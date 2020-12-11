«Остановить противника»: почему Пентагон готовится к атаке Ирана

Американские военные находятся в режиме повышенной готовности и усиливают свои силы на Ближнем Востоке, готовясь отражать возможную атаку Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского военного чиновника.

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В частности, по его словам, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке. По информации издания проиранские группировки недавно возобновили ракетные обстрелы.

Накануне Пентагон объявил, что направил бомбардировщики B-52 на Ближний Восток для «сдерживания агрессии». С этой же целью полеты были совершены и 21 ноября. Кроме того, ранее в регион был отправлен авианосец USS Nimitz и дополнительная эскадрилья истребителей.

Все эти шаги призваны удержать Иран от любых агрессивных действий против США и сил коалиции в регионе, сказал источник Politico на условиях анонимности.

Пентагон, по его словам, серьезно обеспокоен, что Тегеран может воспользоваться процессом передачи власти в США, выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Учитывая все это факторы, разумно иметь сильную оборонительную позицию прямо сейчас в регионе», — сказал чиновник. При этом он подчеркнул, что эти шаги «не носят наступательного характера».

«Здесь нет плана действий, есть план изобразить сильную оборонительную позицию, которая могла бы остановить потенциального противника», — подчеркнул он.

Согласно заявлению Центрального командования США, недавний полет бомбардировщика был призван продемонстрировать приверженность военных другим странам региона.

«Способность совершать беспосадочные полеты на стратегических бомбардировщиках через полмира и быстро интегрировать их с многочисленными региональными партнерами демонстрирует наши тесные рабочие отношения и нашу общую приверженность региональной безопасности и стабильности», — сказал глава Центрального командования генерал Франк Маккензи.

По словам чиновника, сокращение численности войск в Ираке и Афганистане не повлияет отрицательно на способность вооруженных сил отреагировать на иранское нападение. При этом он также отметил, что вывод войск из региона уменьшает количество потенциальных целей.

«Мы не стремимся к конфликту, — сказал Маккензи, — но мы должны оставаться в твердой позиции и стремиться реагировать на любые непредвиденные обстоятельства или противодействовать любой агрессии».

2 декабря газета The Washington Post сообщила, что Белый дом эвакуирует почти половину персонала посольства США в Багдаде и других дипломатических объектов в Ираке в ожидании ответного удара Тегерана после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и в преддверии годовщины убийства Сулеймани. Источник издания рассказал, что Ирак покидают десятки сотрудников американского посольства. Этот шаг The Washington Post также связала с приходом новой администрации, которой придется «искать пути выхода из сложившейся ситуации».

Касем Сулеймани — иранский военный стратег, идеолог внешней политики Ирана, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Он был убит 3 января в результате авиаудара США, когда находился в Багдаде.

Иран пообещал жестоко отомстить Вашингтону за убийство одного из наиболее влиятельных иранских военачальников. Ночью 8 января Тегеран объявил о пуске 15 ракет класса «земля — земля» по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. Операцию назвали «Мученик Сулеймани». Жертв при этом не было.

27 ноября недалеко от Тегерана был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Именно он считался руководителем ядерной программы Ирана. По автомобилю, в котором находится Фахризаде, неизвестные открыли огонь, физик получил несколько пулевых ранений и был доставлен в госпиталь, где впоследствии скончался. Власти Ирана пообещали ответить на убийство Мохсена Фахризаде.

Впрочем, аналитики полагают, что усиление боевой готовности военных США на Ближнем Востоке вряд ли в действительности обусловлено опасениями возможной атаки Ирана.

«Непонятно, как и кто и это будет делать. Я не могу представить какие-то иранские батальоны или иранские оперативные группы, которые будут что-то делать. Поэтому тут, скорее всего, по большому счету, пропагандистский акт. Другое дело, что какие-то отдельные группы, которые, может быть, не будут получать непосредственные приказы от Корпуса стражей Исламской революции, могут что-то устроить. Но если и будут готовиться какие-то противодействия, то, скорее, не военные, а противодействия спецслужб. А заявления такие широкие относятся, скорее, к разделу пропаганды о том, что Иран опасен и т.д.», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Оснований прогнозировать какие-либо атаки Ирана нет, отмечает эксперт. Тегеран сейчас переживает не лучшие времена. Экономика страны подорвана пандемией коронавируса и санкционным давлением США, что привело уже к потере более двух третей стоимости иранского риала и высокому бюджетному дефициту. К тому же, администрация Джо Байдена, критиковавшего политику Трампа в отношении Тегерана, может сменить курс. Конечно, о резком развороте говорить не приходится, но бывший вице-президент, по крайней мере, не раз утверждал, что намерен вернуть США за стол переговоров по ядерной сделке. Соответственно, идти на серьезную эскалацию с Вашингтоном, в преддверие смены власти, кажется бессмысленным.

«Я сомневаюсь, чтобы иранцы нанесли какие-то удары. В прошлом году этого не было в связи с Сулеймани. Удары по базе были, скорее, для внутреннего отчета. Сейчас после уничтожения физика иранского тоже больше демагогии. Да и вообще для Ирана не самое лучшее время, чтобы проводить военные акты, и там есть люди которые это понимают, так что не будем преувеличивать. Любители – да, авантюристы – да, но для этого существуют совсем другие средства противодействия», — отметил эксперт.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, также считает, что усиление боевой готовности может нести совершенно другие причины.

«Это может быть подготовка к удару по Ирану, например, Трампа, который хотел бы под конец сделать приятный сюрприз Байдену.

[В таком случае] он примет на себя в качестве президента хозяйство, с которым вряд ли кто-нибудь справится. Взять и человеку войну оставить в наследство — это прям подарок. Может Трамп на это пойти? Да запросто. Из принципиальных соображений, он вполне принципиальный человек. Эти вопросы также могут включать в себя дезинформацию по каким-то внутренним политическим американским причинам, например, идею о том, что хорошо бы потренировать американскую авиацию или денег из бюджета потратить под конец года, а то они пропадут», — пояснил эксперт «Газете.Ru».