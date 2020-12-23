Автороспуск парламента: Израиль на грани политического кризиса

Парламент Израиля был автоматически распущен в ночь 23 декабря из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год. Теперь государству предстоит организовать уже четвертые парламентские выборы за последние два года. Как ожидается, голосование пройдет уже в конце марта 2021 года.

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В соответствии с действующим законодательством Израиля премьер-министром страны до выборов останется Биньямин Нетаньяху. Его правительство будет существовать во временном статусе до приведения к присяге нового кабмина. Сам премьер заявил, что не хотел проводить досрочные парламентские выборы, против этого выступала и его партия «Ликуд».

«Мы постоянно голосовали против выборов, но [министр обороны и лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени] Ганц отказался от своих [коалиционных] обязательств перед нами», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

По словам премьера, «Ликуд» одержит мощную победу на выборах, хотя партия не продвигала голосование.

При этом в «Кахоль-Лаван» мнение Нетаньяху не разделяют — с их точки зрения именно глава правительства втянул страну в очередной политический кризис.

Дело в том, что споры вокруг бюджета затянулись отчасти из-за депутатов из «Ликуда», которые сорвали крайний срок по утверждению бюджета. В итоге парламентарии выступили с инициативой о переносе до 31 декабря дедлайна по бюджету, что позволило бы избежать автоматического роспуска кнессета.

Однако «Кахоль-Лаван» отказалась поддерживать законопроект, а без голосов партии принять его не удалось, так что парламенту пришлось утвердить самороспуск. Свое решение в партии объяснили тем, что Нетаньяху не стал выполнять ультиматум Ганца — глава минобороны требовал от премьера одновременного утверждения бюджетов на 2020-й и 2021 года вместе с сохранением министра юстиции Ави Нисанкорена на своем посту.

Потеря равновесия

Роспуск парламента и объявление четвертых подряд парламентских выборов создает угрозу для перезапуска политического кризиса в Израиле, который длился более 500 дней. Ситуацию удалось стабилизировать только в середине мая текущего года, когда «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» — партии, получившие одинаковое число мест после третьих выборов — договорились о создании коалиции в кнессете.

Соглашение Нетаньяху и Ганца предполагало ротацию поста премьер-министра между двумя лидерами партии. Идея заключалась в том, что оба политика будут возглавлять правительство поочередно, в течение двух лет каждый. Первым кресло премьера занял Нетаньяху, а Ганц должен был сменить его в ноябре 2021 года.

Однако договор не позволил нивелировать противоречия между двумя политическими оппонентами.

Лидер «Кахоль-Лаван» не только критиковал своего партнера в лице «Ликуд» за затягивание вопроса утверждения бюджета, но и обвинял его во лжи и нарушении обещаний. Нетаньяху же призывал Ганца одуматься и сохранить хрупкое большинство, чтобы не допустить новых выборов.

Как пишет The Times of Israel, очередное досрочное голосование вряд ли сможет привести к устойчивой победе одной из партий, а значит стоит ожидать повторения затяжных переговоров о формировании коалиции и возвращения политического кризиса.

Это подтверждает опрос Двенадцатого канала израильского ТВ. Согласно исследованию, в случае проведения выборов в ближайшее время «Ликуд» может рассчитывать на 29 мест в кнессете. Следом идет «Новая надежда» бывшего однопартийца Нетаньяху Гидеона Саара — 18 мандатов, затем «Еш Атид-Телем» — 16 мест, потом правая партия «Ямина» — 16 мандатов.

«Объединенный арабский список» может рассчитывать на 11 мест, ультраортодоксальные ШАС и «Яхадут ха-Тора» получают по 8 мандатов, «Наш дом Израиль» Авигора Либермана — 7 мест, левая партия «Мерец» и «Кахоль-Лаван» могут заполучить лишь по 5 мест.

Так, согласно опросу, ни одна из партий не может рассчитывать на получение более 60 мандатов, что необходимо для формирования большинства.

Лидерство «Ликуда» в списке тут не слишком помогает Нетаньяху. Не получит 60 мандатов и так называемый правый блок премьера, в который входят «Ликуд», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Союз правых партий» и «Ха-Ямин ха-Хадаш».

