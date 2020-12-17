«Атакуем резолюцию»: Польша и Венгрия дошли до Европейского суда

Европейский парламент окончательно одобрил следующий семилетний бюджет Евросоюза, тем самым закрепив механизм верховенства права, благодаря которому впервые в истории содружества несоблюдение демократических принципов приведет к прекращению финансирования. Венгрия и Польша будут оспаривать это решение в Европейском суде.

За Европейским судом остается последнее слово по многим вопросам политического или юридического характера. Однако на этот раз, опасаются обозреватели Politico, процесс рискует приобрести беспрецедентный уровень политизации, которого судья, как правило, стремятся избегать.

10 декабря лидеры Евросоюза в ходе саммита утвердили семилетний бюджет ЕС и фонд восстановления экономики после пандемии на общую сумму около €1,8 трлн. Польша и Венгрия отказались от своих намерений наложить вето на бюджет из-за увязки ассигнований с принципом верховенства права, но заявили, что будут оспаривать механизм в суде. Брюссель же согласился приостановить реализацию инициативы до вынесения вердикта .

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Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов, шансов на то, что суд встанет на сторону Будапешта и Варшавы, практически нет.

«В рамках возникшей борьбы Венгрии и Польши с ЕС речь может идти речь о попытке закрепления данного принципа на политическом уровне для всех государств-членов. Кроме того, при применении данного принципа в рамках отношений, которые будут возникать при использовании бюджетных средств ЕС и во исполнение таких средств, национальные органы указанных стран будут сильно ограничены, что также увеличит их зависимость от институтов объединения. Передача дела на рассмотрение судебной инстанции — правильное решение, однако, несомненно, Европейский суд подтвердит верховенство права ЕС», — считает эксперт.

Европейский суд в прошлом занимался другими вопросами — доминированием на рынке ЕС, компетенцией содружества в торговой политике или стандартами защиты конфиденциальности. Однако Польша и Венгрия все чаще упоминались в повестке суда.

Конфликт между Брюсселем и этими членами содружества возник давно. Западные члены Евросоюза и Европейская комиссия в течение многих лет обвиняют Варшаву и Будапешт в отступлении от демократических ценностей — несоблюдении прав человека, ограничении свободы слова и посягательстве на независимость судебной системы. Конфликт до сих пор остается нерешенным.

За последние восемь лет Еврокомиссия подала в Европейский суд три жалобы на Венгрию и четыре — на Польшу. По большинству из них вердикт уже вынесен не в пользу этих республик, однако и это ни к чему не привело.

В 2017 году Еврокомиссия запустила в отношении Польши механизм статьи 7 Договора о ЕС, которая предусматривает лишение одного из членов объединения права голоса в Совете Евросоюза в случае «серьезного нарушения» основополагающих принципов ЕС. В 2018 году Европарламент стал рассматривать такое же дело в отношении Венгрии. Однако и этот процесс застопорился.

В первую очередь, разбирательства в отношении Варшавы касаются вопроса независимости ее судов. В начале следующего года Европейский суд должен вынести вердикт по вопросу доверия польской правовой системе, затрагивающему процесс экстрадиции лиц в Польшу.

На слушаниях в Люксембурге в начале декабря пять стран ЕС — Бельгия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция — поддержали просьбу ЕК о том, чтобы суд обязал Польшу отменить свои судебные реформы. Мария Вольф, юрист, представляющая правительство Дании, предупредила, что если сейчас не будет предпринято никаких действий, «существует риск появления трещин в основах ЕС».

Председатель Европейского суда Коэн Ленертс ранее уже делал заявления, предостерегающие Польшу от нападок на судебную ветвь.

«Вы не можете быть членом Европейского союза, если у вас нет независимых, беспристрастных судов, работающих в соответствии с правилом справедливого судебного разбирательства, поддерживающих закон Евросоюза», — заявлял Ленертс, выступая в Варшавском университете.

