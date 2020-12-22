Российский фактор: парламент Швеции обсуждает вступление в НАТО

В Швеции разгорается спор о членстве в НАТО. Нынешнее правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и Партии зеленых, а также их союзники из Левой партии по-прежнему выступают категорически против этой идеи, настаивая на ценности военного нейтралитета страны. Им оппонируют четыре традиционно союзнических правоцентристских партии — Партия центра, Христианские демократы, либералы и Умеренная коалиционная партия, которые считают, что Швеции нужны гарантии безопасности, которые дает членство в НАТО.

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Последним удалось на прошлой неделе добиться ощутимого прогресса — парламент призвал руководство страны официально объявить о том, что Швеция может потенциально вступить в НАТО.

«Швеции стоит, как Финляндии, утвердить, что она за то, чтобы иметь «опцию вступления в НАТО» для усиления своей безопасности и сотрудничества в сфере безопасности ... Риксдаг призвал правительство сделать этот шаг. «Опция вступления в НАТО» означает, что Швеция допускает возможность вступления в Альянс и должна пристально следить за изменениями в международной ситуации с безопасностью», — говорится на сайте парламента.

Инициатива была принята 204 голосами, против выступили 145 депутатов. Победа правоцентристских партий стала возможна благодаря тому, что Шведские демократы, традиционно занимавшие анти-натовскую позицию, поддержали инициативу о рассмотрении варианта вступления страны в альянс.

«Вопросы обороны обычно не входят в число приоритетных вопросов на выборах здесь, но, поскольку Шведские демократы изменили свою позицию, мы вполне можем увидеть больший интерес», — приводит Politico слова Аллана Видмана, депутата от Либеральной партии.

Принятие инициативы не означает, что Швеция обязательно будет добиваться членства в НАТО. Но она откроет для себя такую опцию. Аналогичное решение в 1995 году принимала и Финляндия.

Правительство Швеции, однако, резко осудило этот шаг. Глава МИД Анн Линде назвала принятие инициативы «негативным событием для безопасности» страны. Вступление в НАТО для Стокгольма стало бы большим поворотом в политической жизни, поскольку этот шаг положил бы конец более чем 200-летнему соблюдению военного нейтралитета. Швеция, придерживаясь такой политики, заработала репутацию беспристрастного международного арбитра, пишет Politico. При этом она также развивала достаточно тесное партнерство с альянсом.

В 1994 году она стала участником программы НАТО «Партнерство ради мира», что стало первым значительным шагом в укреплении связей с альянсом.

Уже тогда в руководстве страны активно велась дискуссия о вступлении в НАТО. А с 1997 года Швеция является членом Совета евроатлантического партнерства.

С тех пор аргументы обоих политических лагерей известны. Социал-демократы настаивают на том, что шведская «свобода от союзов» сослужила стране хорошую службу. Каждый раз, когда Стокгольм участвовал в совместных с альянсом учениях, руководство страны подчеркивало ее независимость.

Министр обороны Швеции Питер Хульквист ранее утверждал, что вступление страны в НАТО может дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в области безопасности. «Мы не хотим идти по пути экспериментов в политике безопасности или авантюризма», — заявлял он.

Инициативу с призывом к правительству рассмотреть вариант вступления страны в НАТО направил в парламент депутат Эдвард Ридль из Умеренной коалиционной партии.

Депутат заявил, что позиция, которую занимает Стокгольм на сегодняшний день, уже устарела. При этом, по словам Ридля, Швеции стоит оставить за собой определённую свободу манёвра при формировании оборонной политики.

«Швеция находится в очень серьёзном положении, так как Россия укрепила свой военный потенциал и без колебаний его использует. В этом контексте при формировании шведской оборонной политики и политики сотрудничества в области безопасности должна быть определённая свобода действий, — считает депутат. — В рамках этой свободы действий следует рассмотреть и такой вариант, как конечное вступление в НАТО».

Российский фактор действительно является незаменимым аргументом в шведском споре, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В 2019 году депутат той же Умеренной коалиционной партии Бориана Оберг представила проект закона с призывом к властям страны как можно скорее подать заявку на членство в НАТО в связи с «агрессивным поведением» России.