Две последние партии не учитываются в рейтинге, а остальные дают главе кабмина лишь 45 мест, чего недостаточно для формирования коалиции и неизбежно приведет к запуску переговоров с другими партиями, которые в прошлый раз затянулись почти на два года.

При этом, судя по всему, «Кахоль-Лаван» уже не будет выгодным партнером для «Ликуда», даже если стороны вновь смогут прийти к соглашению. Более того, по информации Израильской корпорации телерадиовещания, главный конкурент партии Нетаньяху на прошлых выборах может быть распущен еще до марта.

Источники радиостанции утверждают, что «Кахоль-Лаван» не сможет продержаться до дня голосования из-за резкого падения уровня поддержки. Основные министры собираются покинуть партию, в том числе действующий глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

Израильский кризис

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» израильский политолог Бенни Брискин, Ганц — не противник для Нетаньяху и не конкурент, что уже давно всем понятно.

«Это человек абсолютно бесталанный в сфере политики и не понимающий в какую игру он вступил. По опросам, подходящим для должности премьера Ганца видит 4-5% израильтян, когда Нетаньяху получает от 36% до 39%», — добавил эксперт.

По мнению Брискина, на новых выборах конкуренцию премьеру могут составить лидер «Новой надежды» Гидеон Саар и глава Ямина Нафтали Беннет. Оба представляют правые партии, которые не прячутся под занавеской центристов.

«Сегодня претендовать на возможность принять участие в создании новой коалиции в кнессете могут только эти двое и Нетаньяху, но ближе к выборам ситуация еще может измениться. Саар откололся от «Ликуда» и показывает неплохие результаты в последних опросах. Пока партию Нетаньяху он не догоняет, но это ему и не нужно, потому что при определенном раскладе лидер «Новой надежды» сможет сформировать коалицию и без этого», — считает эксперт.

Коалицию Саару удастся собрать, если он сможет договориться с ортодоксальными партиями, уверен Брискин. Они помогут «Новой надежде» создать ядро, вокруг которого можно будет построено будущее большинство в парламенте. К ним могут также присоединиться партия Ямин, а затем и другие политические силы.

«Однако лидер Ямина в отличии от Саара, хоть и критикует Нетаньяху, но однозначно не говорит, что не будет вступать в одну коалицию с «Ликудом». По сути, премьер сам может объединиться с ортодоксальными партиями и тут к нему вполне может присоединиться Беннет», — отметил эксперт.

С точки зрения Брискина, успех будущих выборов как решения политического кризиса в Израиле во многом зависит от того, по какому принципу будет проходить разделение политического спектра в стране.

На последних выборах, по сути, появилось два лагеря — «за Биби» и «против Биби». В данный момент картина складывается похожая, что может привести к повторению патовой ситуации с коалиционными переговорами.

(«Биби» — неформальное прозвище премьер-министра Беньямина Нетаньяху, — «Газета.Ru»)

Главная проблема заключается в том, что в этот раз удельный вес в парламенте смогут получить ортодоксальные партии, которые и станут решающей силой при формировании новой коалиции, уверен эксперт. То есть от их поддержки может зависеть то, какой победит лагерь — «за Биби» или «против Биби».

«Кроме того, соперникам премьера со стороны правых, левых и центра, нужно будет как-то договориться между собой, если они смогут получить большинство. Вероятно, можно будет исходить из количества полученных мандатов, но у многих людей есть собственные амбиции», — подчеркнул Брискин.

Нетаньяху также будет трудно вести переговоры из-за подобного разделения политического спектра в Израиле. Однако в отличии от своих оппонентов он может усилить свою поддержку за счет ряда знаковых событий — заключения соглашений о нормализации отношений с рядом арабских государств и начала вакцинирования против коронавируса COVID-19.

«Нетаньяху будет говорить о мире с арабскими странами, что действительно крупное достижение. Будет говорить о вакцинах в должном количестве, своем международном и внутреннем опыте. Но повредить ему может истерика в израильском минздраве и требования очередного локдауна. Этот момент сложно колеруется с вакцинами в головах избирателей», — резюмировал Брискин.