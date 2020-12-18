«Зеленый курс»: как ЕС будет сокращать выбросы

Пандемия коронавируса вытеснила многие планы мировых лидеров и заняла первое место в повестке на международной арене. Однако Евросоюз, несмотря ни на что, не намерен отказываться от своих амбиций по реализации «Зеленого курса» — политического проекта содружества по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

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«Зеленый курс» для Европы был объявлен в декабре 2019 года, он подразумевает создание и реализацию новой стратегии, которая позволит достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году. Уже через несколько месяцев после его провозглашения коронавирус начал распространяться по миру и курс, ставший результатом запроса общества на борьбу с климатическими изменениями, выпал из повестки дня лидеров ЕС. Но ненадолго.

В прошлую пятницу во время второго дня саммита Евросоюза было объявлено, что лидеры содружества согласились к 2030 году повысить целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Это значительное улучшение по сравнению с целевым показателем, установленным в прошлом году — 40%. Как сообщает Politico,

это стало возможно благодаря проделанной весной работе, когда Евросоюз боролся с первой волной пандемии, вводя тотальные национальные карантины и закрывая границы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала экологию центральной темой своей работы и поручила контроль над ней своему заместителю Франсу Тиммермансу. В октябре прошлого года он был назначен исполнительным вице-председателем по европейской «зеленой» сделке.

В начале марта ЕК представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным. Однако по мере того, как пандемия все больше распространялась по странам-членам содружества, оптимизм относительно «Зеленого курса» среди европейских лидеров уменьшался.

Министр климата Польши Михал Куртык заявлял, что вести одновременно борьбу с коронавирусом и изменением климата будет достаточно «сложной задачей для ослабленных экономик». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призывал содружество «забыть» о «Зеленом» соглашении и сосредоточиться на вирусе.

Однако руководство Евросоюза проявило упорство. В апреле с подачи Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля стартовала кампания по продвижению сделки, в которой утверждалось, что выход из пандемии «означает удвоение стратегии роста ЕС путем инвестирования в Европейский зеленый курс».

Некоторые страны-члены содружества, однако, призывали Брюссель помнить об экономическом кризисе и сохранять рабочие места.

В мае Еврокомиссия представила свой план по восстановлению экономики ЕС на сумму 1,8 трлн евро, в котором также предусматривалось выделение средств на переход на возобновляемые источники энергии и проекты «зеленых» железных дорог. Кроме того, ЕК заявила о стремлении сделать общественные и частные здания более энергоэффективными для экономии энергии и сокращения выбросов. Так, Брюссель придумал, как продолжать реализацию «Зеленого курса», создавая при этом новые рабочие места.

Однако в содружестве оставались и те, кто все еще был обеспокоен планами ЕК. К тому же поводы для недовольства сохранялись. В апреле в связи с карантином и закрытием границ в Германии резко упали продажи автомобилей. Автопроизводители ожидали, что правительство поддержит главнейшую отрасль. Этого, однако, не произошло. В пакете возмещения ущерба бизнесу не предусматривалось субсидирование покупки дизельных и бензиновых автомобилей, зато была удвоена поддержка продаж электромобилей.

В июле в ходе саммита ЕС, на котором решался вопрос фонда восстановления экономики, лидеры содружества также не стали отметать климатическую повестку, хотя переговоры о финансировании стран, пострадавших от пандемии, шли достаточно тяжело. В результате удалось прийти не только к компромиссу по фонду восстановления, но и к решению выделить средства на борьбу с изменением климата.

Одновременно с этим страны Вышеградской четверки потребовали от Брюсселя предоставить достоверные данные о том, как именно содружество намерено сократить уровень выбросов. Именно эти страны входят в число членов ЕС, наиболее зависимых от угольной промышленности. Они хотят получить от Брюсселя финансовые гарантии, прежде чем согласиться сократить до нуля объем выбросов парниковых газов.

В ходе переговоров по следующему семилетнему бюджету было принято решение учредить фонд справедливого перехода в размере 17,5 млрд евро, чтобы смягчить последствия сокращения потребления ископаемого топлива. Эта мера должна была успокоить Польшу, Чехию и Венгрию — угледобывающие регионы. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы гарантировать поддержку Вышеградской четверки.

«Мы переживаем глобальную пандемию, которая не закончится в ближайшее время, и могут быть другие. Мы хотели бы избежать ситуации, когда нам остается только гадать, каковы реальные социальные, экологические и экономические издержки для всех нас», — говорилось в заявлении министров окружающей среды стран Восточной Европы.

Брюссель, однако, проявлял настойчивость. В сентябре состоялась конференция, посвященная «Зеленой сделке». В ходе мероприятия Франсу Тиммермансу пришлось отстаивать амбициозную затею Еврокомиссии перед восточноевропейскими странами.

«Если европейское «Зеленое соглашение» играло существенную роль в экономике до кризиса, вызванного распространением COVID-19, то теперь оно играет еще более серьезную роль, потому что оно поможет перезагрузить экономику», — утверждал он, выступая на конференции.

Параллельно с этим тенденцию на реализацию курса активно задавала Германия. 20 сентября правительство страны приняло целый пакет мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, вызывающих глобальное потепление на планете. Помимо принятия мер, подстегивающих покупку электромобилей, Берлин принял решение снизить цены на покупку билетов на поезда и повысить стоимость авиаперелетов. С этой целью правительство намерено уменьшить с 19 до 7% НДС на железнодорожные билеты и ввести специальные «штрафные» отчисления с авиационных билетов, которые лоукостеры продают по демпинговым ценам.

В то же время в ходе недели высокого уровня на 75-сессии Генассмблеи ООН многие мировые лидеры заявляли о необходимости серьезно озаботиться климатическими проблемами. В результате Польша, которая является единственным членом Евросоюза, не взявшим на себя обязательство перейти к 2050 году на углеродно-нейтральное производство, вскоре заключила соглашение с профсоюзами о постепенном закрытии своих угольных шахт к 2049 году.

1 декабря Еврокомиссия представила свой годовой отчет о борьбе с изменением климата, в котором сообщалось, что Евросоюз сократил в прошлом году выбросы парниковых газов на 3,7% при росте ВВП на 1,5%.

«Европейский союз доказывает, что сокращение выбросов при росте экономики возможно. Тем не менее, отчет еще раз подтверждает, что необходимо активизировать усилия во всех отраслях для достижения нашей общей цели климатической нейтральности к 2050 году», — сказал, комментируя это, Франс Тиммерманс.

В настоящее время выбросы всех 27 стран союза сократились на 24% по сравнению с уровнем 1990 года.

На прошлом саммите все 27 лидеров Евросоюза подтвердили свое стремление сократить выброс парниковых газов как минимум на 55%. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что Европа стала лидером в борьбе с изменением климата.

Зависимая от угля Польша держалась до последнего, добиваясь дополнительной финансовой поддержки и возможностей использования природного газа. Варшава потребовала, чтобы будущие целевые показатели выбросов определялись в зависимости от показателей ВВП каждой страны.

Так или иначе, в прошлый четверг министры окружающей среды подписали пакет закона о климате. Теперь слово за Европейским парламентом, который хочет достичь более амбициозной цели в этом направлении. В октябре Европарламент одобрил ужесточение целевых показателей, соглаcно которым к 2030 году выбросы парниковых газов в ЕС должны сократиться на 60 процентов по сравнению с объемами 1990 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита заявила, что для заключения подобной сделки «стоило потерять сон».

«Я не хочу представлять, что было бы, если бы мы не смогли добиться такого результата», — отметила она на брифинге для прессы.