«Это наверно все-таки является следствием тех сложившихся международных отношений и в первую очередь низким уровнем отношений России со странами НАТО и западным сообществом в более широком смысле этого слова. Все-таки все больше и больше муссируется тезис опасности России, ее агрессивности — это все в совокупности дает почву таким кругам консервативной политической элиты Швеции для того, чтобы ставить вопрос и убеждать своих более миролюбивых коллег в том, что опасность существует не на бумаге, а в реальности», — отмечает эксперт.

Вместе с тем в шведском обществе растут про-натовские настроения. Так, исследования Гетеборгского университета показывают примерно равное количество тех, кто выступает за вступление в альянс и тех, кто против (около 30%). В 1994 году, когда институт начал исследовать этот вопрос, 48% заявляли, что членство в НАТО является плохой идеей, 15% выступали за.

Как будут развиваться события зависит во многом от способностей обеих сторон убедить избирателей в своей правоте. Парламентские выборы в страны пройдут в 2022 году. Если сторонники НАТО добьются успеха на выборах и отстранят от власти левоцентристское меньшинство, то они смогут настаивать на проведении референдума по этому вопросу.

Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон ранее заявлял, что, по его мнению, Швеция станет членом НАТО до конца десятилетия, и назвал голосование, прошедшее в парламенте, «историческим». В своем сообщении в Facebook он заявил, что это позволит Швеции «обновить и модернизировать» свою позицию в области безопасности и сообщить миру, что Швеция готова присоединиться к НАТО в любой момент по своему выбору.

«Правительство не может просто игнорировать точку зрения парламентского большинства в вопросах внешней политики или безопасности, — подчеркнул он. — Мы ожидаем, что правительство поддержит политику парламента в области безопасности».

Вместе с тем, правительство страны не только на словах высказывает свое несогласие со стремлением вступления страны в НАТО, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий Сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что неделю назад парламент страны одобрил увеличение оборонного бюджета на 40% в период с 2021 по 2025 год. Данное увеличение оборонного бюджета станет самым большим для Швеции за последние 70 лет. К 2025 году объем средств, выделяемых на военные нужды, достигнет 89 млрд крон ($11 млрд), пишет Defense News.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал депутатам риксдага перед серией голосований, что «это самая крупная инвестиция в оборону страны, начиная с 1950-х годов». Предложение по военному бюджету было выдвинуто в октябре двухпартийным шведским правительством.

«Здесь есть определенные противоречия. Де-факто упор на национальную систему обороны, конечно, свидетельствует о том, что все-таки Швеция не собирается на полных парах вступать в НАТО. Если бы было наоборот, то ей незачем было бы тратить лишние деньги, почти 40% своих военных ассигнований, не надо было бы напрягаться с перестройкой модели вооруженных сил, а, как говорится, можно тихо и спокойно плыть в атлантические берега, ничего не делая. Я вижу в этих усилиях самостоятельных возврат к модели национальной обороны. Но противоречивость есть все-таки», — отмечает эксперт.

Согласно разработанному плану, численность вооруженных сил Швеции увеличится с нынешних 55 тыс. до 90 тыс. военнослужащих к 2030 году. Несколько ранее расформированных полков будут воссозданы, а количество призывников увеличится до 8 тыс. ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году. Также ВМС Швеции получат новые корабли. Помимо этого, запланированы обширные программы по модернизации вооружения, военной и специальной техники.

«Швеция достаточно разочарована в евроатлантической безопасности и обороне и достаточно осторожно смотрит на процессы создания европейской армии, так называемой, что тоже свидетельствует о том, что оборона в Европе пойдет по национальному пути, а не по пути евроатлантических усилий каких-то, поэтому тут есть определенные противоречия. Но моя оценка такова, что эти усилия Швеции как-то увеличить свой военный потенциал в мирное время свидетельствует о стремлении восстановить ту модель, проверенную жизнью — модель вооруженного нейтралитета», — отмечает Константин Воронов.