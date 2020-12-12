«Ни мудрости, ни смелости»: Трамп раскритиковал Верховный суд США

Американский президент Дональд Трамп считает, что Верховный суд «подвел» его, отклонив иск Техаса о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов президента страны.

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«Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь администрации американского президента Кейли Манинэни заявила в эфире телеканала Fox News, что Верховный суд таким образом показал, что отказывается обеспечивать соблюдение норм Конституции страны.

«Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И они отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции», — сказала Манинэни.

По ее словам, республиканцы предоставили данные о «вопиющих нарушениях», но это «было проигнорировано». Макинэни подчеркнула, что Верховный суд в качестве основания для отклонения иска указал, что Техас как заявитель не обосновал с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как проводят выборы в других штатах. Но в то же время, отметила представитель Белого дома, судьи никак не оценили представленные претензии.

«Никто из этих судей не высказал своего мнения о фактах, касающихся этого дела», — пожаловалась пресс-секретарь, заверив, что «факты [нарушений] по-прежнему имеются в наличии».

Макинэни добавила, что «борьба за честность выборов продолжается». По ее словам, в нескольких судах страны по-прежнему идут разбирательства относительно результатов голосования.

В беседе с журналистами она напомнила об опросе общественного мнения, который показал, что многие республиканцы уверены в победе их однопартийца Дональда Трампа на минувших выборах президента США.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что команда действующего президента США, которая после выборов посредством судов решила инициировать пересчет голосов, указывая на нарушения, не остановится на достигнутом. «Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это — передать дело в окружной суд», — сказал он в эфире программы Newsmax.

Джулиани добавил: «Мы не закончили. Поверьте мне».

Тем временем в штабе демократа Джозефа Байдена, которого ведущие американские СМИ называют победителем голосования, считают, что отказ ВС рассмотреть иск Техаса был закономерным.

«Верховный суд решительно и без промедлений пресек недавние атаки на демократические процедуры со стороны [действующего президента США] Дональда Трампа и его союзников», — говорится в заявлении, распространенном в пятницу представителем Байдена Майком Гуином.

В документе говорится о том, что такое решение суда «не стало сюрпризом». «Десятки судей, отвечающих за организацию голосования официальных лиц от обеих партий и сам генпрокурор Трампа отвергали его безосновательные попытки отрицать поражение на выборах», — подчеркнул Гуин.

Он также выразил уверенность в том, что победа Байдена «будет утверждена коллегией выборщиков в понедельник, он принесет присягу 20 января [2021 года]».

Ранее генпрокурор Техаса Кен Пакстон (республиканец) подал иск в Верховный суд к четырем колеблющимся штатам. За эти штаты шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом. Заявление поддержал президент США.

Истец указал, что в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где суммарно можно получить 62 места в коллегии выборщиков, не соблюдались нормы обработки избирательных бюллетеней при подсчете голосов. В том числе речь шла о бюллетенях, полученных по почте. В связи с этим, утверждал прокурор, результаты в этих штатах должны быть признаны недействительными. Если бы ВС принял бы иск и призвал штаты к пересчету голосов, то победа Байдена была бы под вопросом.