«Ориентиры на пятилетку»: что обсудят на Всебелорусском собрании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не будет использовать инициированное им VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11-12 февраля будущего года, для продления своих полномочий главы государства.

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Как рассказал политик на встрече с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, председателю ВНС не будут делегированы полномочия президента.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие», — детализировал белорусский лидер.

Он также пояснил, что ВНС не имеет статуса конституционного органа.

«Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений. Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку.

Обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом», — анонсировал Лукашенко.

В работе собрания примут участие 2,7 тыс. человек: главы госорганов и организаций, представителей местных советов депутатов, общественных объединений, СМИ, сотрудники дипломатических представительств и консульств, делегаты от белорусских диаспор, а также международных и иностранных организаций. По замыслу главы государства, это должно показать весомую демократическую составляющую белорусского государственного устройства.

«Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества», — считает Лукашенко.

При этом, оппозиция указывает, что представителей «простого» народа на ВНС не будет.

По данным оппозиционного активиста Антона Мотолько, опубликовавшего в своем Telegram-канале фото списка с потенциальными делегатами собрания, в ВНС будут участвовать 169 депутатов и членов Совета Республики, 44 высокопоставленных чиновника, 25 человек из службы безопасности президента и 7 — из администрации президента, 80 представителей дипломатического корпуса, международных организаций и белорусской диаспоры, 13 представителей политических партий, сообщает TUT.By.

Белорусский Политолог Андрей Дмитриев указывает на то, что на сайтах местных администраций нет информации о том, как можно номинировать себя в потенциальные делегаты форума.

В белорусской истории было пять Народных собраний, однако всех участники этих мероприятий не были настоящими представителями народа, рассказал кандидат юридических наук, автор книги «Комментарии к конституции Белоруссии» Иван Пляхимович в эфире передачи «Умные люди» онлайн-портала «Белорусы и рынок».

По его словам, в регионах местные крупные государственные предприятия и организации выбирают своих представителей, и затем эти люди и представляют «народ» на собрании.

«Случайных людей там нет. На финальное мероприятие попадают те, кто не способен высказать свое мнение и проголосует так, как нужно организаторам этого собрания. Такой порядок формирования участников — это не демократия, а имитация демократии», — считает аналитик.

В этой связи оппозиционное «Народное антикризисное управление» пригрозило делегатам ВНС включением в санкционные списки.

Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционной структуры. По мнению организации, собрание является «очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность».

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений <...> Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», – указано в сообщении.

Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики в Минске раз в пять лет, начиная с 1996 года. На нем руководство страны представляет итоги прошедших пяти лет, а также обсуждает планы на следующий период.

На этот раз, помимо подведения итогов, на собрании будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства.