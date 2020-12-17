Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года: коронавирусная инфекция вызвала осложнения на работу жизненно важных органов из-за осложнений на работу жизненно важных органов. Об этом со ссылкой на друга мэра Харькова Павла Фукса сообщает РИА «Новости».

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. <...> Вечная память тебе, мой друг», — написал он.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов подтвердил информацию о смерти Кернеса. О смерти отца написал в своем Instagram также сын мэра Родион Гайсинский.

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«Жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем. <…> Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека. Не было ни дня чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил», — заявил он.

По словам сына Кернеса, с его смертью уходит целая эпоха.

Состояние Геннадия Кернеса ухудшилось 11 декабря — у него отказали почки. Врачи подключили ему диализ — искусственный орган. Кернес заразился коронавирусом в конце августа, сначала мэра госпитализировали в харьковскую больницу. Однако спустя месяц его спецбортом доставили в берлинскую клинику Charite.

При этом, находясь в клинике, Кернес выиграл в очередной раз мэрские выборы. Он набрал более 60% голосов.

В начале декабря несколько СМИ уже сообщали о якобы смерти Кернеса. Однако пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг те сообщения. «Не ведитесь на всякую ***», — заявил он «Стране.ua», попросив обязательно оставить в комментарии нецензурную лексику.

Кернес, как и многие политики на востоке Украины, имеет криминальное прошлое. В 1990-х его осудили за мошенничество и перепродажу краденого. В криминальных кругах, по некоторым данным, он имеет кличку Гепа.

Свою политическую карьеру Кернес начал в 1998 году с избрания в горсовет. В 2005-м вступил в Партию регионов, через год возглавил депутатский корпус и стал секретарем городского совета. Легендой украинских политтехнологий стал ролик «Добкин-Кернес» на YouTube, в котором Кернес за кадром объясняет баллотирующемуся на пост главы Харькова Михаилу Добкину, как надо читать предвыборный текст.

31 октября 2010 года Кернес победил на выборах харьковского мэра, набрав 30% голосов избирателей. Его основным соперником тогда был Арсен Аваков, позже ставший министром внутренних дел Украины.

С конца февраля 2014 года Кернес, бывший до этого активным противником «евромайдана», поддержал новые украинские власти, став резким противником «русской весны».

В апреле того же года на Кернеса было совершено покушение. Во время утренней пробежки — мэр бежал с охраной — из-за деревьев раздался выстрел. В тяжелом состоянии Кернеса доставили в больницу, где ему сделали операцию. Жизнь политика врачам удалось спасти, однако с тех пор он передвигался в кресле-каталке.

Летом 2019 года Кернес призывал начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе. «Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», — отметил Кернес.

Он также назвал «отбросами общества» украинских радикалов из «Национального Фронта» и «Правого сектора» (организация запрещена в России).