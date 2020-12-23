Не только ответные меры: Россия пересмотрит отношения с США

«Что касается вопроса о новых американских санкциях, которые были введены против российских и китайских физических лиц и компаний, то нас это не удивляет: США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране.

И, конечно же, ответ последует — и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений»,

— заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.

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Так глава российского дипломатического ведомства прокомментировал решение американских властей ввести ограничения против более чем 40 российских компаний.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — добавил российский министр.

Он также отметил, что нынешнее введение санкций в очередной раз «подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным».

«И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете», — предупредил Лавров.

Он обратил внимание, что Вашингтон уже показал свою ненадежность как бизнес-партнер. Это, в частности, будет учитываться, по словам Лаврова, в ситуациях, когда будет необходимо выстраивать бизнес-отношения с Соединенными Штатами.

В то же время, глава российского МИДа обратил внимание, что американские бизнесмены хотят выйти на нормальные отношения с Москвой.

«Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые, в общем-то, несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел», — заверил Лавров.

Он отметил, что представители американского бизнеса заинтересованы в том, чтобы власти страны приостановили свою санкционную политику.

Что касается санкций США, последние из них были объявлены в понедельник, 21 декабря. Американские власти подготовили перечень из 103 организаций и компаний России и Китая. Часть из них дублируется: всего в документе встречается 45 названий российских компаний, однако если исключить из списка повторяющиеся, их останется 41. Среди предприятий КНР — 58 компаний. Им запрещено покупать определенные виды американских товаров и технологий.

Санкции были введены именно против этих компаний, потому что власти Соединенных Штатов уверены, что речь идет о юридических лицах, которые являются «конечными военными пользователями».

Среди российских корпораций и предприятий также значатся и государственные ведомства — Служба внешней разведки, Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области.

Днем ранее в МИД России отмечали, что без ответа не останутся санкции и европейских стран, которые были введены из-за инцидента с Алексеем Навальным, который, как предполагают в ЕС, был отравлен.

В дипведомстве заявили, что считают «категорически неприемлемым принятие Евросоюзом <…> незаконных ограничительных мер в отношении ряда соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным». В связи с этим ответное решение Москвы будет принято на принципах взаимности.