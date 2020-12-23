«Как жаль, что вы наконец-то уходите»: Россия попрощалась с ФРГ в СБ ООН

На заключительном для Германии заседании после ее двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН постпред страны Кристоф Хойсген затронул тему инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, хотя встреча была посвящена иранской ядерной сделке. Хойсген посоветовал первому заместителю постпреда РФ при ООН Дмитрию Полянскому прочитать статью в Der Spiegel об этом деле.

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В ответ на такое высказывание Полянский отметил, что у Хойсгена за время работы в Совете выработалась своеобразная зависимость — на каждом заседании критиковать Россию, даже если это не соотносится с темой мероприятия.

Российский представитель выразил надежду, что после 1 января, когда Германия перестанет быть непостоянным членом СБ, этот «нездоровый симптом» у Хойсгена пройдет.

При этом Полянский все же прокомментировал появившиеся в последнее время новости по делу Навального. Он заверил, что рано или поздно за всю развязанную Берлином с подачи Навального «кампанию клеветы придется отвечать».

«Мы доверяем только не вызывающим сомнения фактам. В данном же случае степень абсурдности упомянутых вами журналистских утверждений просто зашкаливает. Даже как-то неудобно, что подобный низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете Вы, Кристоф, политический дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека», — констатировал представитель России в СБ.

Он также обратил внимание, что до сих пор без ответа остаются как многочисленные конкретные вопросы РФ, заданные германской стороне, так и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи. По словам Полянского, без этого говорить, что Берлин серьезно подходит к этому вопросу, «просто смешно». Заместитель российского постпреда призвал германскую сторону не забывать об этом, когда она будет «подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального».

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите», — заключил он.

Похожее заявление в адрес Хойсгена сделал заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан, обвинив германского представителя в злоупотреблении пребыванием в Совбезе для организации «злонамеренных нападок» на других членов организации.

По словам китайского представителя, таким образом Хойсген «отравлял рабочую атмосферу».

«Я хочу пожелать Вам от всего сердца: скатертью дорога, посол Хойсген», — сказал Гэн Шуан.

Он также выразил надежду, что Совбез в отсутствие Хойсгена в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности, чтобы поддерживать международный мир и безопасность.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в Германию, специалисты которой заявили, что он якобы был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». При этом российские врачи утверждают, что не обнаружили в организме Навального никаких ядов или следов их пребывания.