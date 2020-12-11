«Захватить и отселить»: украинский дипломат предложил план по Крыму

Украинские силовики должны провести операцию, чтобы отвоевать Крымский полуостров у России – заявил бывший представитель Киева в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.

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По его словам, в первые пять лет после того, как Крым присоединился к России, Украина могла вернуть себе регион посредством «мирной реинтеграции», передает РИА «Новости».

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — пояснил политик.

Он также указал, что после «возвращения» Крыма себе украинские власти должны отселить с полуострова «всех лояльных» местных жителей.

«А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций», — резюмировал дипломат.

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет в ответ указал на «сказочный идиотизм» предложения Бессмертного.

«Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство», — указал российский парламентарий.

Ранее сообщалось, что Бессмертный узнал из СМИ, о его увольнении президентом Украины Владимиром Зеленским с поста представителя Киева в переговорах по Донбассу. Тогда в офисе Зеленского указали, что делегировали задачу отстаивания позиций Киева второму президенту Украины Леониду Кучме для более «эффективной» работы.

Руководитель штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что готов участвовать в штурме Крыма.

По его словам, если Владимир Зеленский инициирует военную операцию по силовому «возвращению» российского полуострова, то он готов воевать лично.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пояснил политик.

Реагируя на такие «планы» экс-секретаря СНБО, представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков признался, что имеет сомнения относительно психического здоровья Турчинова.

«Советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться», — сказал сенатор.

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», — приводит его слова ТСН.

Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия и Турция, не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

Со своей стороны, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее признавался, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны.

Генерал ответил таким образом на призывы подстрекателей на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — заявил военачальник.

По словам министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.