Помимо двух дел против Польши Европейский суд в следующем году вынесет решение относительно независимости судебной системы Венгрии. Варшава и Будапешт нанесут ответный удар, обратившись в суд с вопросом законности механизма верховенства права при распределении бюджета.

Процесс в Европейском суде может занять пару лет, на что и рассчитывают страны.

«Если мы атакуем резолюцию [об увязке финансирования с верховенством закона] в феврале [2021 года], то в течение года механизм не заработает, и даже после этого Еврокомиссия должна будет выработать принципы его действия, так что никакие процедуры «верховенства закона» не будут запущены до 2023 года», — говорил журналистам глава аппарата правительства Венгрии Гергейи Гульяс.

Но учитывая факт, что до вынесения вердикта реализация механизма приостановлена, судебное разбирательство может пройти в ускоренном режиме. «На мой взгляд, мы говорим о месяцах, а не о годах», — заявила на прошлой неделе вице-президент ЕК Вера Йорова.

Решения Европейского суда лидеры ЕС будут ждать с нетерпением, поскольку именно он способен поставить точку в затянувшемся споре с Польшей и Венгрией, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Я думаю, что сам конфликт останется, потому что эти вопросы давно зрели и у них накопились взаимные претензии. Это более сложные вопросы, потому что это политические моменты, а не правовые. Тем не менее, проблема есть, я думаю, что здесь, конечно, такой спор, который может разрешить только независимая инстанция, в данном случае — Европейский суд. Но это, конечно, серьезный, принципиальный спор между государствами-членами и ответственными институтами Евросоюза. Конечно, он будет носить важное значение, и Европейский суд должен поставить финальную точку — как он скажет, так и будет», — рассуждает эксперт.

По мнению Даниила Чугунова из Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО, конфликт между ЕС и Венгрией и Польшей приобретает более широкие очертания и создает опасный для содружества прецедент.

«В дальнейшем те или иные государства и дальше будут стараться давить на Союз, а он, в свою очередь, — заявлять о своем более высоком статусе по сравнению с государствами, что, естественно, не увеличит шансы на появление целостной Европы», — указывает эксперт.

Дело в том, что статья 7 Договора о ЕС, которая позволяет содружеству лишать его отдельных членов права голоса, достаточно сложно применима на практике. Сперва Европейский совет по предложению трети членов содружества, либо Европарламента, либо Еврокомиссии должен установить факт серьезного и продолжительного нарушения ценностей в стране. Затем Европейский совет квалифицированным большинством — не менее 15 из 27 стран — может лишить страну права голоса. И здесь процесс упирается в вопрос взаимоотношений и расстановки сил внутри содружества.

Как говорит бывший член Верховного суда Нидерландов Кис Стерк, традиционно суд использовал «деэскалационный подход» при вынесении постановлений, находя юридические решения проблем содружества и не позволяя им перерасти в большую политическую борьбу. По его словам, сейчас этот подход применить будет крайне трудно:

«Дела довольно сильно обострились. Настанет момент, когда суд в Люксембурге должен показать свое истинное лицо. И я думаю, что это произойдет довольно скоро».

Николай Топорнин также считает, что избежать политизированности Европейскому суду в этом процессе вряд ли удастся.

«Суд, конечно, не хочет брать на себя политическую ответственность за решение каких-то конфликтов, потому что он призван решать правовые вопросы, которые не удается решить в рабочем порядке. Но в данном случае на кону положение Лиссабонского договора, и здесь, конечно, суду в какой-то степени придется обозначить свою позицию в вопросе демократических стандартов, прав и свобод человека. Ведь Евросоюз обвиняет государства в том, что они не отвечают высокому уровню стандартов демократии, и эту планку они никоим образом не хотят снижать. Суд, естественно, будет стоять на страже этих высоких стандартов, но у поляков и венгров также есть аргументация. Когда рассматривается любой политический вопрос, так или иначе, от каких-то политических моментов вы не уйдете», — резюмирует эксперт.