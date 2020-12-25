И так каждый год: СФ на заключительной сессии принял 79 законов и отклонил один

Совет Федерации в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии, которое проходит 25 сентября, рассмотрел более 80 законов. Среди них есть и инициативы, получившие наибольший резонанс.

Речь идет, в частности, о предложениях ввести запрет на иностранное финансирование митингов, признавать иноагентами политобъединения и физических лиц, а также закон, связанный с «делом Голунова».

Согласно законопроекту о регулировании деятельности иноагентов, к таковым будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают на это иностранное финансирование. Кроме того, к иноагентам после вступления закона в силу могут быть отнесены физические лица, которые ведут политическую деятельность за счет иностранного финансирования.

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Также обсуждался закон о запрете иностранного и анонимного финансирования массовых акций в России и закон, распространяющий на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, те же обязанности и запреты, что и для для участников митингов.

Эти два законопроекта, как и 77 других, были приняты верхней палатой парламента и отправились на подпись к президенту.

За этот день сенаторы отклонили лишь один законопроект. Он предполагал сократить возможности сотрудников правоохранительных органов к возбуждению уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков. Его разработали для защиты граждан от необоснованного преследования по таким делам.

В такой защите, например, в прошлом году нуждался журналист Иван Голунов, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Благодаря общественному резонансу было установлено, что обвинение было сфабриковано. Сейчас Голунов проходит в уголовном производстве как потерпевший.

Согласно тексту отклоненной Совфедом инициативе, уголовные дела о сбыте наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о виде, массе и наименовании вещества, а также достаточных данных, которые указывают на передачу этих веществ другим лицам. В Совфеде решили, что предлагаемый законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле.

Как пояснил «Газете.Ru» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, этот законопроект не отвергли, а временно отклонили, чтобы пересмотреть отдельные его положения.

«Этот закон, вроде бы, выступает элементом защиты граждан, но возникла дискуссия о том, что ситуация может не поменяться. Может даже ухудшиться. Поэтому решили еще провести обсуждение этого законопроекта, но в течение двух-четырех месяцев мы его примем», — заверил сенатор.

Оставшиеся 79 законопроектов успешно прошли верхнюю палату парламента. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на итоговой пресс-конференции, она не помнит настолько напряженного режима работы, как в этом году. За прошедший год, подчеркнула она, с учетом итогового заседания было рассмотрено более 540 законов. Речь идет в том числе о внесении изменений в российское законодательство, в связи с обновлением Конституции РФ.

Мнение о том, что этот год стал особенно напряженным с точки зрения принимаемых в Совфеде законодательных инициатив поддержал политолог Константин Калачев. Он пояснил «Газете.Ru», что сегодня речь идет о принятии приоритетных законов с учетом и сложной эпидемиологической ситуации, и раскрытия темы поправок в Конституцию, которые подталкивают к наполнению понятия «социальное государство» реальным содержанием. «Сейчас есть необходимость решать вопросы без раскачки, принимать законы очень быстро», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем сами сенаторы не считают такую нагрузку на сессии необычной. Как отметил Сергей Цеков, членам Совфеда приходится сталкиваться с таким объемом работы регулярно. По его словам, в верхней палате парламента перед Новым годом иногда приходилось сталкиваться и с большим количеством законопроектов.

Аналогичное мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила и сенатор по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, к концу года сенаторы всегда рассматривают примерно такое же количество законопроектов.

На это указала и доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. Она объяснила «Газете.Ru», что обычно в парламентскую сессию принимается от 200 до 600 законодательных актов, а эта сессия — последняя осенняя для текущего созыва, и сенаторы стараются выполнить максимально большой объем работы.

«Так что сегодняшняя ситуация не уникальна. Этот год своеобразен тем, что конституционные поправки вызвали необходимость принятия большого количества законопроектов. К тому же в связи с пандемией правительству понадобился ряд инструментов быстрого реагирования», — отметила эксперт.

Екатерина Шульман также выразила мнение, что конец прошлого созыва был даже более интенсивным.

Вместе с тем, даже если такой объем работы привычен для сенаторов, возникает вопрос о серьезности изучения законопроектов, которые они принимают и отклоняют.

Сергей Цеков отметил, что со всеми законопроектами члены Совфеда знакомятся заранее, а на самом заседании либо принимают их, либо отклоняют. «Периодически идут дискуссии по законам, но в целом, поскольку мы с ними уже знакомы заранее, все довольно быстро идет», — отметил он.

На это указала и Екатерина Шульман. Она напомнила, что в Совет Федерации поступают федеральные законы, которые уже прошли три чтения в Госдуме. Верхняя палата парламента собирается реже, чем нижняя, поэтому у сенаторов повестка всегда более насыщенная, пояснила эксперт.

«Если Дума рассматривает законопроекты по существу, то в СФ это менее необходимо. Не все принятые думой законопроекты требуют рассмотрения — оно нужно только по тем инициативам, которые находятся в совместном ведении. В СФ к тому же нет чтений, а, соответственно, и стадии внесения поправок. Сенаторы только одобряют или не одобряют», — констатировала Шульман.

Ее мнение разделяет Константин Калачев, по словам которого сенаторы так или иначе знакомы со всеми законопроектами.

«Эти законопроекты прошли через Госдуму, а мы не предполагаем наличие какого-либо конфликта. Они отвечают запросам правительства. Я не вижу здесь никаких проблем. Кто-то скажет, что принтер опять заработал, а я скажу, что необходимо ускорение», — сказал политолог.