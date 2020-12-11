Деньги за лояльность: ЕС ставит условия новому президенту Молдавии

Майя Санду официально стала новым президентом Молдавии, так как конституционный суд республики утвердил итоги выборов главы государства. Действующий президент Игорь Додон уже поздравил свою соперницу с соответствующим решением КС и пожелал успехов на посту главы государства.

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«Желаю ей как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Республики Молдова. Партия социалистов и я уважаем выбор граждан и поддержим шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов», — написал Додон в Facebook.

Инаугурация Санду назначена на 24 декабря, и избранный президент уже планирует свой первый зарубежный визит. Она отправится в Киев, правда, точные сроки поездки в данный момент неизвестны. Кроме того, Санду пообещала, что первым официальным лицом, приглашенным в Молдавию, станет президент Румынии Клаус Йоханнис.

Эти намерения в очередной раз подтверждают прозападный курс нового президента Молдавии, что резко отличает ее от действующего главы государства.

Додона зачастую называют пророссийским политиком — для своего первого зарубежного визита он выбрал Москву, до этого молдавские лидеры не посещали Россию в течение 8 лет.

Европейская поддержка

В ЕС позитивно оценивают настрой Санду на более тесные отношения с Европой. Брюссель готов активизировать сотрудничество с Кишиневом, в том числе по финансовой линии, но для получения средств и поддержки Молдавии придется выполнить ряд условий. Источники издания Deutsche Welle утверждают, что

Санду получит поддержку Брюсселя, если сможет реализовать свои главные предвыборные обещания, в особенности, касающиеся борьбы с коррупцией. В ЕС уверены, что на данный момент это одна из основных проблем Молдавии.

Тут не стоит забывать, что Кишинев уже получает поддержку ЕС как один из представителей так называемого «Восточного партнерства», поскольку сотрудничество сторон не сильно пострадало в ходе президентства Додона, хотя он и обещал прекратить курс государства на евроинтеграцию.

В рамках программы «Восточное партнерство» в 2020 году Молдавия получила от ЕС около €58 млн, при этом €50 млн были выделены в качестве кредитной макрофинансовой помощи для поддержки платежного баланса государства. Остальные средства по большей части касались мер по сдерживанию пандемии коронавируса COVID-19.

Это не все средства, которые может получить Кишинев от Брюсселя. На очереди стоит выделение еще €50 млн, но для их получения Молдавии придется выполнить несколько условий, в частности, необходимо принять закон, который упростит уголовное наказание за контрабанду. Также ЕС требует от Кишинева устранить структурные вопросы, касающиеся коррупции и влияющие на банковский сектор вместе с судебной системой.

Кроме того, Молдавия может рассчитывать на получение определенного количества средств в 2021 году. Как говорила официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, поддержка будет направлена на реализацию амбициозных реформ Санду и реализацию политических целей «Восточного партнерства».

Однако пока объем будущей помощи неизвестен, поскольку зависит от полноценного утверждения семилетнего бюджета ЕС, который европейские лидеры уже успешно согласовали.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, Евросоюз потребует от Санду движения по определенным направлениям, которые широко известны.

«Это движение в сторону Запада как политического субъекта мировой политики, отход от России, в том числе разрыв экономических и гуманитарных связей, а также содействие и усиление давления на Москву с целью вывода российской стороны из приднестровского урегулирования. Естественно, это еще и движение в сторону ценностей, которые фактически стали квазирелигией на Западе. Их можно условно назвать мультикультурализмом, доктриной толерантности, диктатурой меньшинств и движения в сторону легализации ЛГБТ», — добавил эксперт.

Властные проблемы

Будущее взаимодействие Молдавии и Евросоюза, по сути, зависит от того, насколько Санду удастся реализовать свои планы по реформам. Немаловажным также является фактор возможного сближения молдавского государства с Румынией, что открыто поддерживает новый президент, у которой также имеется румынское гражданство.

Тут необходимо учитывать, что полномочия Санду на посту главы государства серьезно ограничены, поскольку Молдавия все же парламентская республика. Таким образом, для реализации необходимых шагов, ей необходимо прозападное большинство в законодательном органе.

