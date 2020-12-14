«Любовный джихад»: в Индии не дают мусульманам жениться на индуистках

В Индии стартовала антиисламская кампания: полиция срывает межконфессиональные церемонии бракосочетания и проводит задержания мужчин-мусульман в рамках нового закона, который запрещает так называемый «любовный джихад». В декабре соответствующий запрет начал действовать в северном штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет The Guardian.

Закон запрещает «насильственное обращение в веру». После вступления нормы в силу были задержаны как минимум 10 мужчин-мусульман, а также пресечены несколько заключений брака между индуистами и мусульманами.

«Любовный джихад» — исламофобская теория заговора, распространенная в Индии, согласно которой мужчины-мусульмане якобы занимаются соблазнением девушек, исповедующих индуизм, для последующего их обращения в ислам. Какого-либо подтверждения эти подозрения не находят, да и центральное правительство Индии признало отсутствие доказательств существования подобной практики.

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Однако это не остановило руководство штата Уттар-Прадеш от принятия спорного закона. Более того, еще в четырех индийских штатах рассматривают возможность утверждения схожих ограничений, основанных лишь на теории заговора. При этом местная полиция достаточно жестко действует в отношении «подозреваемых» в нарушении нового закона.

Так, в городе Кушинагар сотрудники правоохранительных органов сорвали церемонию бракосочетания, задержав 39-летнего мужчину почти на сутки. По словам подозреваемого, полицейские часами избивали его кожаным ремнем и отпустили только после того, как семья невесты доказала властям, что она являлась мусульманкой по рождению.

Мужчине-мусульманину из города Морадабад повезло меньше: полиция сорвала его попытку жениться на индуистке, арестовав его вместе с братом. Невеста приняла ислам до церемонии бракосочетания. С точки зрения правоохранительных органов, она это сделала под принуждением. Сама женщина какое-либо насильственное обращение в веру отрицает, но ее жених все же остается в заключении.

Как пишет The Guardian, репрессивные меры в штате Уттар-Прадеш подогревают опасения, что закон «любовного джихада» используется против мусульман и запрещает межконфессиональные браки по обоюдному согласию. При этом разрешение на светский брак закреплено в Специальном законе о браке, который был принят в республике еще в 1954 году.

В последние несколько лет пары, состоящие в межконфессиональных браках, часто сталкиваются с беспрецедентными социальными, правовыми и семейными преследованиями, отмечает издание, они сообщают о запугивании и насилии со стороны экстремистских индуистских групп, которые могут нападать на их дома, отправлять угрозы через WhatsApp и публиковать их данные в социальных сетях.

Теория о «любовном джихаде» существует в Индии достаточно давно, ее появление отчасти связано с другим предположением, что представители ислама являются потенциальной пятой колонной на территории государства.

Подобное отношение к мусульманам обусловлено достаточно напряженными отношениями между Индией и Пакистаном, в котором ислам является государственной религией.

Обе страны до 1947 года были частью колонии Великобритании под название Британская Индия, процесс ее разделения привел к кровопролитным столкновения между новыми независимыми государствами, территориальным спорам и массовой миграции, в том числе на религиозной почве. Несмотря на преобладание мусульман в Пакистане, многие индийцы, исповедующие ислам, решили остаться в Индии, став самым крупным религиозным меньшинством государства.

По информации «Би-би-си», теории заговора в отношении мусульман по большей части поддерживали и разделяли индийские праворадикалы, но так было лишь до прихода к власти «Бхаратия джаната парти». В 2014 году лидер этой партии Нарендра Моди занял пост премьер-министра Индии, который сохраняется за ним до сих пор.

Партия известна своим противостоянием распространению ислама внутри Индии. К примеру, ее сторонники организовали в 1992 году разрушение мечети Бабри в городе Айодхья, что привело к столкновениям между мусульманами и индуистами по всей стране, в результате погибло более 2 тыс. человек.

Собственно, за новым законом по пресечению браков мусульман и индуистов в Уттар-Прадеше стоит представитель партии, главный министр штата Йоги Адитьянатх. Он широко известен своими антиисламскими взглядами и поддержкой теории «любовного джихада». В частности, он обещал бороться с насильственным обращением в веру индийских женщин в рамках своей предвыборной кампании в 2017 году.

Адитьянатха называют возможным новым премьер-министром Индии, по информации The New York Times, политик имеет все шансы побороться за этот пост в 2024 году. Более того, по опросам India Today/Karvy Insights, лидер штата Уттар-Прадеш является одним из самых популярных министров региона во всей стране.

Впрочем, различные протесты и столкновения мусульман с радикальными индуистами последовательно вспыхивают в Индии каждый год. К примеру, в конце февраля как минимум 34 человека погибли во время беспорядков в Нью-Дели.

Пожалуй, наиболее важным тут является то, что суды все же не собираются признавать наличия «любовного джихада» или других антиисламских теорий заговора. В ноябре Верховный суд Индии постановил, что право выбирать партнера, независимо от религии, является неотъемлемой частью права на жизнь и личную свободу.