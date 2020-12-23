Байден пообещал отомстить за кибератаки

Джозеф Байден обвинил администрацию действующего президента Дональда Трампа в бездействии на фоне кибератак. Белый дом за четыре года «не смог сделать кибербезопасность своим приоритетом», поэтому новому руководству США придется заняться этим, добавил избранный президент. Он пообещал не оставлять действия хакеров без ответа.

«Хотя многое мы еще не знаем, но мы знаем одно — это большой риск для национальной безопасности», — цитирует CNN слова демократа.

Он призвал Трампа «публично и четко» ответить, кто виновен в разрушительной хакерской атаке. Кроме того, Байден напомнил, что Трамп увольнял и понижал в должности тех, кто отвечает за государственную кибербезопасность Америки.

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Байден также раскрыл подробности кибератак. По его словам, взломы были тщательно подготовлены и скрупулезно осуществлены. «Злоумышленникам удалось застать федеральные власти врасплох», — подчеркнул политик. Хакеры украли данные, добавил Байден, и причастна к этому Россия.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр также заявил, что масштабная кибератака на американские государственные ведомства и крупные фирмы была проведена при участии России. «По информации, которая есть у меня, <…> очевидно, что это были русские», — подчеркнул он.

Барр добавил, что согласен с мнением госсекретаря США Майкла Помпео. Глава Госдепартамента говорил, что «весьма четко может сказать об участии РФ» в кибератаках. Глава минфина США Стивен Мнучин 21 декабря сообщил, что кибератака на правительственные сети США не нанесла его ведомству значительного ущерба. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что за масштабным взломом стоит, скорее всего, не Кремль, а Китай. Он также отметил, что журналисты преувеличивают масштаб хакерской атаки.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили «русских хакеров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения подчеркнул, что Россия не причастна к совершенным атакам.

«Любые обвинения являются голословными, слепой русофобией… Что касается каких-то действий США, они в последнее время малопрогнозируемы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Намерение Байдена ответить на атаку вполне укладывается в общую риторику, которой придерживается избранный президент США в отношении России. В начале декабря он сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств. Москву же при этом он назвал главной угрозой национальной безопасности США.

Байден также обвинял Дональда Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — говорил представитель Демократической партии.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового американского президента. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Российский дипломат объясняет такое положение дел «инерционностью подходов к России», заложенной в политических доктринах США.