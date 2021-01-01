«Есть обида»: как в Грузии относятся к России

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе объяснила в интервью «Коммерсанту», что означают заявления некоторых политиков, которые утверждают, что сторонники оппозиции имеют якобы отношение к российским властям.

«В Грузии есть обида на Россию,

хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — сказала она в разговоре с изданием.

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Бурджанадзе отметила, что этот «антирусский тренд» появился при президенте Михаиле Саакашвили. В период его правления также сложилось негативное отношение к «такой элементарной истине» как решение проблем путем переговоров. В случае отношений с Россией она «стала восприниматься как предательство родины», добавила политик.

Экс-спикер грузинского парламента заметила, что ее высказывания были переданы грузинам в «искаженном виде», чтобы дискредитировать ее.

«Дискредитация в отношении меня сработала. Число моих сторонников значительно уменьшилось. Многие мне говорили: «Вы нам нравитесь, вы очень опытный политик, но нам не нравится ваша позиция по отношению к России», — добавила представитель грузинской оппозиции.

Политик считает, что и нынешняя правящая партия поддерживает курс в отношении России тот же, что и при Саакашвили. В рамках этой политики взаимодействие с Москвой было бы равносильно предательству.

«Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд «если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским», — уверена Бурджанадзе.

Политик отметила, что такой ярлык может лишить госдеятеля большого числа избирателей, особенно со стороны молодого электората.

«Я на этот риск пошла, поскольку считаю, что мы должны разговаривать с Россией, чтобы решить наши проблемы. При этом я никогда не говорила, что Грузия должна стать губернией России или быть под ее влиянием», — отметила она.

В интервью «Коммерсанту» Бурджанадзе также выразила мнение, что нынешние власти республики «не решились открыто идти на переговорный процесс с Россией, хотя стране это необходимо». Вместе с тем она заметила, что «Грузинской мечте» необходима «поддержка Запада как никогда». «Хотя в принципе ничего «западного» «Грузинская мечта» не делает, а только сохраняет выгодный России статус-кво», — тут же заметила она.

Она также заявила, что в Грузии «нет суда и нет свободных справедливых выборов», а для правящей партии основная задача — «сохранить власть».

Отношения Грузии и России были омрачены тем, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения, так как грузинская сторона считает эти территории оккупированными.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили отмечала ранее (на первом заседании избранного парламента), что необходимо найти новые пути сближения с Абхазией и Южной Осетией и начать диалог с Россией.

«Для решения замороженных конфликтов и победы над оккупацией необходим новый подход и выход из самоизоляции... Нельзя, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии. Надо отметить — и в этом я отчасти соглашусь с оппозицией — что лишь параллельная дипломатия с Россией не оправдывается...», — сказала она.

Политик обратила внимание, что у диалога есть различные форматы, а поддерживать иностранных партнеров в этом направлении просто необходимо.

По ее мнению, «важно найти новые подходы для сближения с абхазскими и осетинскими братьями». Глава государства считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.