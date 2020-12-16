«Игра вдолгую»: зачем США возвращают посла в Минск

Дипломат Джули Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Ранее она занимала пост заместителя помощника госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел. Как сообщало изание FT, в сферу ответственности Фишер входит направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».

Реклама

Ее кандидатуру действующий президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение еще в мае. А в июле Белоруссия назначила своего посла в Соединенных Штатах. Им стал заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко.

До этого года американско-белорусские дипломатические отношения более 10 лет фактически были заморожены.

Когда Вашингтон в 2006 году ввел санкции против Минска из-за обвинений в нарушении прав человека, стороны начали сокращать штат посольств, а в 2008-м отозвали своих послов. Миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

О планах направить своего посла в Белоруссию после 12 лет отсутствия дипломатической миссии в республике объявил госсекретарь США Майк Помпео в феврале. Тогда он совершил турне по четырем постсоветским странам, посетив Украину, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. Центральным событием поездки стало именно посещение Минска — это был первый визит американского госсекретаря в Белоруссию за 25 лет.

К моменту турне Помпео по постсоветским странам отношения Минска с Западом уже значительно улучшились на фоне роли посредника, которую республика взяла на себя в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. США сперва расширили штат посольства в республике до десяти сотрудников, а в начале прошлого года стороны официально объявили о снятии прежде существовавших ограничений на взаимное дипломатическое присутствие. При этом персональные санкции в отношении Александра Лукашенко по-прежнему действуют, хоть и заморожены.

Намерения Белого дома восстановить отношения с Минском оказались серьезными, Вашингтон не стал отказываться от своих планов, даже несмотря на непризнание легитимности Александра Лукашенко и новую волну критики за нарушение прав человека к руководству республики.

После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись в августе и положили начало массовым протестам, США и Евросоюз резко осудили действия правительства республики. Они отказались признавать Александра Лукашенко президентом, осудили жесткое подавление протестов и заявили о фальсификациях на выборах.

В начале октября министерство финансов США опубликовало список белорусских политиков, в отношении которых введены санкции. В список попало высшее руководство правоохранительных органов, а также ЦИК страны.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что протесты и беспорядки в Белоруссии были спланированы в США, обвинял НАТО в намерениях захватить территории республики.

Однако все это не помешало планам сторон назначить своих послов. Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, этот процесс не противоречит позиции США по непризнанию результатов выборов в республике и легитимности Александра Лукашенко.

«Этот процесс был запущен до выборов и он продолжится после них. Американский посол будет присутствовать в Белоруссии после Лукашенко — это никак не связанные между собой вещи.

Но есть дилемма — если посол вручит верительную грамоту Лукашенко, то его де-факто признают.

Но может быть и такая история, что посол прибудет, а грамоту вручать не будет. Белорусские власти же будут делать все возможное, чтобы дождаться получения верительной грамоты от американского посла», — отмечает он.

По словам эксперта, Вашингтон, запустив процесс восстановления дипломатических связей, в первую очередь, руководствовался стремлением нормализовать отношения с Минском, а фигура Лукашенко для него является второстепенным вопросом. И, более того, назначение посла могло быть продиктовано политическими соображениями на случай скорой смены власти в стране.

«В этой ситуации только смена власти в Белоруссии сможет перезапустить политические процессы между странами. США не рассматривают вопрос месяца, двух, трех. Они смотрят на перспективу — 5, 10, 20 лет — как они будут вести себя в этом регионе. А посол будет выполнять все поручения, которые ему будут поступать. Лидеры приходят и уходят, а отношения остаются, поэтому должна быть модель, когда смена того или иного политического лидера не влияет на дипломатические отношения между странами.

Я не исключаю, что пока приедет американский посол, Лукашенко уже покинет свой пост — вполне такое допустимо, учитывая, что ситуация у него шаткая», — считает эксперт.

Болкунец также отмечает, что ожидать какого-либо дальнейшего потепления отношений между руководствами стран не стоит, особенно в свете смены власти в США. Избранный президент Джо Байден ранее раскритиковал главу Белого дома за молчание относительно ситуации в Белоруссии. Он называл Лукашенко диктатором, призывал к проведению новых выборов и выступал за расширение санкций против Минска (это он обещал сделать в случае своей победы на выборах). Более того, избранный президент США пригласил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на свою инаугурацию — достаточно очевидный жест поддержки.

«Для Лукашенко это, конечно, раздражающий фактор. Такого потепления как во времена Трампа вряд ли стоит ожидать. Здесь Лукашенко стратегически не имеет возможности получить одобрение от Байдена, тем более, что против него настроены не только демократы, но и республиканцы», — отмечает политолог.

Не задает положительный тон отношениям Байдена и Лукашенко и тот факт, что белорусский лидер в ходе октябрьского телефонного разговора с Майком Помпео пожелал удачи на выборах Дональду Трампу.

«То есть он поставил на кандидата, который проиграл — просто сел в лужу. И в этой ситуации, конечно, Байдену тем более не понравится, что Лукашенко желал победы его сопернику. Поэтому здесь назначение посла и восстановление дипотношений — это игра вдолгую и на самом деле на серьезном политическом уровне ни на что не повлияет», — резюмирует эксперт.

В Минск через Киев и Тбилиси

В лице Фишер администрация Трампа получит в Белоруссии опытного дипломата, которая успела поработать в самых важных для США странах бывшего СССР.

Будущий посол США в Белоруссии — русист и специалист по восточноевропейскому региону. Она обучалась в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете. Фишер свободно владеет русским и французским языками, а также говорит на грузинском.

Фишер никогда еще не занимала публичных должностей, тем не менее, ее работа всегда была связана с политикой Вашингтона в отношении Москвы.

Дипломат работала в посольстве США в Киеве в годы президентства Виктора Ющенко. А в дальнейшем ее перевели на работу в Тбилиси, где при президенте Михаиле Саакашвили она курировала политический отдел посольства и занималась стратегическим планированием.

Фишер имеет также и опыт непосредственной работы в Москве. В 2019 году она занимала должность временного поверенного в делах США в России.

По сути, она была вторым человеком американской дипломатии в России.

Наконец, в 2011–2013 годах она была заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО, где занималась операционной политикой в сферах «обороны и сдерживания». В эти годы альянс ввел активную политику усиления в Прибалтике и сближения с Грузией.