«Конец традиции»: в Берлине затих «голос Америки»

В Берлине прекратила свою деятельность последняя американская радиостанция — KCRW Berlin.

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«Как и многие медиа и некоммерческие организации, нам не удалось избежать долгосрочных последствий пандемии коронавируса. <…> Для нас большая честь служить англоязычному сообществу и быть частью десятилетней традиции американского общественного радио в немецкой столице», — говорится в сообщении радиостанции в соцсетях.

Пандемия коронавируса и ее экономические последствия вынудили американскую радиостанцию резко сократить расходы и сократить свой штаб.

«Это печальный момент, олицетворяющий конец традиции», — сказала Анна Кученбекер, член правления KRCW в Берлине.

Идея радиостанции заключалась в том, чтобы служить трансатлантическим мостом между Германией и США. Даже в эпоху подкастов у KCRW Berlin сохранялась лояльная, хоть и небольшая аудитория — от ежедневных пассажиров до американских эмигрантов.

Как отмечает издание Politico, закрытие радиостанции происходит на фоне углубления отчуждения между США и Германией после президентства Дональда Трампа.

Действующий президент США не раз достаточно жестко высказывался относительно действий Германии. На протяжении нескольких лет глава Белого дома озвучивал недовольство недостаточным, по его мнению, уровнем взносов ФРГ в НАТО. Критикой Дональд Трамп, конечно, не ограничивался. Он угрожал, что США перестанут защищать тех членов НАТО, которые не вносят требуемую сумму.

Наконец, в июне этого года Трамп перешел от слов к делу, объявив, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тыс. — таким образом он подтвердил давно ходившие слухи о готовящемся выводе 9500 солдат.

Вопросами взносов Берлина в НАТО недовольство президента США не ограничивалось. Он возмущался строительством «Северного потока — 2», политикой ФРГ в отношении России, поддержкой Ирана в ядерной сделке, возможным привлечением китайской компании Huawei к обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе для мобильной связи пятого поколения 5G.

Представители KCRW Berlin заявляют, что США должны были спасти радиостанцию, поскольку она не имела права на получение каких-либо средств за вещание, которые правительство Германии собирает для финансирования внутреннего общественного телевидения и радио.

«Боль, которую мы испытываем в связи с уходом KCRW в Берлине, не обязательно ощущается в США», — сказала программный директор радиостанции Сорайя Сархадди Нельсон.

При этом, как отмечает Politico, в самом Берлине уход последней американской радиостанции остался незамеченным: немецкие СМИ практические не обратили внимания на этот факт. А между тем, американское вещание в Германии имеет свою особую историю.

Летом 1945 года в эфир вышла сеть американских вооруженных сил (AFN) из Берлина-Далема — пригорода, где размещался штаб американских войск. Задача радиостанции заключалась в том, чтобы информировать и развлекать тысячи американских солдат, дислоцированных в городе, но ее аудитория оказалась намного шире.

После окончания Второй Мировой войны американское вещание на территории Германии прекратилось, а затем снова возобновилось с целью «денацификации» страны.

После десятилетия правления Гитлера в стране зазвучал рок-н-ролл.

Старая послевоенная сеть AFN была «вероятно, лучшим инструментом внешней политики, о котором США когда-либо думали», сказал недавно в эфире KCRW бывший посол США в Германии Джон Корнблюм, который также участвовал в создании радиостанции в Берлине.

Во время холодной войны на территории Германии также вещала американская немецкоязычная радиостанция RIAS, которая служила антиподом просоветским радиостанциям на Востоке.

После окончания холодной войны и ухода американских войск из Берлина AFN прекратила вещание. RIAS была перенесена на немецкую общественную станцию Deutschlandradio, а его телевизионное подразделение перешло к Deutsche Welle.

Но на этом американское вещание в Берлине не закончилось. Частота передачи AFN в Берлине была продана рок-станции, которая транслировала новостные передачи «Голоса Америки». Затем, в 2006 году в Германии появилась NPR Berlin.

Радиостанция пользовалась популярностью среди местных жителей как среди растущего международного сообщества Берлина, так и среди коренных немцев. Тем не менее, NPR Berlin с трудом удавалось держаться на плаву — она финансировалась за счет добровольных пожертвований слушателей.

В 2017 KCRW заняла место NPR. Однако в конечном итоге американская модель общественных станций оказалась неустойчивой, особенно во время кризиса. Срочное объявление о закрытии KCRW побудило сотни слушателей связаться со станцией, и многие из них предложили свою помощь. Но к тому времени было уже слишком поздно.