Битва за рэпера: протесты захватили Кубу

Власти Кубы столкнулись с одной из самых крупных протестных демонстраций за последние десять лет. Акцию протеста организовало так называемое «Движение Сан-Исидро», выступившее против ограничения свобод и прав кубинцев. На улицы Гаваны вышли несколько сотен человек, в основном протест поддержали деятели искусства: художники, музыканты, артисты, актеры и поэты.

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Демонстрацию спровоцировало задержание в ноябре одного из представителей движения рэпера Дениса Солиса. Свое задержание он транслировал в прямом эфире в своем Facebook, спустя несколько дней кубинца официально приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с формулировкой «неуважение к суду» и поместили в тюрьму строгого режима Валле Гранде, расположенную недалеко от Гаваны.

Заключение Солиса вызвало протест со стороны представителей «Сан-Исидро».

Движение состоит из художников, поэтов, активистов ЛГБТИ, ученых и независимых журналистов, которые длительное время организовывали мирные демонстрации в поддержку свободы самовыражения на Кубе.

Задержание Солиса прибавило «Сан-Исидро» сторонников среди рядовых кубинцев, а власти обратили пристальное внимание на движение. По информации неправительственной организации Amnesty International, представителей движения начали произвольно задерживать с разной периодичностью. Вместе с тем со стороны правительственных СМИ и высокопоставленных чиновников началась настоящая кампания против оппозиционной организации.

К примеру, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «Сан-Исидро» — фарс, за которым стоят США. «Нет никакого вымысла, когда мы говорим о связях и контактах «Движения Сан Исидро» и должностных лиц США, которые беспокоятся о них и обеспечивают поставками их штаб-квартиру», — написал глава республики в Twitter.

В свою очередь правительственная газета Granma опубликовала показания Солиса, в которых он якобы признает свою связь с лицами, финансирующими теракты на Кубе. В частности, в его речи фигурирует Хорхе Луис Фигейрас, разыскиваемый властями по обвинению в принадлежности к террористической группе, базирующейся в США.

Более того, издание называет лидера «Сан-Исидро» Луиса Мануэля Отера Алькантара автором множества антикубинских провокаций, поддержанных США.

В качестве аргумента Granma приводит слова поддержки в адрес оппозиционного движения от и.о. помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкла Козака. Представителя Госдепа издание характеризует как сторонника кубинской экономической блокады и запрета на денежные переводы между Кубой и США.

Онлайн-протест

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский, рассматривая текущую ситуацию, стоит помнить, что на Кубе был такой лозунг: «Для революции — все, а против революции — ничего».

«В стране достаточно развитая современная культура, и особых ограничений тут не было. Единственным условием для деятелей культуры было то, что они не будут заниматься политикой и выступать против революции. Группа художников и музыкантов под названием «Движение Сан-Исидро» как раз выступила с критикой правительства Кубы, собрав очень много людей среди других деятелей искусства», — отметил эксперт.

Они организовали митинг у здания министерства культуры республики, потребовав свободы культуры и самовыражения. Поначалу власти вроде как попытались разрешить ситуацию путем диалога, однако у них ничего не вышло.

При этом демонстрация у кубинского минкульта началась не просто так, а в ответ на срыв голодовки представителей «Сан-Исидро» в их гаванской штаб-квартире. Акция проходила в поддержку Солиса и активно транслировалась в социальных сетях.

Соратники музыканта требовали его освобождения, но в итоге голодовку сорвали полицейские. Сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение под предлогом нарушения оппозиционерами мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID, и задержали демонстрантов.

С точки зрения New York Times, использование оппозиционерами социальных сетей во многом дает протесту необходимую подпитку, поскольку видео с задержаниями активистов или их демонстрациями находят отклик в обществе. В частности, участница митингов Таня Бругер заявила изданию, что подобные видеоролики оказали на нее огромное влияние.

«Мы увидели, что любой художник на Кубе, который решит высказаться или подвергнуть сомнению то, что говорит правительство, или создать искусство, которое задает неудобные вопросы, может быть задержан», — рассказала активистка.

Соцсети и интернет усиливают протестный потенциал на Кубе, давая основу для появления более или менее серьезного движения.

Власти отчасти осознают наличие этой проблемы, поскольку уже заблокировали несколько оппозиционных интернет-ресурсов, в том числе Radio Martí — новостное агентство, финансируемое правительством США.

Однако доступ к Facebook, WhatsApp, YouTube и иностранным сайтам был сохранен, что не решает проблему с протестным движением, так как координация тех же демонстраций зачастую проходила через социальные сети.

Протестный потенциал

Пока протестные волнения на Кубе нельзя назвать массовыми, максимум «Сан-Исидро» удалось вывести на улицы около 200 человек, что вряд ли можно считать серьезным препятствием для власти. Тем не менее государство по факту столкнулось с самым сильным антиправительственным выступлением с 1990-х годов.

Как пишет Deutsche Welle, еще неизвестно, распространится ли протест на другие сектора или кубинским властям удастся взять ситуацию под контроль. При таком сценарии вряд ли Куба вспомнит о демонстрациях через несколько месяцев, однако даже небольшие зачатки протестного движения могут дать определенные плоды впоследствии.

В настоящее время действия кубинских властей сконцентрированы на контроле оппозиционного движения. Некоторые активисты уверяют, что полицейские машины круглосуточно дежурят у их домов, тем самым пытаясь запугать сторонников «Сан-Исидро».

При этом, по информации Human Rights Watch, власти наказывают «диссидентов» с помощью ограничений, введенных для борьбы с пандемией. Так, активистов штрафуют и задерживают за якобы отсутствие масок или любые другие нарушения антикоронавирусных мер.

С точки зрения Збигнева Ивановского, в данный момент правительству Кубы удалось взять ситуацию вокруг протестных волнений под контроль, поэтому пока говорить о наличии предпосылок для появления массовых демонстраций не стоит.

«В данный момент все достаточно стабильно, но все же трудно сказать, что будет дальше», — резюмировал эксперт.