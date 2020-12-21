«Я знаю, каким это будет разочарованием»: кризис Бориса Джонсона

Над премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сгущаются тучи. До окончания переходного периода, когда страна фактически покинет Евросоюз, остается десять дней, а торговое соглашение между сторонами до сих пор не заключено. Параллельно с этим 25 государств приостановили авиасообщение с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавируса.

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Трудно сказать, какая проблема для Соединенного Королевства является первоочередной.

Европейский парламент назначил крайний срок для достижения соглашения по торговой сделке на полночь 20 декабря. Однако к договоренностям не удается прийти, переговоры продолжаются в понедельник, 21 декабря.

Стороны никак не могут согласовать вопрос рыболовства — и Лондон, и Брюссель заняли принципиальные позиции. Великобритания настояла на введении рыболовных квот, чтобы ограничить доступ европейских рыбаков к своим водам — для евроскептиков это означает сохранение суверенитета. Вопрос, однако, состоит в размере этих квот.

Изначально Евросоюз предложил Великобритании право на 18% общей квоты на вылов рыбы в своих территориальных водах, что Лондон расценил несправедливым предложением и заявил о том, что претендует на 80% квот. Последнее предложение Брюсселя состояло уже в 25% квот для Лондона, однако и это кажется премьер-министру недостаточным — Джонсон настаивает на 60%.

Дипломатический источник AFP сообщает, что Евросоюз сделал окончательное предложение, и теперь слово за Великобританией.

«Если Великобритания не примет последнее предложение ЕС, это будет «несделка» из-за рыбы», — предупредил он.

Кроме того, обе стороны зашли в тупик из-за так называемого равного игрового поля, которое обеспечило бы правила честной конкуренции. Здесь переговоры упираются в требования Брюсселя о получении гарантий ограничения государственной помощи от Лондона для британских компаний.

Фактор Байдена

Борис Джонсон все это время утверждал, что готов к отсутствию соглашения. Он, в частности, рассчитывал на заключение «великолепной» торговой сделки с США — о ней не раз рассказывал сам британский премьер и президент США Дональд Трамп. Однако фактор смены власти в Соединенных Штатах играет не на руку Джонсону.

Глава Белого дома оказывал премьер-министру значительную поддержку в его стремлении вывести Великобританию из Евросоюза. А вот избранный президент Джо Байден уже высказался однажды не в пользу Лондона, осудив правительство страны за готовность нарушить соглашение о Brexit.

Речь идет о законопроекте о внутреннем рынке, позволяющим Великобритании нарушить пункты соглашения, сохраняющие прозрачные границы между Ирландией и Северной Ирландией. Джо Байден еще в сентябре осудил намерения Лондона, заявив, что нарушение соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Когда кандидат от Демпартии победил на выборах в США, настроения в Евросоюзе и Великобритании изменились.

«Отношения между Дональдом Трампом и Борисом Джонсоном были тесными, велось много разговоров о быстром заключении торговой сделки между США и Великобританией. Теперь, когда президентом будет Байден, я полагаю, что на Даунинг-стрит должны хорошо задуматься, чтобы сделать ирландский вопрос приоритетным», — говорил ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что британское руководство опасается, что избрание Байдена вызовет охлаждение в британо-американских отношениях и помешает заключению соглашения о свободной торговле.

Как пишет FT, сделка с Лондоном является приоритетом для Трампа, горячо поддержавшего Brexit, однако она едва ли станет таковым для Байдена, который скептически относится к выходу королевства из состава ЕС.

«Его [Джонсона] там считают одним из первых и наиболее активных сторонников Трампа и проводят параллели между трампизмом и идеями поборников Brexit, которых обвиняют в нанесении ущерба западному единству. Поэтому я сомневаюсь, что личные отношения [Джонсона и Байдена] будут отличаться особой теплотой», — заявил в интервью еженедельнику The Observer бывший британский посол в Евросоюзе Айвэн Роджерс.

Иными словами, Борис Джонсон может оказаться сразу без двух соглашений — с Евросоюзом и с США.

