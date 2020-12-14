Новый удар по отношениям России и США: что пишут телеграм-каналы

Завершилась неделя новым скандалом в российско-американских отношениях.

Ленты новостей пестрят сообщениями о краже «хакерами из России» данных Минфина США, заметил Никита Кричевский.

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«По данным Washington Post, за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известна как Cozy Bear), которую СМИ связывают с российской разведкой. Из-за взлома пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США», — пишет профессор в своей «Антискрепе».

И тут же замечает: «Ничего нового. За исключением того, что если России приходится взламывать чужие компьютеры, то американцам это не нужно — они и так в наших системах ночуют».

Также понятно, что санкции за подобное «хамство», скорее всего, неизбежны, констатирует Кричевский. Излишне говорить, что никаких доказательств Вашингтон предъявлять не стал, да и судя по публикациям в прессе, их особо и нет.

А тем временем, по меткому наблюдению «Мейстера», конгресс США предложил ежегодно составлять отчет о действиях России, направленных, якобы для поддержки нападений на американских военнослужащих и персонал в разных точках мира.

«Поводом для подобных предложений, очевидно, стал фейк от The New York Times, где утверждалось о каких-то представленных Дональду Трампу разведданных о причастности России к атакам афганских талибов (организация запрещена в России) на солдат США. Фейк был опровергнут и президентом, и главой Национальной разведки США.

Однако, как мы видим, это не помешало конгрессу использовать его как предложение для составления ежегодных спецдокладов по теме. Не удивимся, если за ними впоследствии поступят и предложения о финансировании каких-нибудь комитетов или мероприятий по противодействию России», — предполагает канал.

Продолжается и «война вакцин» от коронавируса.

На ее «свежий эпизод» обратил внимание ИА «Стекломой».

«У четверых волонтеров, привившихся антиковидной вакциной от Pfizer, развился т.н паралич Белла – поражение лицевого нерва, из-за чего лицо больного начинает походить на гримасу Джокера.

В Управлении по саннадзору (американский аналог Роспотребнадзора) информацию подтвердили, однако отказались напрямую связывать болячку с вакцинацией пообещав, как водится, тщательно разобраться в сложившейся ситуации.

Характерно, что статья опубликована в одном из СМИ Индии, где, как известно, прямо сейчас разворачивается нехилая такая драка между основными мировыми производителями антиковидных вакцин за рынок с приблизительно 1,4 млрд потенциальных клиентов», — подчеркивает телеграм-канал.

Не утихает дискуссия и по поводу отечественной вакцины.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что после прививки от коронавируса нельзя употреблять спиртное в течение трёх дней. На это заявление обратил внимание РИАN.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — уточнил Гинцбург.

«Пояснения по этому вопросу потребовались после того, как Анна Попова заявила, что отказаться от алкоголя надо за две недели до прививки и в течение 42 дней после первой инъекции», — напоминает канал.

В самих же США, на события в которых продолжают обращать пристальное внимание российские телеграм-каналы, Дональд Трамп опять поставил под сомнение результаты президентских выборов.

«Если кто-то обманул на выборах, что сделали демократы, почему бы не отменить выборы? Как может страна управляться таким образом?», - написал он в твиттере.

«Доктор прописал» заметил, что ретвит этого сообщения был сделан с аккаунта посольства Китая в США.

«В результате китайское посольство распространило заявление, в котором было сказано, что аккаунт взломали и посольство никаких ретвитов 9 декабря не делало, — рассказывает канал. — Объяснение неудачных постов в соцсетях тем, что «взломали аккаунт, я (мы) этого не писали» - вещь привычная. Наверное, и официальному опровержению ретвитов удивляться не стоит», — считает канал.

В свою очередь «Адекват» полагает, что все же нельзя отказать «агенту Дональду» в таланте разрубать гордиевы узлы, будь то признание Иерусалима израильской столицей, или вот [недавний] заход на Западную Сахару.

Речь идет об установлении Рабатом дипотношений с Израилем в обмен на согласие Вашингтона признать суверинитет Морокко над Западной Сахарой.

«Проблема в том, что альтернатива — многодесятилетняя говорильня, поколения участников которой будут менять друг друга не приближаясь к решению, — рассуждает канал. — В данном случае США демонстрируют решение проблемы в пользу своего партнера в виде Марокко. Естественно, с опорой на свое военно-политическое могущество. А других способов решения международных конфликтов нет - это либо компромисс крупных игроков между собой, либо их диктат в адрес остальных. В Западной Сахаре игрока, который имел бы ресурс и желание заставить США искать компромисс, нет. Результат немного предсказуем»

«К чему это я? — задается вопросом канал. — Да, именно к тому, что именно международное право все же в куда большей степени — право силы, нежели сила права. А как это переложить в контекст актуальных проблем, каждый сам поймет, в зависимости от страны проживания и политических пристрастий».

На этом все!

До следующей недели...