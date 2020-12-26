«Мы — народ»: на Украине появилось альтернативное «государство»

На Украине вспыхнул сепаратистский скандал на фоне появления самопровозглашенных параллельных органов власти. В конце декабря в Киеве прошел так называемый всеукраинский конгресс местного самоуправления, участники которого заявили о создании «Республики Украина», избрали «президента», утвердили состав «парламента», а также создали «народную службу безопасности» по аналогии с СБУ.

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На мероприятии, по заверениям присутствующих, собралось около 200 делегатов из 19 областей Украины. Организовало конгресс движение «народного самоуправления», объяснив свои действия тем, что существующее государство нелегитимно.

С точки зрения активистов, конституция Украины от 1996 года была утверждена без участия народа — ее приняли в стенах Верховной рады, а не на всенародном референдуме.

А учитывая, что парламентарии избирались еще по советскому законодательству, юридически они якобы не могут считаться представителями народа.

Из этого, по мнению активистов, следует, что нынешняя власть на Украине функционирует на основе конституции от 1978 года, а значит не может быть легитимной и не имеет полномочий для управления страной. Собственно, поэтому представители движения и решили создать параллельные органы власти, дабы представить народ Украины.

Помимо назначения «президента» и утверждения «парламента» вместе с «новой» СБУ, на конгрессе был принят измененный флаг Украины — перевернутый национальный, то есть желто-синий, а не сине-желтый.

Также были озвучены сроки предстоящих «внеочередных выборов» в Верховную раду, органы местного самоуправления и на пост главы государства. Нынешних лидера «Республики Украина» и депутатов конгресс избрал лишь «временно».

«Новая Украина»

Главой «нового государства» назначили Анатолия Балахнина, а спикером «Верховной рады» Павла Билецкого. Как заявил «президент» в интервью «Стране.ua», на конгрессе было принято решение о подаче документов в ООН и другие международные организации для признания легитимности «Республики Украина».

Сам Балахнин известен как сантехник из Днепра (ранее — Днепропетровск), который в последние месяцы принимал активное участие в создании параллельных органов местного самоуправления на Западной Украине.

Так, он присутствовал на собрании селян в Верхней Рожанке во Львовской области, где группа активистов решила создать собственный орган власти, отказавшись признавать решения официального регионального правительства.

Собрание состоялось еще в начале декабря, на нем избрали «сельского главу» и «новый сельсовет». Как пишут местные СМИ, на собрании Балахнин заявлял, что занимается возвращением «прав государственности» народу Украины, опять-таки настаивая, что действующие власти нелегитимны.

По информации «Страны.ua», лидера «Республики Украина» связывают с людьми украинского олигарха Игоря Коломойского, хотя сам Балахнин это отрицает. Дело в том, что «отделение» Верхней Рожанки многие расценивают как попытку помешать строительству нового горнолыжного курорта, которое курирует львовский предприниматель Виталий Антонов.

В регионе уже существует курорт «Буковель», принадлежащий партнерам Коломойского, и появление конкурента выглядит нежелательным для бизнесмена. Однако Балахнин был замечен не только на собрании в Верхней Рожанке, но и во Львове, в Хмельницком и на Ровенщине, где ряд активистов также попытались создать собственные органы власти.

На подобные инциденты уже частично отреагировала СБУ, проведя обыски и задержания среди активистов на Львовщине и Ровенщине. Задержанных обвинили в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации, против них было возбуждено уголовное дело.

Балахнин расценил действия Службы безопасности Украины как репрессии, назвав СБУ — «Службой безопасности УССР». На своей странице в Facebook «президент» опубликовал обращение к украинскому народу, обвинив ведомство в защите «советской республики». По его словам, аналог ведомства, созданный на так называемом всеукраинском национальном конгрессе, защищает «государство украинцев».

«Все они уже признали, что мы — сильнее, мы — мощнее, мы — обычный украинский народ», — заявил Балахнин. При этом его обращение было записано в стенах управления СБУ по Днепропетровской области.

Под конец видео сотрудник ведомства потребовал от «президента» прекратить съемку на режимном объекте.

Тут стоит отметить, что случаи с попыткой установления параллельных органов власти на Украине — явление не совсем новое. Четыре года назад в ряде областей государства группой активистов предпринимались похожие попытки, одним из участников как раз был председатель парламента «Республики Украина» Павел Билецкий.

Однако тогда сторонники новой власти придерживались других аргументов, а именно ссылались на 5 статью конституции Украины, согласно которой единственным источником власти в государстве является народ. Движение называли «люди вне государства», они отказывались платить налоги и даже попытались ввести собственный аналог денег на территории самопровозглашенных общин. Попытки активистов были пресечены СБУ и украинской полицией, которые задерживали и возбуждали уголовные дела против них.

Донбасский сценарий

Какие именно цели преследуют активисты при создании «Республики Украина» и учреждении параллельных органов власти в разных частях страны — вопрос достаточно сложный. Официально они заявляют, что ратуют за восстановление легитимности власти по конституции от 1996 года.

Однако инцидент в селе Верхняя Рожанка в руководстве Славской объединенной территориальной громады (ОТГ), куда входит населенный пункт, связывают с попыткой повторения сценария появления самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе.

На странице ОТГ в Facebook активистов обвинили в сепаратизме, заявив, что первая сессия «сельсовета» прошла на кухне, а ее главным итогом стал переворот государственного флага.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, термины «новые» и «параллельные» органы власти абсолютно не соответствуют действительности, и в данном случае у недавних инцидентов нет ничего общего с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Повторения тех событий не происходит, потому что тогда это был постмайданный период и центральная власть была резко ослаблена, в том числе не имела контроля над силовыми структурами.

В данный момент мы имеем дело со специфической анархистской политологией, никакого сепаратизма тут нет», — отметил эксперт.

С точки зрения Фесенко, это скорее одно из проявлений украинской политической культуры — склонность к анархии, отрицанию любой власти как таковой. Более того, где-то это связано с конфликтами вокруг процесса децентрализации.

«В рамках реформы создаются объединенные территориальные громады, в ряде населенных пунктов люди недовольны этим процессом и провозглашают свои собственные органы местного самоуправления. К примеру, им не нравится то, что центр громады (общины) переносят в другой населенный пункт, когда они хотят, чтобы он оставался у них», — отметил эксперт.

Кроме того, Фесенко указал, что появление таких параллельных органов власти в тех или иных областях иногда связано с борьбой за контроль над земельными ресурсами среди местных элит, то есть речь уже идет не о сепаратизме, а лишь о «местных разборках».

«Конечно, тенденция специфическая, но никаких серьезных людей за этим не стоит. Никакого движения «народного самоуправления» нет, есть люди, которые попытались его сформировать. Получить какую-то массовую поддержку они не смогли, это скорее стало некой франшизой, которую попытались продать и воспроизвести в разных регионах. Определенная цепная реакция присутствует, но без серьезной поддержки. Более того, когда эти люди пытаются действовать всерьез — их ставят на место», — резюмировал эксперт.