«Красиво, как в Древней Греции»: Трамп взялся за архитектуру

Президент США Дональд Трамп подписал указ «Содействие развитию красивой федеральной архитектуры», в котором критикуется архитектурный модернизм. Документ предполагает, что все новые федеральные здания должны строиться в классическом стиле.

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В документе отмечается, что под классическим стилем имеются ввиду строения в неоклассическом, греческом, готическом и других традиционных стилях. Особый упор делается на наиболее известные примеры классической архитектуры США, в частности, здания Белого дома, Капитолия, Верховного суда и мемориал Линкольна — «знаковые символы системы правления США».

«Президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно смоделировали самые важные здания Вашингтона, округ Колумбия, по классической архитектуре древних Афин и Рима. Они стремились использовать классическую архитектуру, чтобы наглядно связать нашу современную Республику с предшественниками демократии в классической античности, напоминая гражданам не только об их правах, но и об их обязанностях по поддержанию и сохранению ее институтов», — говорится в указе.

При этом документ учреждает новый президентский совет по совершенствованию федеральной гражданской архитектуры, который должен обеспечить «красоту» будущих федеральных зданий и проследить за тем, чтобы они отражали «достоинство, предприимчивость и стабильность американской системы самоуправления».

Указ распространяется на все федеральные суды, штаб-квартиры агентств, общественные здания округа Колумбия и все общественные здания стоимостью более $50 млн. И, по сути, не является чем-то сенсационным, поскольку проект приказа Трампа о «красивых федеральных зданиях» СМИ удалось заполучить еще в феврале.

Тут стоит отметить, что главным объектом критики президента стали федеральные здания, построенные после 1950 года. Большинство из них выполнены в стилях брутализм и деконструктивизм, что, по мнению главы Белого дома, не отражает «достоинство и стабильность», а также лишает строения эстетической привлекательности. В качестве примеров неудачных федеральных зданий, в частности, приводятся федеральное здание в Сан-Франциско, здание суда США в Остине и здание суда США в Майами.

«Поощрение классической и традиционной архитектуры не исключает использования, где это уместно, большинства других стилей архитектуры. Однако необходимо следить за тем, чтобы все проекты федеральных зданий вызывали уважение широкой публики за их красоту и визуальное воплощение идеалов Америки», — подчеркивается в указе.

Решение президента в отношении будущего строительство федеральных зданий в США получило достаточно смешанную реакцию в экспертном сообществе. Архитектурный критик, лауреат Пулитцеровской премии Пол Голдберг охарактеризовал указ Трампа как символическое решение и шанс для президента «бросить еще одну гранату» на пути в отставку.

«Я не думаю, что это слишком много значит. И в отличие от помилования в последнюю минуту, следующая администрация может смягчить его воздействие или обратить вспять», — написал Голдберг в Twitter.

В то же время, Мэрион Смит из Национального общества гражданского искусства поддержал действия президента. По его словам, американский модернизм вызывает лишь отвращение и в том же Вашингтоне среди подобных строений трудно найти классическое здание.

«Это не то, что имели в виду наши основатели. Это новая господствующая ортодоксия модернистского, бруталистского постмодернистского дизайна», — подчеркивал Смит.

Однако в Американском институте архитекторов эту точку зрения не разделяют. Институт выпустил заявление, в котором выступил «однозначно против» указа Трампа.

По мнению руководящего состава, сообщества должны иметь право и ответственность самостоятельно решать, какой архитектурный стиль лучше подходит их потребностям.

«Мы надеемся на сотрудничество с избранным президентом Байденом, чтобы обеспечить это», — объявил глава института Роберт Айви, также добавив, что Трамп все же не слишком далеко зашел в регулировании строительства, чего многие опасались.

Раскритиковали решение президента и в Демократической партии. К примеру, конгрессмен Дина Титус за несколько дней до опубликования указа Трампа выступила с инициативой о новом законе, который запретил бы Администрации общих служб (GSA) блокировать модернистские проекты. По ее мнению, введение предпочтительного архитектурного стиля для федеральных объектов противоречит демократическим традициям США.

«Попытка реализовать этот ошибочный мандат в обход конгресса, станет уничтожением десятилетий политики и практики GSA. Еще хуже, что это будет сделано без какого-либо общественного уведомления или слушания», — подчеркнула Титус.

Впрочем, бывший арт-критик The Washington Post Блейк Гопник считает, что все же указ президента не является чем-то серьезным или страшным. Он отметил, что со временем вкусы меняются, тот же брутализм не всегда был популярен среди архитекторов.

«Я думаю, что это своего рода замечательный указ, потому что в нем говорится, что здание должно быть красивым. Это практически ничего не значит», — резюмировал Гопник.

Большинство критиков указа Трампа напоминают, что президент сам занимался строительством до избрания на пост главы Белого дома, и многие из его строений вызывали споры.

Отели, дома и бизнес-центры, построенные компанией Трампа, отличаются большим количеством золота, позолоты, черного мрамора и излишествами в стиле барокко. Стоит вспомнить только атриум Башни Трампа в Нью-Йорке, который изобилует золотой отделкой.

Тем не менее, указ президента все же не устанавливает жесткие рамки в отношении использования традиционных стилей, а лишь призывает отдавать им предпочтением при разработке проектов новых федеральных зданий.