Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» в 13 странах

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко объявил об учреждении 13 дипломатических миссий за границей. Как сообщает ТАСС, представительства называются «народными посольствами».

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Открытие приурочено к очередной годовщине принятия Генеральной ассамблеей ООН декларации прав человека.

Посольства открыты, среди прочих стран, в Великобритании, ФРГ, Франции, Литве и Украине. Их цель — распространять сведения о положении дел в Белоруссии, налаживать контакты с госорганами и общественными объединениями в этих странах, вести правозащитную работу.

Международные правозащитные организации считают, что в Белоруссии ситуация с правами человека складывается крайне неудовлетворительная. Хотя РБ по конституции является правовым государством, неоднократно в СМИ появлялись свидетельства о грубых нарушениях со стороны власти и силовиков. В стране даже нет должности уполномоченного по правам человека, сохраняется смертная казнь, предпринимаются репрессии по политическим мотивам.

В онлайн-церемонии открытия «народных посольств» приняла участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

3 декабря Тихановская заявила о готовности возглавить республику «в переходный период». В своем видеообращении в Instagram находящаяся сейчас в Литве политик указала, что «режим Лукашенко разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога».

«Все мы понимаем, что люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом», — подчеркнула она.

Тихановская пообещала в случае вступления на пост главы государства объединить лучших экспертов и демократические силы для подготовки новых президентских выборов. Кроме того, по ее словам, оппозиция разработала проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко. Создана и программа экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — подытожила политик.

Незадолго до этого Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по международным отношениям, где обсуждались меры, которые может принять ЕС для «поддержки демократических изменений в Белоруссии».

Европолитики выразили готовность вводить дополнительные санкции в отношении властей республики, а также анонсировали выделение €30 млн на «помощь гражданскому обществу Белоруссии», включая поддержку молодежи, независимых СМИ, неправительственных организаций и учреждений системы здравоохранения. Советник Тихановской по международным вопросам Франтишек Вечёрко заявил, что без поддержки Москвы «Лукашенко не продержался бы и дня» на посту главы государства, и подтвердил готовность оппозиции вести диалог с российскими властями.

Россия расценивает новые санкции ЕС в отношении Белоруссии как вмешательство во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — говорится в сообщении МИД.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска жестоко подавляют демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях и издевательствах силовиков над задержанными. Сотни человек пострадали, некоторые остались инвалидами. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».