Тот факт, что Брюссель и Лондон снова не пришли к соглашению в установленный крайний срок, заставил Европарламент пойти на крайние меры. Ведущий представитель Европейского парламента по Brexit Дэвид Макаллистер заявил, что ЕП откажется голосовать по любому соглашению до конца года, так как переговорщики пропустили установленный срок.

В случае отсутствия соглашения, торговля между Евросоюзом и Великобританией будет регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В результате Лондону придется платить пошлины на импорт из 27 стран ЕС, и наоборот. На границах же будет установлен таможенный контроль, что приведет к огромным задержкам транспорта.

Длинные очереди на железнодорожном пути через туннель под Ла-Маншем уже образовались, поскольку британские компании лихорадочно запасаются продукцией.

Как Джонсон украл Рождество

Тем временем, Лондон переживает транспортный коллапс. 19 декабря Борис Джонсон на пресс-конференции объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса — VUI-202012/01.

«Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант», — сказал премьер.

Правительство отменило все послабления, которые обещало британцам на Рождество. По возможности все должны оставаться дома, закрываются все магазины (кроме необходимых), парикмахерские, спортклубы и рестораны.

Жители разных домохозяйств могут общаться друг с другом только один на один на улице. Четвертый уровень ограничений вводится на две недели, до 30 декабря.

Сразу после объявления Джонсона британцы бросились покидать Лондон, что привело к появлению огромных толп в аэропортах и вокзалах. «Я знаю, с какими эмоциями люди относятся к этому времени года. [...] Я знаю, каким это будет разочарованием», — заявил премьер-министр.

Так или иначе, для Бориса Джонсона год выдался непростым и завершает он его, пытаясь решить сразу две критически важные проблемы. Однако аналитики полагают, что сложившаяся ситуация в стране не угрожает премьеру.

«На его электоральных позициях это никак не скажется, потому что он выиграл выборы совсем недавно, не больше года прошло, и у него следующие выборы только через три года практически. Большинство в палате общин у его Консервативной партии очень значительное, поэтому никаких угроз ни изнутри партии, ни снаружи, от оппозиции, у него нет. Это устойчивое большинство позволяет ему реализовывать ту политику, которую он считает нужной. Оппозиция сейчас проявляет некую политическую ответственность. Она сейчас не наскакивает на правительство не требует каких-то чрезвычайных мер в отношении правительства, так что все сейчас консолидированы вокруг этих проблем», — отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Действительно, досрочные парламентские выборы прошли 12 декабря прошлого года. Премьер-министр тогда распустил парламент, который блокировал его соглашение о выходе страны из Евросоюза. По итогам выборов консерваторы получили 365 мест, в последний раз такое количество мест партия получила 32 года назад, во время премьерства Маргарет Тэтчер.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также отмечает, что сейчас Джонсон пользуется достаточно большим преимуществом в парламенте, что минимизирует для него электоральные угрозы, однако среди населения премьер-министр поддержкой отнюдь не пользуется.

«По рейтингам он уступает даже лидеру лейбористов Киру Стармеру, несмотря на то, что Лейбористская партия находится в кризисе. И сложная ситуация в стране, вызванная пандемией, не прибавляет рейтингов правительству», — отмечает она.

Что касается соглашения с Евросоюзом, то здесь аналитики отмечают, что в британском обществе отсутствует консенсус на этот счет, в связи с чем удовлетворить интересы большинства попросту невозможно.

«Страна как была разбита наполовину из-за за опроса о членстве в ЕС, так и остается», — отмечает Николай Топорнин.

«В Британии общественное мнение сейчас, в общем-то, не склонно, в основном, к завершению отношений с ЕС без сделки, но, тем не менее, в партии очень сильны позиции брекситеров — тех, кто выступает за выход из ЕС без сделки. Но общество в Британии все равно остается расколотым. Кто-то будет считать, что Brexit без сделки повлечет за собой краткосрочные последствия, но потом страна получит самостоятельность и ее экономическое положение улучшится, есть и другие, которые считают, что выход из ЕС станет катастрофическим для Британии», — отмечает Елена Ананьева.