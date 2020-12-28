Новороссия продолжается: на Украине боятся раскола страны

Сепаратистские настроения на Украине сохраняются, страна находится под угрозой раскола, заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, передает РИА «Новости».

«Все думают, что это «все». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — напомнил украинский политик.

Украине уже не в первый раз предсказывают раскол — в июле бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина «стоит на грани распада». «Когда мы говорим, что страна может распасться, — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — полагает политик.

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По словам Саакашвили, украинской публике не стоит обманываться — «очень сильно усилились» центробежные, сепаратистские настроения «на юге, на востоке, на крайнем западе, на севере — куда ни посмотришь». Он также выразил мнение, что, в целом, ситуация в стране «очень плохая».

В том же месяце Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные соцопроса, согласно которым 46,1% украинцев считает, что их страна разваливается. Еще 40,8% респондентов выразили мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения». Около 46% опрошенных КМИС полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой. Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну.

Жители центральной и западной Украины давали более оптимистичные ответы, а граждане с востока Украины смотрят на положение дел пессимистично.

Экс-министр транспорта Украины и бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко выразил мнение, что Украина медленно, но уверенно идет к «югославскому сценарию».

«Мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — отметил он.

В мае зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может лишиться Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — уверен сенатор.

Хрупкость и несостоятельность Украины как государства признают и такие украинские лидеры общественного мнения, как журналист Дмитрий Гордон. В эфире телеканала «НАШ» он высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Он обратил внимание, что Украина «еще не состоялась как государство». К тому же, по его словам, в последнее время она делает все, чтобы «вообще не состояться как государство».

Стоит добавить, что зампред комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в конце весны призывала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины. По словам депутата, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений.