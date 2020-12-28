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Москва зеркально ответила Софии на высылку дипломата

МИД РФ вызвал посла Болгарии из-за высылки российского дипломата

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Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии Митко Борисова. Таким образом Москва зеркально ответила Софии на высылку российского военного атташе в середине декабря текущего года. По данным посольства России в Болгарии, местные правоохранители заявили, что россиянин собирал военную информацию, при этом они не предоставили каких-либо доказательств.
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Российские дипломаты объявили персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова.

«28 декабря посол Болгарии [Атанас] Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В МИД Болгарии заверили, что указанное предписание будет выполнено «в указанное время, которое началось с 14:00 по московскому времени».

В российском МИДе пояснили, что «данный шаг предпринят в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии».

В середине декабря военная прокуратура Болгарии заявила, что подозревает российского дипломата в том, что он с 2017 года якобы занимается сбором военных данных. По мнению болгарских правоохранителей, его интересовало участие военнослужащих США в учениях на территории Болгарии. Атташе был объявлен персоной нон грата. У него было ровно столько же времени, что и у болгарского представителя, — 72 часа — на то, чтобы покинуть страну.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — заявили в посольстве России в Софии.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что Болгария представляет собой рупор тезиса о «российской угрозе», который продолжает политику НАТО. По его словам, такая миссия незавидна для любого государства, если только оно не собирается «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам».

В то же время, он обратил внимание, что уже не в первый раз София объявляет российских дипломатов персонами нон грата по обвинению в шпионаже. По словам Косачева, «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

Действительно, российский военный атташе стал шестым представителем России за последние два года, который был выслан из Болгарии по подозрению в сборе информации о стране.

Например, в сентябре власти страны объявили персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства. Болгарский МИД выслал их на родину из-за подозрений в шпионаже. Правоохранители Болгарии заявили, что они якобы собирали секретные данные на протяжении четырех лет. Россиян, по мнению болгарских правоохранителей, заинтересовали данные, как модернизируется армия страны, а также как поддерживается техническая готовность военной техники.

В российском посольстве тогда заявили, что никаких доказательства Москве предоставлены не были. В МИД России обвинения сочли «надуманными».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что в данном случае «остается сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон». Он предположил, что эта высылка российских дипломатов, как и многие другие, могут быть «частью стратегии по дальнейшей демонизации России на европейском континенте».

В качестве ответных мер российская сторона приняла зеркальное решение, выслав двух сотрудников посольства Болгарии.

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