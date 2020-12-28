Сокращение правительства: чего ждать от реформы госаппарата

Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

«В результате <…> станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует правительство. Средства, освободившиеся в результате оптимизации, останутся в фондах оплаты труда.

Как заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, система госуправления должна стать современной и более функциональной. По его словам, в результате реформы будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, размывают ответственность и снижают качество решений.

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«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек», — отметил Григоренко.

Саму реформу правительство анонсировало еще в ноябре. Ее основная цель заключается в повышении оперативности и качества принимаемых решений, чтобы система госуправления могла эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития России.

В постановлении кабмина закреплены единые требования к структуре министерств и ведомств.

Так, численность подразделений в министерствах должна составлять не менее 40 штатных единиц. В службах и агентствах — не менее 25, в отделах департаментов или управлениях — не менее пяти, а в самостоятельных отделах — не менее 10.

При этом обеспечивающие подразделения, количество которых сокращается в рамках реформы, должны составлять не более 30% общей численности сотрудников.

Из новых требований существует ряд исключений, отмечают в пресс-службе кабмина. В особых случаях численность структурных подразделений может составлять 35 штатных единиц на департамент и пять на самостоятельный отдел. Касательно служб и агентств — 20 единиц на управление и также по пять на самостоятельный отдел.

Оптимизация штата госслужащих должна стартовать 1 января 2021 года, как говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, и завершиться до 1 апреля. По словам председателя правительства, кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, но сроки административной реформы не раз переносились.

Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году, однако сокращение численности чиновников федеральных органов власти последовательно откладывалось. В частности, оптимизацию планировалось провести в 2020 году, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», — отмечал Мишустин.

По мнению премьера, правительству нужен рационально сформированный штат компетентных специалистов, а сфера ответственности каждого органа исполнительной власти должны быть четко определена. В данный момент почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными, указывал Мишустин, за счет них отчасти и будут проходить сокращения.

При этом в кабмине подчеркивали, что предстоящая оптимизация во многом будет отличаться от сокращений госслужащих, проведенных во время президентства Дмитрия Медведева.

Так, реформа будет не столько равномерным сокращением вакансий в федеральных органах исполнительной власти, сколько приведением предельной численности в соответствие осуществляемым функциям и полномочиям, а также упорядочение и введение единых нормативов для их структурных подразделений.

По информации «Коммерсанта», административная реформа необходима из-за существующей тенденции на создание в ведомствах множества небольших подразделений. Это привело к тому, что в ряде федеральных служб на одного служащего приходится до 0,4 руководителя.

С точки зрения президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, в России очень сложная и запутанная структура управления, включающая в себя три звена: вице-премьеры, министры и ведомства под министрами.

«Она громоздкая и крайне забюрократизированная. Конечно, она нуждается в реформировании, но вряд ли то, что в данный момент делает нынешний состав правительства является оптимальным решением. В целом, тенденция в мире состоит в том, чтобы минимизировать количество жестких бюрократических структур и делать акцент на создании рабочих групп вместе с привлечением специалистов с рынка, которые обладают новыми компетенциями», — сказал эксперт «Газете.Ru».