«Это тупик»: российские дипломаты раскритиковали США

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило американскую сторону в развязывании «визовой войны» между Россией и США. Кроме того, российские дипломаты возложили на американцев вину за систему визовых разменов.

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«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой «визовой войны», — приводит РИА «Новости» заявление дипломатов.

Они подчеркнули, что в настоящее время сотрудники российских загранучреждений могут получить визы только при условии, что аналогичная процедура будет проведена для американских работников. Российские дипломаты считают, что именно Вашингтон навязал Москве такую практику визовых разменов.

Таким образом представители России ответили на материал The Washington Post. В нем журналисты, ссылаясь на Госдеп США утверждали, что американское посольство в Москве «недоукомплектовано и перегружено», так как для получения каждой дипломатической визы в Россию проводятся «затяжные переговоры».

В частности, в статье говорится о том, что у США якобы нет возможности получить визы для специалистов техслужб, которые могли бы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию в посольстве страны. Утверждается также, что высокопоставленные дипломаты вынуждены убирать снег и самостоятельно дезинфицировать помещения. В посольстве России в США заверили, что это не так.

Ранее Госдеп США объявил о закрытии своего генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства страны в Екатеринбурге. Представитель ведомства пояснил в комментарии РИА «Новости», что такое решение было принято главой внешнеполитического ведомства США при «тесных консультациях» с послом США в России Джоном Салливаном.

«Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации», — заверили в Госдепе, подчеркнув, что такое решение позволит перераспределить сотрудников. Госдеп подсчитал, что закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить $3,2 млн в год.

При этом, по словам представителя Госдепа, в отношении российских консульств в США власти страны не планируют применять какие-либо меры.

В свою очередь, американские представители в Москве напомнили, что еще в марте власти страны решили временно приостановить работу миссии во Владивостоке и сократить деятельность генконсульства в Екатеринбурге и посольства в столице России из-за пандемии коронавируса.

«С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности [сотрудников] и рабочих необходимостей», — сказали в посольстве США в России в комментарии РИА «Новости».

В то же время, по мнению Кремля, такое обстоятельство навряд ли ухудшит российско-американские отношения, которые и без того не в лучшем состоянии.

«В целом основная функция — это предоставление консульских и визовых услуг, эти консульские и визовые услуги давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет. Если говорить в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, в Совфеде высмеяли такое решение Соединенных Штатов. Сенатор Алексей Пушков ранее написал в своем Telegram-канале, что, хотя у американской экономики есть проблемы, но не до такой степени, чтобы экономить на дипломатических представительствах.

«Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. <…> Это политическое решение», — уверенно заявил, добавив, что видит в закрытии генконсульства во Владивостоке признак сворачивания отношений с Россией.

«В США переходят к «ледяной войне» против России», — заключил Пушков.