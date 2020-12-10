«Доказательств шпионажа не было»: Нидерланды выслали российских дипломатов

Голландские власти решили выслать двух российских дипломатов из страны из-за того, что их обвиняют в шпионской деятельности. В посольстве России в Гааге предупредили, что примут ответные меры в ответ на действия Нидерландов.

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Российские представители подтвердили, что получали ноту от МИД Нидерландов, в которой говорилось «об объявлении двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом».

«Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было. Ответные меры с нашей стороны последуют», — заверили в посольстве.

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен сообщила национальному парламенту, что двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, которые были аккредитованы в Нидерландах как дипломаты, объявили персонами нон грата. Причиной тому стало обвинение в шпионской деятельности.

Один из россиян, по ее словам, получал различную информацию от своих многочисленных контактов, иногда оплачивая им услуги. Полученные данные касались якобы сектора высоких технологий.

«Он, в частности, интересовался информацией об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях, — утверждает Оллонгрен. — Большая часть этих технологий может использоваться как в гражданских, так и военных целях».

Второй обвиняемый представитель России, по словам министра, играл в данном процессе вспомогательную роль.

В связи с инцидентом российского посла вызвали в МИД королевства. Об этом Оллонгрен также сообщила парламенту. По ее словам, голландские дипломаты сообщили послу о решении властей.

Этой осенью персонами нон грата объявили двух российских дипломатов в Болгарии. Местные власти также объявили россиян шпионами, утверждая, что они собирали секретные данные с 2016 года.

«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Посольство России уведомлено нотой. В распоряжении двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть нашу страну», — заявили в Софии 23 сентября.

Их обвиняли в сборе данных о модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники.

Российский МИД тогда выразил сожаление в связи со случившемся и расценил действия болгарских властей как намерение ухудшить взаимоотношения стран.

«Выражаем сожаление в связи с решением официальной Софии объявить сотрудников торгпредства России в Болгарии персонами нон грата на основании надуманных обвинений», — подчеркнули в министерстве. Дипломаты добавили, что об ответных мерах будет объявлено позднее.

Тогда же глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что Россия не оставит без ответа высылку дипломатов, что нанесло урон российско-болгарским отношениям.

«Демарш Софии по высылке дипломатов РФ, разумеется, не останется без симметричного ответа с российской стороны. Остается сожалеть, что подобным образом российско-болгарским отношениям наносится существенный урон», — приводит его слова ТАСС.

Политик также заявил, что благодаря своим действиям Болгария пополнила «список государств, раздувающих на ровном месте шпионские скандалы против России», а заявления болгарской прокуратуры и МИД «написаны как под копирку».

«Чехия, Норвегия, Словакия, Австрия — это страны, предпринявшие в течение 2020 года аналогичные действия с практически одинаковой аргументацией. Я не исключаю, что все это является частью стратегии по дальнейшей демонизации России на европейском континенте», — сказал он в конце сентября этого года.

Россия в итоге предприняла зеркальные меры, выслав двух сотрудников посольства Болгарии.