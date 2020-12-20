Ответные меры: команда Байдена обсуждает санкции против России из-за кибератаки

Команда Джо Байдена намерена рассмотреть возможность введения санкций против России из-за хакерских атак на американские госведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

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Ряд американских СМИ и некоторые официальны лица США обвиняли в этих атаках именно Москву. Байден после вступления в должность президента США (демократ победил на выборах, которые прошли 3 ноября) намерен предпринять «ответные» меры, как экономического характера, так и кибервзломы.

«Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников, но в то же время избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами — противниками со времен Холодной войны», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что основная цель команды Байдена — создать эффективный механизм, который позволил бы в будущем сдерживать и снижать вероятность кибершпионажа.

Отмечается, что в настоящее время эти обсуждения носят теоретический характер, так как команде демократа еще предстоит получить доступ ко всем сведениям, перенять власть от команды республиканца Дональда Трампа и начать работу, чтобы уточнить дальнейший образ действий.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что хакеры провели масштабное вторжение в компьютерные системы госведомств США при помощи программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Власти США утверждают, что среди пострадавших были министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Помимо этого, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности. Но минэнерго утверждает, что управление не было атаковано.

Хакерские действия связывали с Россией, но подтверждений и каких-либо фактов, говорящих напрямую об этом, не было. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет к этому инциденту никакого отношения.

Тем временем СМИ оценили ущерб от кибератаки. По данным агентства Bloomberg, пострадали не менее 200 организаций, в том числе госучреждения и компании. Хакеры якобы пытались похитить учетные данные пользователей. Источники агентства не называют наименования учреждений, которые пострадали.

Несмотря на то, что конкретных данных, указывающих на то, что Москва причастна к хакерской атаке нет, тем не менее многие чиновники США уверены в обратном. Ранее сенатор США Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC заявил, что «все данные указывают на Россию». Уорнер призвал власти страны ответить на это преступление, предположив, что кибератака «может еще продолжаться», а ее полный объем пока неизвестен.

Но нынешние власти США в лице пока еще действующего президента страны Дональда Трампа не уверены в том, что именно Россия совершила кибератаку.

Трамп заверил, что в настоящее время «все под контролем», а масштаб кибератаки значительно преувеличен «в фейковых СМИ».

«Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстрёмные [lamestream, игра слов: lame (с англ. «убогий») и mainstream] СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Но это утверждение не понравилось его однопартийцу Митту Ромни. Сенатор был разочарован реакцией президента на инцидент. Он выразил мнение, что у Трампа есть «слепое пятно» относительно России, хотя сам глава государства это отвергает и утверждает, что ведет самую жесткую политику в отношении России по сравнению с другими лидерами США.