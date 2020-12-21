«Подготовка мятежа»: Трампа подозревают в планах по отмене итогов выборов

Президент США Дональд Трамп активно обсуждает с сотрудниками Белого дома возможность отмены результатов выборов главы государства, по которым он уступил своему конкуренту кандидату-демократу Джо Байдену, пишет CNN. По этим данным, американский лидер якобы наращивает усилия, чтобы сохранить пост за собой и пытается убедить американцев в фальсификации голосования.

Трамп открыто отказывается признавать результаты выборов уже более месяца, и, по данным американского телеканала, 18 декабря он провел встречу в Белом доме, на которой ему предложили ввести военное положение в США, дабы сохранить власть.

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Это обсуждение уже вызвало серьезное опасение внутри администрации Трампа. Источники CNN подтвердили факт встречи, но не уточнили, согласился ли президент воспользоваться этим предложением. При этом соответствующий план действий главе государства предложил его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вместе с адвокатом Синди Пауэлл.

По информации портала Axios, Флинн и Пауэлл предлагают Трампу опасные варианты решения «проблемы выборов». В частности, экс-советник президента считает, что американский лидер может ввести военное положение и задействовать войска, чтобы заново провести выборы в тех штатах, где Байден выиграл с минимальным отрывом.

В свою очередь, Пауэлл уверена, что иностранные государства, в том числе Китай, могли оказать влияние на электронное оборудование для подсчета голосов, что якобы дает Белому дому право издать указ об изъятии машин для голосования и их изучения на предмет фальсификации.

Источники портала в администрации Трампа утверждают, что президент проводит много времени с конспирологами вроде Пауэлл, которые открыто призывают главу государства ввести военное положения, считая это вполне обоснованным и обыденным шагом в текущей ситуации.

The New York Times отмечает, что советники Трампа неоднократно выступали против теорий Пауэлл, указывая на отсутствие у нее доказательств. Она же в ходе обсуждения обвинила их в том, что они легко сдались. В то же время, сам президент со своими помощниками не согласен и даже раздумывает о назначении Пауэлл в качестве спецпрокурора США для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах.

По данным издания, против назначения адвоката спецпрокурором выступили большинство участников дискуссии, включая личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани. Однако источники NYT не смогли прямо сказать, удалось ли им переубедить Трампа.

Захват власти?

С точки зрения американских либеральных СМИ, само упоминание о возможном использовании военного положения для сохранения Трампа у власти и пересмотра результатов выборов является крайне опасным. Различные обозреватели и аналитики утверждают, что обсуждение этого вопроса может спровоцировать насилие, которое позволит воплотить план в жизнь.

К примеру, экс-помощница главы министерства внутренней безопасности США Элизабет Нойманн заявила CNN, что президенту предлагают воспользоваться законом о восстаниях для объявления военного положения.

По ее словам, радикально настроенные сторонники президента могут спровоцировать насилие на улицах американских городов, чтобы дать повод для его применения.

Речь идет о законе 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В Белом доме уже не исключали возможность его применения во время летних протестов против расизма и жестокости полиции, хотя в Пентагоне выступали против введения армии для подавления протестов. Последний раз закон о подавлении восстаний в США использовался почти 30 лет назад для разгона беспорядков в Лос-Анджелесе.

Нойманн уверена, что радикалы-консерваторы, в особенности сторонники превосходства белой расы, могут воспринять обсуждение военных мер для отмены итогов выборов как сигнал к действию.

«Когда они слышат, что президент открыт для идеи военного положения, мы можем увидеть, что определенные группы мобилизуются для совершения действий, которые, по их мнению, являются оправданием использования закона о восстании», — подчеркнула экс-помощник главы МВБ США.

При этом сам Трамп назвал «фальшивкой» сообщения СМИ о том, что он на прошлой неделе обсуждал со своими соратниками вопрос о введении военного положения для пересмотра итогов американских президентских выборов.

«Фальшивые новости. Просто заведомо еще более плохие репортажи», — написал Трамп в Twitter, по факту имея ввиду CNN, NYT и другие издания, распространившие соответствующую информацию.

Цель — 2024

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, не исключено, что либеральные американские СМИ распространяют эту информацию, чтобы полить Трампа грязью.

«В чем бы президента США ни подозревали, но обвинять его в фактической подготовке мятежа и установлении диктаторской власти в стране — это уже чересчур. На мой взгляд, это лишь домыслы американской прессы», — добавил эксперт.

Трамп неоднократно говорил на своих митингах, что, возможно, примет участие в предвыборной гонке 2024 года, отметил Рогулев, конечно, за четыре года многое может измениться, но определенно он будет готовится к грядущим политическим баталиям, а не планировать какой-то мятеж.

Соответствующие планы американского лидера также подтверждают источники Axios. По их данным, Трамп собирается объявить о своем участии в новых выборах после инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Как подчеркивает портал, республиканец отказался от этой идеи, которую он ранее рассматривал, в связи с тем, что его заявление об участии в выборах в 2024 году может быть воспринято сторонниками как отказ от дальнейшей борьбы за пересмотр итогов выборов, состоявшихся в стране в ноябре.

В подобных условиях информация о возможном использовании военного положения для сохранения Трампа своего поста выглядит несколько натянуто, считает собеседник «Газеты.Ru».