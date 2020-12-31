«Под хлопки Запада»: в Госдуме назвали политику Киева русофобскими танцами

Ожидаемый главой МИД Украины Дмитрием Кулебой «драйв и рок-н-ролл» при новой администрации избранного президента США Джо Байдена грозит стать для украинской стороны неврологической тряской, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина.

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«Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Украины. «Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами <...> Нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», — сказал Кулеба.

По словам Паниной, сейчас Киев исполняет русофобские танцы под хлопки Запада.

«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», — выразила надежду член нижней палаты российского парламента.

Нынешние отношения Киева и Вашингтона напоминают времена Золотой Орды, причем посольство США в этом сравнении представляет власть, а госорганы украинской власти – подчиненных, рассказал в интервью RT бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.

Он отметил, что взгляды президента Украины Владимира Зеленского серьезно изменились в результате «очень серьезного внешнего влияния» США.

«Если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр», — сказал Добкин.

В конце ноября 2020 года украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее молодежное крыло и организация «Патриоты — За жизнь» провели акцию у посольства Соединенных Штатов в Киеве с требованием от Вашингтона не вмешиваться в дела Украины.

Как сообщила партия, украинские силовики не пропустили к месту митинга более 500 человек, в том числе всех участников с плакатами.

Американское посольство в Киеве в ответ на эту протестную акцию под стенами своего здания заявило, что не занимается «внешним управлением» Украины.

«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются «внешним управлением» внутренних дел Украины, является не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — указано в ответе посольства на информационный запрос программы «Свободы Слова Савика Шустера» об акции.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что США и другие страны Запада должны Украине миллиарды долларов.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США», — подчеркнул нардеп.

По его словам, деньги выводились под предлогом реформ, которые требовали Америка и Европа.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о колониальной политике Запада в отношении Украины.

На своей странице в Facebook он отметил, что США имеют план, согласно которому Украина будет развиваться «по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой».

По словам политика, украинская территория не является колонией в классическом понимании, поскольку до прихода Запада страна была развитой в области промышленности, образования, сельского хозяйства и науки.

Депутат Верховной рады Илья Кива также считает, что Запад успешно реализует план по закабалению Украины.

«Будем погибать <...>, пока не появится лидер, способный навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — подчеркнул нардеп.

По его словам, Украине нужна «сильная партия» у власти. Он заявил, что Запад начал второй этап экспансии, внедряя свои кадры в эшелоны украинской власти.

Среди таких «агентов западного влияния» — бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого прочили в вице-премьеры Украины, считает парламентарий.