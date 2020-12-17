Президент заражен: кто ушел в изоляцию из-за контактов с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19. У политика появились первые симптомы инфекции, поэтому он был немедленно проверен, сообщает Елисейский дворец.

Реклама

Глава государства проведет в изоляции неделю в «соответствии с действующими медицинскими инструкциями, применяемыми ко всем», но продолжит работать и осуществлять свою деятельность дистанционно, сообщили в Париже.

Таким образом, его двухдневный визит в Ливан, запланированный на 22 и 23 декабря, отменяется. Макрон накануне Нового года должен был встретиться с французскими солдатами FINUL — Временных сил ООН в Ливане, а также провести очные беседы с ливанскими лидерами, передает Le Progres.

«У него нет каких-либо ярко выраженных симптомов, все должно быть в порядке. Но ему все равно необходимо пристальное наблюдение медиков, учитывая его распорядок», — пояснил президент французского Союза врачей общей практики Жак Баттистони.

Брижит Макрон контактировала с больным супругом, но у нее «не проявляется никаких симптомов», заявили в администрации французского президента.

Первая леди сдала отрицательный тест на COVID-19 во вторник, 15 декабря, перед тем, как посетить педиатрическое отделение больницы Сен-Луи в Париже.

В статье 7 конституции Франции указывается, что если президент республики по какой-либо причине не способен осуществлять свои полномочия, его функции временно выполняются председателем сената — эту должность сейчас занимает консерватор Жерар Ларше.

Во вторник, 15 декабря, Макрон пригласил руководителей парламентских фракций на обед в национальное собрание. В частности, присутствовали лидер LREM («Вперед, Республика!») Кристоф Кастанер, Патрик Миньола из MoDem («Демократическое движение») и представитель LR («Республиканцы») Дамьен Абад.

«Хорошо тому, кто сидел далеко от главы государства», — сказал в этой связи Абад.

В обеде также принял участие председатель национального собрания Франции Ричард Ферран. После публикации пресс-релиза Елисейского дворца он заявил, что также ушел в изоляцию на ближайшие семь дней и пройдет ПЦР-тестирование, передает портал Franceinfo.

Помещен на недельный карантин, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, и премьер-министр Франции Жан Кастекс, который несколько раз встречался с Макроном за последние дни в Совете министров, а также во время интервью с главой государства. Алексис Колер — генеральный секретарь Елисейского дворца, тоже проведет ближайшую неделю в изоляции.

Кроме того, в среду, 16 декабря, Макрон пообедал с премьер-министром Португалии Антониу Коста, а двумя днями ранее разделил трапезу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхелем Гурриа, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Как и ожидалось, последние двое уже заявили, что изолируют себя на семь дней в качестве меры предосторожности, пишет Le Parisien.

«Мишель был проинформирован французскими властями, что эта встреча не рассматривается, как случай контакта. Однако в качестве меры предосторожности он будет находиться в изоляции», — говорится в комментарии канцелярии главы Евросовета.

«Нам придется просмотреть всю цепочку контактов [Макрона], посмотреть, с кем он встречался, и протестировать всех людей, с которыми он находился [близко или в одном помещении], то есть провести это знаменитое отслеживание контактов», — прокомментировал ситуацию со своей стороны президент Французского союза бесплатной медицины Жером Марти.

Он добавил, что применительно к политикам «нулевого риска заражения не существует».

В октябре нынешнего года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже уходил на карантин из-за коронавируса. 64-летний политик самоизолировался после того, как тест его охранника показал положительный результат.

Кроме того, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована и в Доме Святой Марфы в Ватикане, где расположены личные апартаменты папы Римского Франциска, однако распространение инфекции было пресечено карантинными мерами.

Тогда же президент США Дональд Трамп объявил, что у него выявили коронавирус, его жена Меланья также сдала положительный тест на COVID-19. Болезнь обнаружилась и у их 14-летнего сына Бэррона. Заболевание подтвердилось у первой советницы главы Белого дома Хоуп Хикс. Спустя две недели чета первых лиц США сообщила о своем выздоровлении.

В июле у президента Бразилии Жаира Болсонару также был обнаружен COVID-19. При этом до этого 65-летний политик неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии и нарушал социальную дистанцию, несмотря на то что Бразилия стала второй после США страной по распространенности вируса.

В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал положительный тест на COVID-19. Через десять дней после этого он попал в больницу Святого Томаса, где находился до середины апреля.