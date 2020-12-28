«Ни рыба ни мясо»: почему «Слуга народа» уступила «Оппозиционной платформе»

«Слуга народа» продолжает терять поддержку в рейтингах общественного мнения. Согласно декабрьскому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), правящая партия уступает оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Так, по опросу в формате face-to-face (личное интервью), «Слуга народа» получает второе место, ОПЗЖ — первое, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» — третье.

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Как заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто, средний рейтинг «ОПЗЖ составляет около 20%, «Слуги народа» — 18%, » Европейская солидарность» — 17%. По его словам, показатели трех партий находятся на уровне статистической погрешности.

«Разница примерно в 3% по «ОПЗЖ», «Слуге народа» и » Европейская солидарность». В исследовании face-to-face «ОПЗЖ» выходит на первые место, а «Слуга народа» — на второе. В телефонном опросе — наоборот», — указал социолог.

По его словам, согласно исследованиям в парламент в случае проведения выборов в ближайшее время могут уверенно пройти четыре партии: «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Кроме того, неплохие шансы преодолеть 5% барьер имеет партия «Сила и честь», а также «За будущее» — партия, созданная на основе одноименной депутатской группы.

Тут стоит отметить, что «Слуга народа» последовательно теряет свой рейтинг на протяжении всего года. Так, год назад президентскую партию поддерживали 45% украинцев, ОПЗЖ — 12,7%, а «Евросолидарность» — 9,6%. То есть, по сути, «Слуга народа» лишилась почти 30% рейтинга.

Помимо президентской партии, поддержку теряет и лидер государства Владимир Зеленский. В декабре 2019 года его работу одобряли 62% респондентов, по опросу КМИС. Однако к концу сентября текущего года этот показатель упал до 31,8%.

С точки зрения обозревателей «Страны.ua», последние опросы говорят о том, что формирование тройки лидеров среди политических партий Украины продолжается. В соответствии с тем, как это было зафиксировано на местных выборах ими стали «Слуга народа», ОПЗЖ и «Европейская солидарность».

Однако правящая партия в данный момент теряет избирателей, часть из них перешли к «Оппозиционной платформе — За жизнь», отмечает издание, речь идет о тех, кто разочаровался в отсутствии подвижек по миру в Донбассе и продолжению курса времен Порошенко.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, потеря поддержки «Слуги народа» очень стремительна — меньше чем полтора года назад партия обгоняла своих конкурентов в три-пять раз, а сегодня нет даже разрыва в 3-5%.

«Фактически она потеряла не только свое преимущество, но и статус общенациональной партии. Я думаю, что причин потери рейтинга тут несколько. Конечно, свое влияние на показатели «Слуги народа» оказали пандемия коронавируса COVID-19 и экономический кризис.

Однако главной причиной стало то, что партия не смогла продемонстрировать существенный результат в реализации трех ключевых социальных запросов: борьба с коррупцией, повышение уровня жизни и установления мира в Донбассе», — считает эксперт.

По его мнению, провал по ключевым направлениям в украинском обществе расценили как отказ от изначальной предвыборной программы партии, в которой было больше ультрасоциального популизма нежели прагматизма. В итоге наступило быстрое разочарование в «Слуге народа», хотя его и так прогнозировали.

«Более того, в следующем году ее результаты, скорее всего, будут хуже, чем у оппозиции. При этом показатели ОПЗЖ и «Европейской солидарности» растут, потому что они более честны и последовательны в своей работе. Обе партии продолжают отстаивать принципы и идеи, которые они отстаивали до выборов. При этом они демонстрируют определенный конструктив в вопросах эпидемии или национальной безопасности», — отметил Бортник.

Избиратель оппозиционных сил не разочаровался, продолжил эксперт, а тот избиратель, который ситуативно пришел к «Слуге народа» с надеждой на то, что она сможет переформатировать политическую систему и провести управленческую революцию в стране, откалывается и возвращается к своим традиционным правым или левым предпочтениям.

«Стоит признать, что только половина разочаровавшихся возвращается к ОПЗЖ или «Европейской солидарности», вторая часть переходит в неопределившихся. В целом, голоса за «Слугу народу» полтора года назад были против системы, но, поскольку она стала абсолютно системной партией, тот избиратель, который голосовал за управленческую революцию, в них разочаровался. В итоге сформировался тренд на рост популярности оппозиционных партий, в том числе «Батькивщины, и падение показателей «Слуги народа», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что систематическое падение рейтинга «Слуги народа» связано с тем, что партии не удалось ничего толком изменить.

«Были надежды, что они изменят политику Порошенко. Поэтому люди разочаровываются в президенте и этой политической силе. Во время местных выборов они себя проявили как общеукраинская партия и закрепились в тройке политических сил на общеукраинском уровне.

Они мягко антироссийские и мягко националистические, то есть ей нужны люди, которые ни рыба ни мясо. Количество таких людей, когда ситуация в стране ухудшается, невелико», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В данный момент избиратели на Украине ищут какой-то опоры, уверен Погребинский, а если от «Слуги народа» уже ожидать ничего не приходится, они выбирают либо откровенно националистическую партию Порошенко или условно пророссийскую силу.

«Усиление «Слуги народа» выглядит маловероятным, скорее всего, их рейтинг и дальше будет падать. В данный момент все три политические силы — «Слуга народа», ОПЗЖ и «Европейская солидарность» имеют в районе 20% поддержки. Кто-то меньше, кто-то больше, но у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть очевидная тенденция на укрепление своих позиций. У партии Порошенко, напротив, наблюдается стагнирование, а у «Слуги народа» — падение», — добавил эксперт.

В итоге текущая ситуация может привести к расколу «Слуги народа» на несколько политических сил, которые будут занимать позицию либо ближе к ОПЗЖ или ближе к Порошенко, не исключил Погребинский, а это может спровоцировать досрочные парламентские выборы.

«Хорошо бы провести и президентские, но пока не видно какого-либо сильного конкурента для президента нет», — резюмировал эксперт.