу — монументу Освободительной войны — в Тарту по случаю 100-летия договора.

«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — отметил дипломат.

Эстонский президент Керсти Кальюлайд также призвала отказаться от пересмотра российско-эстонской границы и заявила, что мирный договор 1920 года «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook предположила, что эстонские власти, по-видимому, столкнулись с «кризисом развития».

«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим», — заявила она.

Дипломат напомнила историческую ситуацию, при которой данный договор потерял ситу.

«В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония — новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, указывал, что такую риторику Таллина можно расценивать как попытку посягательства на территориальную целостность РФ.

В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроекты об ответственности за отчуждение и призывы к отчуждению территорий РФ. За подобные призывы в интернете или СМИ нарушителю грозит от 70 тысяч до 100 тысяч руб. штрафа.

При повторном нарушении закона наступает уголовная ответственность: штраф составит от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, кроме того, нарушителю может грозить и реальный срок — до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, поправки вводят новую статью о наказании в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории страны или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

В этой связи председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться.

«Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.