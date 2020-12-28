«Чтобы не было бардака»: Лукашенко созвал Всебелорусское собрание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания для обсуждения Программы социально-экономического и общественно-политического развития республики на ближайшие пять лет.

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Данная форма осуществления конституционного права белорусов участвовать в государственной и общественной жизни страны предусмотрена статьей 37 конституции республики, сообщает информационное агентство «БелТА».

В работе собрания примут участие 2,7 тыс. человек: главы госорганов и организаций, представителей местных советов депутатов, общественных объединений, СМИ, сотрудники дипломатических представительств и консульств, делегаты от белорусских диаспор, а также международных и иностранных организаций.

«Если мы снимаем с президента определенные обязанности, их надо куда-то передавать. Эти полномочия не подходят правительству и парламенту. Куда их делегировать? А у нас есть Всебелорусское народное собрание.

Следовательно, определенные полномочия придется передать. Если полномочия президента размываются, будет полный бардак, который мы пережили в середине 1990-х годов. Поэтому нам нужен орган, который стабилизировал бы всех… Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», — сказал президент страны Александр Лукашенко.

Мероприятие будет проведено 11-12 февраля. Как указал глава государства, Белоруссия сейчас испытывает на себе беспрецедентное внешнее давление — такого не было никогда за время проведения собрания с 1996 года.

«В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами», — сказал Лукашенко.

По его словам, актуальность собрания подтверждается и тем, что «геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать».

«Все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем собрании, обязаны служить одной цели — белорусам и их благополучию. Никаких решений в угоду зарубежным «советчикам» и их здешним приверженцам быть не должно», — подчеркнул политик.

Локальная подготовка к собранию уже началась — в каждой области, во всех трудовых коллективах и вузах ведутся дискуссии по поводу главных векторов развития республики.

Также в регионах действуют общественные приемные, открытые для предложений от любого желающего поделиться своим видением относительно будущего республики.

«Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества», — подчеркнул Лукашенко.

В белорусской истории было пять Народных собраний, однако всех участники этих мероприятий не были настоящими представителями народа, рассказал кандидат юридических наук, автор книги «Комментарии к конституции Белоруссии» Иван Пляхимович в эфире передачи «Умные люди» онлайн-портала «Белорусы и рынок».

«У нас даже нет нормативно-правового акта, который бы действовал постоянно и определял порядок избрания участников собрания. Этот вопрос отдан «на откуп президенту». Под каждое Всебелорусское народное собрание президент издает указ и там определяет порядок избрания [делегатов]», — указал эксперт.

По его словам, в регионах местные крупные государственные предприятия и организации выбирают своих представителей, и затем эти люди и представляют «народ» на собрании.

«Случайных людей там нет. На финальное мероприятие попадают те, кто не способен высказать свое мнение и проголосует так, как нужно организаторам этого собрания. Такой порядок формирования участников — это не демократия, а имитация демократии», — считает аналитик.

Как сообщает телеканал «Белсат», «представлять интересы всей конструктивной оппозиции» будет бывший депутат палаты представителей, экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая.

По данным республиканского ЦИК, на выборах 9 августа Канопацкая получила 1,68% голосов избирателей, всего около 98 тыс. голосов. После этого она объявила о намерении создать Национально-демократическую партию.

В начале нынешнего месяца глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, подчеркнул: Москва выступает за организацию максимально широкого национального диалога в Белоруссии, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и нормализацию обстановки.

Акции протеста с требованием отставки Лукашенко проходят в Белоруссии с начала августа, летом они стали самыми массовыми выступлениями за всю историю независимости республики, а также встретили серьезное сопротивление со стороны власти. Поддержку оппозиции выражают Евросоюз и США.