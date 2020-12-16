13 сроков: суд вынес решение по делу Charlie Hebdo

Во Франции суд вынес приговоры по делу о нападениях на редакцию журнала Charlie Hebdo и еврейский кошерный магазин Hyper Cacher, в результате которых пять лет назад были убиты 16 человек. Прокуратура предъявила обвинения в организации преступления 14 человекам, судебный процесс по теракту стартовал еще в сентябре, но слушания несколько раз переносились из-за заражения нескольких обвиняемых коронавирусом.

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Мотивом для нападений пятилетней давности стали карикатуры на пророка Мухаммеда — большинство мусульман считают недопустимым изображение посланника Аллаха, тем более в карикатурном образе. Атаку совершили братья Саид и Шериф Куаши вместе с Амеди Кулибали, впоследствии они были ликвидированы в рамках полицейской спецоперации.

Сроки пособникам боевиков

По самому делу же проходят люди, которые оказывали содействие террористам. Все они отказались признавать свою вину. При этом трое из 14 человек обвиняются заочно, поскольку они покинули Францию и отправились в Сирию, в данный момент их судьба неизвестна.

Особый интерес представляет фигура Али Риза Польда. По версии следствия, он помог террористам приобрести оружие и боеприпасы для атаки на редакцию газеты. Суд с этими выводами согласился и приговорил обвиняемого к 30 годам лишения свободы.

Такой же срок получила Хаят Бумеддинн, супруга участвовавшего в нападении Кулибали, однако она — одна из тех, кому приговор был вынесен заочно. Другой беглец — Мохамед Белхусин — приговорили к 22 годам тюрьмы заочно, а против его брата Мехди дело было прекращено, так как он считается погибшим.

К 20 годам тюрьмы суд приговорил Амара Рамдани, который проходит по делу как сообщник Кулибали. По версии следствия, он также помогал террористам в приобретении оружия для совершения атаки на журналистов. Следом идет Незар Микаэль Пастор Альватик, он получил 18 лет тюремного заключения — его ДНК было обнаружено на оружии, найденном в жилище боевиков.

Далее по списку Вилли Прево, суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения. Свидетели охарактеризовали мужчину как пособника Кулибали, предоставившего террористам бронежилеты и слезоточивые гранаты. Более того, по версии следствия, Прево сбил показатели GPS с мотоцикла Кулибали.

Кроме того, Абдельазиз Аббад, ранее приговоренный к 25 годам за убийство шестилетней давности, получил еще 10 лет тюрьмы за пособничество террористам.

К восьми годам тюремного заключения суд приговорил Саида Махлуфа, Мохамеда Фареса и Метина Карасулара — все они обвиняются в продаже различных вооружений Кулибали.

Семь лет получил Мигель Мартинез, обвиняемый в участии в операциях по продаже оружия, к пяти годам тюремного заключения приговорили помощника Карасулара Мишеля Катино и, наконец, четыре года тюрьмы получил Кристоф Раумель — он присутствовал при встречах Прево с поставщиками оружия, которое тот покупал для Кулибали.

Борьба с исламистами

Как заявил адвокат Charlie Hebdo Ричард Малка, правосудие свершилось и многие наказания достаточно суровы. По его мнению, суд также правильно поступил, дав ряду фигурантов небольшие сроки заключения, поскольку сложно сказать, насколько они были близки к террористам.

При этом вынесение приговоров по делу Charlie Hebdo не означает его окончательного завершения.

Адвокаты Али Риза Польда намерены обжаловать решение суда. По их словам, в этом деле доказательства и верховенство закона «отнесены к разряду вспомогательных средств» и их клиент не мог получить такой же срок, как жена террориста.

Теракт пятилетней давности не единственная атака, вызванная спорными карикатурами издания. В сентябре редакция переиздала свои рисунки пророка Мухаммеда в честь запуска судебного процесса по атаке 2015 года. После этого злоумышленник пакистанского происхождения ранил двух прохожих у старого офиса редакции.

Затем в октябре беженец чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати из-за того, что он показал карикатуры на уроке, а в конце месяца мужчина убил трех человек в центре Ниццы.

В ответ на новые теракты президент Франции Эммануэль Макрон начал кампанию против радикального исламизма и поддержал карикатуры как проявление свободы слова.

Это спровоцировало волну несогласия со стороны исламского мира, которую возглавила Турция, призвав к бойкотированию французских товаров. Особенно ярко против французского президента выступал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ранее говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, нельзя отрицать, что террористы потянулись во Францию во многом именно из-за развернутой Эрдоганом кампании.

«По тому же теракту в Ницце было ясно, что этот беженец, напавший на церковь, оказался во Франции не просто так. То есть эта масштабная кампания, по сути, затачивает агрессию», — подчеркивал эксперт.