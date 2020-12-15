Зов природы: Макрон хочет изменить конституцию

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в республике состоится референдум по внесению изменений в конституцию. Основной закон страны предлагается дополнить новыми обязательствами в области защиты окружающей среды. По словам главы государства, конституционная реформа поможет сохранить биоразнообразие и решить проблему изменения климата.

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«Сначала данный вопрос должен пройти через Национальное собрание, потом через Сенат, а затем будет проведен референдум. Вопрос экологического перехода сложный, но нам надо смотреть на 10, 15, 20 лет вперед. Нам необходимо продолжать наши усилия, касающиеся экологических преобразований », — добавил Макрон.

Франция должна отводить больше места экологии в своей экономической модели, подчеркнул президент на встрече с участниками Гражданского конвента по климату — группы граждан, сформированной в 2019 году для консультаций по теме экологии. Именно они предложили внести в первую статью французской конституции поправку, в которой говорилось бы, что Франция гарантирует сохранение биоразнообразия, обязуется защищать окружающую среду и бороться с изменением климата.

Как ожидается, референдум по внесению изменений в основной закон республики может пройти уже в 2021 году, окончательное решение по дате плебисцита будет принято после одобрения инициативы в обеих палатах парламента Франции.

Согласие на реформирование конституции Макрон дал еще в начале июня, правда, исключив ряд предложений Гражданского конвента по климату. В частности, президент Франции наложил вето на предложение включить в преамбулу основного закона положение, которое ставит окружающую среду выше других фундаментальных ценностей государства.

«Мы не должны ставить законы природы выше прав человека», — подчеркивал французский президент.

Ориентация на Европу

Заявление Макрона было сделано вскоре после достижения важной договоренности между лидерами ЕС по вопросам климата. В рамках заключительного саммита 2020 года стороны утвердили задачу по сокращению к 2030 году углеродных выборов в объединении на 55% по сравнению с 1990 годом.

Как говорил глава Евросовета Шарль Мишель, Европа — лидер по борьбе с глобальным изменением климата. Однако рады этому далеко не все страны объединения.

В частности, обсуждения новых климатических норм вызвали недовольство у восточноевропейских государств, которые во многом зависят от «грязных» источников электроэнергии, что сулит им проблемы с сокращением выбросов.

Дискуссия на саммите продолжалось около пяти часов, так как эти страны требовали дополнительного финансирования на фоне новых климатических обязательств. В итоге был достигнут компромисс, средства решили выделить из фонда по восстановлению экономики на €750 млрд.

Франция активно поддерживает появление новых норм, а сам Макрон в прошлом году критиковал лидеров ЕС за недостаточные действия по борьбе с изменением климата. В этот раз французский президент достижение договоренности приветствовал, а также напомнил о пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату.

«Достигли ли мы всех целей, поставленных после Парижского соглашения по климату? Нет. С другой стороны, не стоит недооценивать достигнутый прогресс. Я взял на себя обязательство нести ответственность», — написал Макрон в Twitter.

Одно из первых решений Макрона на президентском посту также было связано с экологией. Тогда он распорядился о выделении €30 млн на соответствующие исследования. Ряд европейских СМИ связывают действия главы Франции в этом направлении с его политическими амбициями в рамках Евросоюза.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, в данный момент экология находится в тренде в мире и будущий референдум во Франции отчасти отвечает этому.

«В последнее время у Макрона не сильно много внешнеполитических успехов, и, если предложения по климату будут приняты, он сможет это изменить. Он проявляет очень большую активность по европейским вопросам, однако пока что ощутимых преференций и бонусов Франция из этого не извлекла. Поэтому возможность поддержать флаг экологии — серьезный шанс для Макрона», — добавил эксперт.

Пока Франция не достигла серьезных успехов в борьбе за экологию, в том числе по линии Парижского климатического соглашения. Сам Макрон признавал, что темпы снижения объема выбросов слишком медленные. Пока это оно составляет примерно 1% в год, а значит для достижения новой, утвержденной на уровне ЕС нормы необходимо увеличить темпы как минимум в четыре раза.

Курс на выборы

Однако внешнеполитический фактор — лишь одна из причин изменения конституции Франции. По информации Le Figaro, в данный момент Макрону как никогда важно найти способ закрепить свои достижения в этой сфере, чтобы затем использовать их во время президентской гонки 2022 года. Пока Макрону не удается заполучить звание лучшего эколога Франции, пишет издание, поскольку символизм перевешивает конкретные меры.

Обращаясь к защите окружающей среды, Макрон выполняет запрос общества на изменения в данной сфере, что ярко продемонстрировал успех «зеленых» на летних местных выборах. Они получили большинство в крупнейших городах страны — Марселе, Лионе, Бордо, Страсбурге, — где три года назад наиболее успешно себя показывала правящая партия «Вперед, Республика!».

С точки зрения эксперта по Франции Павла Тимофеева, внутриполитическая подоплека в вопросе проведения референдума по климату выглядит наиболее важной как раз из-за неожиданного успеха «зеленых» на региональных выборах.

«Левая оппозиция пока находится в плачевном состоянии и не имеет четкого лидера, из-за чего возникает много вопросов о том, кто мог бы стать сильной фигурой от левых сил. Ряд аналитиков не исключают, что именно «зеленые» могли бы возглавить этот процесс и объединить электорат тех же социалистов. Для Макрона было бы очень вовремя часть этого электората под экологическими флагами как-то перетянуть себе», — отметил эксперт.

Более того, будущий год имеет особое значение для президента, так как ему предстоит показать какие-то экономические успехи на фоне сложной ситуации с пандемией COVID-19, добавил Тимофеев. По мнению эксперта, для Макрона в этой ситуации обращение к экологическим идеям явно не лишнее, возможно, президент их рассматривает в качестве мер, которые помогут поддержать его популярность.

«В общественном мнении Макрон утвердился в качестве президента скорее правого толка, чем левого. Он пытается обратиться к левым, так как ему важно сохранить место центральной фигуры, которая смогла бы притянуть умеренных левых и правых. Это в какой-то степени даст шанс вновь разыграть выигрышную комбинацию прошлых президентских выборов», — заключил Павел Тимофеев.