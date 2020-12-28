Глава МИД Швеции: Россия — главная угроза Европе

Воссоединение Крыма с Россией и «российская агрессия» на юго-востоке Украины — наиболее явные вызовы безопасности Европы, заявила глава МИД Швеции Анн Линде. Ее слова передает RT.

«На данный момент <…> это наиболее явный вызов европейской системе безопасности», — подчеркнула она.

Политик также отметила, что урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе будет иметь для Стокгольма приоритетное значение в рамках председательства шведской стороны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в наступающем году.

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Линде также добавила, что Швеция будет поддерживать переговоры по урегулированию в рамках «нормандского формата» (между главами РФ, Украины, Франции и ФРГ) и трехсторонней контактной группы.

Комментируя ее слова, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Швеция «никогда не испытывала теплых чувств к РФ», особенно в последнее время.

Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

«Крым выразил желание вернуться в состав России, был референдум, а это считается «аннексией»… Понятно, что это [слова Линде] в духе времени. <…> Я думаю, что надо спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что антироссийские заявления западных политиков «как будто режиссируются кем-то». А обвинения в адрес России в связи с войной на юго-востоке Украины связаны с тем, что ЕС и США лепят образ врага.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил несколькими днями ранее, что «приоритетом номер один» Украины во внешней политике на 2021 год является «противодействие российской агрессии и укрепление безопасности».

В Европе не в первый раз говорят о «российской агрессии». В феврале 2020 года, к примеру, президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.

Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, на котором большинство населения региона поддержало воссоединение с РФ. Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте 2014 года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» экономические санкции. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий. Впоследствии санкции неоднократно продлевались и дополнялись. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

Большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии хотели бы, чтобы Евросоюз наладил отношения с Россией, следует из результатов опроса французского института IFop, опубликованного также в конце 2020-го.

За нормализацию отношений выступают 84% опрошенных жителей Германии, 75% жителей Франции, 68% жителей Британии и 78% итальянцев. Отмечалось что большинство из тех, кто выступает за налаживание диалога между ЕС и Россией, — люди старшего поколения. Кроме того, подобной позиции придерживаются, преимущественно, граждане с высшим образованием.