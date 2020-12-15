«Удар по свободе слова»: Сеул запретил критиковать Ким Чен Ына

Парламент Южной Кореи принял закон, предусматривающий наказание за распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных с КНДР территорий.

В первую очередь, речь идет об отправке воздушных шаров с агитационными материалами, чем занимают южнокорейские активисты, преимущественно перебежчики из Северной Кореи.

Соответствующий законопроект поддержали 187 из 300 депутатов, большинство голосов в пользу документа подали представители правящей Демократической партии Тобуро и их сторонники. Согласно инициативе, нарушителям нового запрета грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($27 тыс.).

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Тут стоит отметить, что против голосования активно выступали представители оппозиции и гражданские активисты. В особенности партия «Сила народа» — вторая после демократов по количеству мандатов в парламенте. Однако их протест удалось нивелировать благодаря большинству правящей коалиции.

По сути, решение депутатов привело к появлению первого официального запрета для гражданских лиц на антисеверокорейские листовки, несмотря на то что Пхеньян до этого не раз критиковал Сеул за допущение подобных действий. Более того, в июне военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон как раз в ответ на распространение пропагандистских материалов со стороны южнокорейских активистов.

Тогда представители различных гражданских организаций запустили на территорию Северной Кореи около 500 тыс. антиправительственных листовок с помощью воздушных шаров, что стало одной из ключевых причин для отказа Пхеньяна от дальнейшего диалога с Сеулом. При этом КНДР и Сеул еще два года назад договорились отказаться от распространения пропагандистских материалов на приграничной территории, подписав Пханмунджомскую декларацию.

Теперь же штраф и тюрьма могут грозить не только за распространение листовок, но и включение громкоговорителей или размещение гигантских рекламных щитов с критикой правительства Северной Кореи.

«Удар по свободе слова»

Противники нового законопроекта обвиняют правительство в нарушении права южнокорейцев на свободу слова, а также подозревают президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в попытке подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, северокорейский активист-перебежчик Пак Сан Хак выступил против запрета и пообещал подать конституционную жалобу на инициативу.

«Закон о запрещении распространения листовок является неконституционным и попирает свободу слова»,

— процитировал слова Пака его представитель Ли Хон, также добавив, что жалоба активиста поступит в конституционный суд, когда закон вступит в силу.

Как пишет Yonhap, соратники Пак Сан Хака уверены, что запрет для активистов — уступка Пхеньяну, которая мешает информировать жителей «закрытой и деспотичной» страны. К примеру, оппозиционный депутат южнокорейского парламента, северокорейский перебежчик Тэ Енхо заявил, что закон может навсегда оставить жителей Северной Кореи в рабстве.

«Это закон заблокирует поток духа демократии, свободы и равенства в Северную Корею. Он направлен лишь на объединение с Ким Чен Ыном», — подчеркнул парламентарий.

Правительство эту позицию не разделяет, в Сеуле уверены, что запрет направлен на регулирование деятельности по распространению агитационных листовок, которые создают серьезную угрозу для безопасности жителей Южной Кореи.

В особенности опасность данная практика представляет для жителей приграничных районов.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, некоторые активисты уверены, что с помощью агитационных листовок могут помочь свержению власти в КНДР.

«Однако даже воздействие США и их союзников, санкции и военное давление пока не достигли этой цели. Многие американские специалисты уже признают, что и не смогут достигнуть. Надо переходить к диалогу и нормализации отношений, но подобная активность в виде листовок с призывом свергнуть власть и прочих пропагандистских материалов этому мешает», — добавил эксперт.

Шанс на диалог

По сути, считает Жебин, действия Сеула по предотвращению распространения провокационных листовок — шаг в пользу диалога с Пхеньяном, несмотря на серьезное обострение в отношениях сторон летом. Кроме того, в отношениях сторон есть и другой негативный фактор — в сентябре пограничники КНДР убили южнокорейского чиновника, за что, к слову, Ким Чен Ын принес официальные извинения Мун Чжэ Ину.

Собеседник «Газеты.Ru» уверен, что таким образом Сеул сделал позитивный ход с точки зрения интересов примирения и развития отношений. Запуск воздушных шаров с критикой северокорейской власти на территорию КНДР нарушал международное право и межкорейские соглашения.

«Ни одна страна не смогла бы отнестись равнодушно к таким акциям на ее территории. Естественно, КНДР это очень не нравится, поскольку стороны ранее договорились отказаться от враждебной пропаганды. Благодаря решению парламента Южной Кореи диалог Сеула и Пхеньяна может возобновиться»,

— считает эксперт.

При этом ранее Сеул не принимал самостоятельных шагов по межкорейскому направлению, продолжил Жебин, действуя с оглядкой на своего старшего союзника в лице США — вряд ли в Вашингтоне позитивно воспримут решение по листовкам.

«Действия Сеула уже вызывают негативную реакцию в США, различные правозащитные организации начали рассматривать решение парламента в контексте возможного нарушения прав человека. Впрочем, его надо было принять давно, но прошлые администрации президентов Пак Кын Хе и Ли Мен Бака были настроены на более экстремистские действия в отношении КНДР», — резюмировал эксперт.