Кишинев вернул статус русскому языку

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Молдавия вернула русскому языку статус языка межнационального общения

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Молдавские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта, который предполагает возвращение русскому статуса языка для межнационального общения. Таким образом, власти республики должны обеспечить гражданам обучение на этом языке, а также предоставление различных госуслуг.
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«Решение принято 55 голосами [из 101] во втором чтении», — констатировала председатель законодательного органа Молдавии Зинаида Гречаный на заседании в среду, 16 декабря. Пресс-служба парламента транслировала мероприятие.

В законе отмечается, что государственные служащие должны общаться с гражданами республики на русском языке, если они того попросят. Это также касается письменных ответов чиновников. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык — молдавский.

Новый документ также гарантирует жителям право на образование как на госязыке, так и на русском. Кроме того, власти должны создать все условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики. В то же время изучение молдавского остается обязательным во всех учебных заведениях.

Инициатором поправок в законодательство Молдавии стала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Один из авторов документа депутат Богдан Цырдя рассказал в комментарии ТАСС, что основная цель документа — вернуть русскому языку статус языка межнационального общения.

Парламентарий напомнил, что в 2018 году русский язык потерял такое значение после того, как Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Как раз в том документе прописывался особый статус русского языка в Моладвии, где его используют большинство граждан.

По мнению собеседника агентства, за такое решение суда выступали политики, поддерживающие вхождение Молдавии в состав Румынии.

Стоит отметить, что новый закон о функционировании языков на территории республики не поддержали депутаты от оппозиционных проевропейских Партии действия и солидарности, «Платформы «Достоинство и правда», Демократической партии Молдовы. Они попросту не пришли на заседание.

Пока еще действующий президент республики Игорь Додон неоднократно заявлял, что необходимо ввести системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном молдавском обществе.

В свою очередь, избранный президент Майя Санду считает, что Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов, чтобы «разделить общество».

Политик победила в этом году на выборах президента республики по результатам второго этапа голосования, набрав 57,74% голосов.

Но вице-председатель законодательного органа страны Владимир Витюк уверен, что закон не предполагает такого намерения. «Этот проект не разделяет общество, а, наоборот, способствует лучшему взаимопониманию и социальной сплоченности», — подчеркнул он, поблагодарив депутатов за поддержку нового закона.

В первом чтении документ был утвержден 3 декабря. «Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», — приводит «Sputnik Молдова» текст законопроекта.

Тогда же члены молдавского парламента выступили против так называемого закона о запрете иностранной пропаганды, который начал действовать с февраля 2018 года. Документом запрещалась трансляция иностранных телепрограмм на территории республики, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Таким образом, поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые проголосовали в начале декабря парламентарии, дадут возможность вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.

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