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Не только ответные меры: Россия пересмотрит отношения с США

Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США

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Москва не оставит без ответа введение новых санкций со стороны США против более 40 российских компаний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Более того, подчеркнул он, Россия сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, так как США давно ведут «враждебную политику» по отношению в нашей стране.
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«Что касается вопроса о новых американских санкциях, которые были введены против российских и китайских физических лиц и компаний, то нас это не удивляет: США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране.

И, конечно же, ответ последует — и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений»,

— заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.

Так глава российского дипломатического ведомства прокомментировал решение американских властей ввести ограничения против более чем 40 российских компаний.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — добавил российский министр.

Он также отметил, что нынешнее введение санкций в очередной раз «подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным».

«И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете», — предупредил Лавров.

Он обратил внимание, что Вашингтон уже показал свою ненадежность как бизнес-партнер. Это, в частности, будет учитываться, по словам Лаврова, в ситуациях, когда будет необходимо выстраивать бизнес-отношения с Соединенными Штатами.

В то же время, глава российского МИДа обратил внимание, что американские бизнесмены хотят выйти на нормальные отношения с Москвой.

«Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые, в общем-то, несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел», — заверил Лавров.

Он отметил, что представители американского бизнеса заинтересованы в том, чтобы власти страны приостановили свою санкционную политику.

Что касается санкций США, последние из них были объявлены в понедельник, 21 декабря. Американские власти подготовили перечень из 103 организаций и компаний России и Китая. Часть из них дублируется: всего в документе встречается 45 названий российских компаний, однако если исключить из списка повторяющиеся, их останется 41. Среди предприятий КНР — 58 компаний. Им запрещено покупать определенные виды американских товаров и технологий.

Санкции были введены именно против этих компаний, потому что власти Соединенных Штатов уверены, что речь идет о юридических лицах, которые являются «конечными военными пользователями».

Среди российских корпораций и предприятий также значатся и государственные ведомства — Служба внешней разведки, Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области.

Днем ранее в МИД России отмечали, что без ответа не останутся санкции и европейских стран, которые были введены из-за инцидента с Алексеем Навальным, который, как предполагают в ЕС, был отравлен.

В дипведомстве заявили, что считают «категорически неприемлемым принятие Евросоюзом <…> незаконных ограничительных мер в отношении ряда соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным». В связи с этим ответное решение Москвы будет принято на принципах взаимности.

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