Эксперты отмечают, что если коалиция и правительство будут пророссийскими, как в данный момент, то серьезного успеха новому президенту добиться не удастся.

В пример тут можно привести опять-таки Додона, который стал главой государства при прозападном парламенте, и в итоге не смог реализовать свое громкое обещание об отмене курса на интеграцию Молдавии в Евросоюз.

В данный момент парламент контролирует условное пророссийское большинство, состоящее из партии социалистов действующего президента и платформы «Pentru Moldova», куда входит партия «Шор» и ряд независимых депутатов-перебежчиков из других политических сил.

Официального соглашения о коалиции между ними нет, что формально не дает правительству социалистов необходимой поддержки. Однако стороны голосуют вместе, тем самым нивелируя эту проблему. Как ранее говорил «Газете.Ru» политолог Борис Шаповалов, заключать какие-либо договоренности социалисты и «Pentru Moldova» не стали из-за возможных электоральных издержек.

В настоящее время расстановка сил в молдавском парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность» — 15 мандатов, затем платформа «Pentru Moldova» — 15 мест, Демпартия — 11 мандатов, а за ней «Платформа «Достоинство и Правда» — 11 мест. Также в парламент входят «Про Молдова» (8 мест), Народная партия (1 место), Партия национального единства (1 место) и еще два независимых депутата.

Партия Санду «Действие и солидарность» входит в блок ACUM с «Платформой «Достоинство и Правда», что дает ей 26 мандатов в парламенте. Для получения необходимого большинства в 51 место этого явно недостаточно, поэтому главным требованием избранного президента является организация отставка правительства и организация досрочных выборов.

Выборный аспект

Ряд специалистов и СМИ не раз отмечали, что Санду необходимо как можно скорее провести парламентские выборы, дабы закрепить успех президентской кампании и усилить позиции своей партии. Однако шансов на то, что «Действию и солидарности» удастся самостоятельно получить 51 мандат, не слишком много.

Согласно ноябрьскому опросу ASDM, на возможных парламентских выборах социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» (10,7%), следом — не представленная в парламенте «Наша партия» (10,4%), а замыкает пятерку платформа «Достоинства и Правда» (6%).

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что

у Санду нет достаточной поддержки, чтобы сформировать большинство в парламенте даже с учетом проведения досрочных выборов.

Один из наиболее реальных вариантов для избранного президента, по мнению эксперта, заключается в объединении усилий с платформой «Достоинство и Правда» и «Нашей партии». При этом в Евросоюзе появление такой коалиции в парламенте скорее всего поддержат.

Впрочем, удастся ли Санду вообще добиться проведения досрочных выборов, в данный момент неизвестно. С одной стороны, это предложение поддерживает даже Додон, который уже объявил о намерении возглавить партию социалистов после ухода с поста президента. Тем не менее, премьер-министр Молдавии Ион Кику пока отказывается подавать в отставку, а у оппозиции недостаточно голосов для вынесения вотума недоверия правительству.

К тому же достаточно сложно прогнозировать, сможет ли Санду в случае проведения выборов набрать необходимую поддержку, даже с учетом голосов «Достоинства и Правды» и «Нашей партии». Если результат будет обратным, социалисты вполне могут укрепить свое положение в парламенте и помешать прозападному президенту реализовать столь необходимые для укрепления сотрудничества с ЕС реформы.

С точки зрения Богдана Безпалько, все зависит от того, удастся ли Санду сломать сопротивление Додона и его союзников. Сделав это, она сможет попытаться переформатировать парламент. В противном случае ей придется вместо короткой дистанции бежать длинную.

«То есть Санду будет пытаться сделать это в каком-то обозримом будущем, к примеру, когда полномочия нынешнего состава парламента подойдут к концу. Она может заранее включить механизмы предвыборной кампании по дискредитации своих оппонентов, искать новых тактических союзников и попытаться разрушить союз Додона с партнерами. Однако сказать, удастся ли ей это или нет, пока нельзя», — резюмировал эксперт.