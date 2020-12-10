Спор Зеленского с конституционным судом: что решила Венецианская комиссия

Венецианская комиссия вынесла свой вердикт касательно противостояния президента Украины Владимира Зеленского и Конституционного суда страны (КСУ). В постановлении органа говорится, что решения суда необходимо выполнять, хотя они и вызывают вопросы.

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В конце ноября Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решению КСУ, принятому 27 октября и касающемуся борьбе с коррупцией. Тогда конституционный суд квалифицировал положения закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими основному закону, тем самым лишив многих полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно постановлению суда, уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных данных в декларации или умышленную неподачу декларации признана неконституционной. Также КСУ считает нецелесообразным право НАПК проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций.

Зеленский резко осудил действия конституционного суда. Он внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий членов КСУ, а также призвал парламент не признавать решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава конституционного суда заявил, что инициатива президента является конституционным переворотом.

В первую очередь, Венецианская комиссии постановила, что решениям КСУ необходимо следовать.

«Игнорирование решения конституционного суда равносильно игнорированию конституции. <…> Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль конституционного суда как стража конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, конституционный суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной̆ стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, которые, в целом, соответствуют собственной судебной практике», — говорится в документе.

Вместе с тем Венецианская комиссия подчеркивает, что решение КСУ «не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой — нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей».

«Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», — говорится в постановлении комиссии.

В решении также говорится, что парламент Украины должен выполнить постановление КСУ, сохранив при этом общественные интересы — борьбу с коррупцией.

«В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций и предусмотреть в законе соответствующие санкции для государственных служащих, включая судей и прокуроров, за заведомо ложные декларации или за их неподачу», — говорится в документе.

В результате комиссия предлагает следующее решение кризиса: восстановить уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных данных в декларации или умышленную неподачу декларации, но более подробно прописать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности. В том числе орган советует сохранить «наказание в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение конституционного суда не отвергает принцип уголовной ответственности за намеренное искажение данных деклараций.

Проблема, по словам политолога, состоит в том, что в механизме попросту существует целый ряд нарушений украинской конституции, на которые указал КС.

В качестве примера он приводит тот факт, что изначально в электронную декларацию необходимо было вносить не только свои данные, но также и данные о членах семьи. Таким образом, ответственность по этой статье непосредственно для декларанта может наступить в случае, если третьи лица предоставят неточную или недостоверную информацию. Иными словами, он может понести наказание за действия третьих лиц.

«Они устроили этот гам, не вдаваясь в детали, считая, что остановился процесс борьбы с коррупцией. Но он давно остановился именно благодаря внешним управляющим, которые создали всю эту антикоррупционную систему, которая потратила на свое существование за пять лет 6 или 7 млрд гривен, а выручила в бюджет 400 тыс. гривен за все это время. Поэтому они работают не для того, чтобы бороться с коррупцией, а для того, чтобы быть инструментом давления на украинские элиты, давления, прежде всего, со стороны американского посольства, но им подыгрывает и «семерка» тоже», — отмечает эксперт.

Действительно, процесс восстановления уголовной ответственности стимулировался Западом. Создание НАПК как агентства, которое должно заниматься сбором и анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих, было одним из условий безвизового режима с ЕС. Стабильное функционирование антикоррупционной сферы в стране по-прежнему является одним из ключевых пунктов для получения финансовых траншей от партнеров Киева.

Евросоюз, как и МВФ почти сразу дали понять, что не приветствуют решение КС.

В парламенте Украины была создана рабочая группа, которой поручено восстановить ответственность за недостоверное декларирование, созданием эффективных механизмов работы антикоррупционных органов и сбалансированием условий деятельности органов власти, в частности, КСУ.

Существует сразу два варианта законопроекта о возвращении уголовной ответственности — президентский и парламентский. В обоих версиях предусмотрены гораздо более мягкие формы ответственности.

Так, в законопроекте, предложенным президентом, лишение свободы может грозить только в случае, если незадекларированными оказались более 4,3 млн гривен. Депутаты и вовсе предлагают отказаться от наказания в виде лишения свободы, оставив только штраф и запрет занимать должности.

3 декабря председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, а также представители парламентских фракций и групп провели встречу с послами стран «большой семерки» (G7), на которой обсуждался вопрос работы антикоррупционных органов. После этого пресс-служба Рады заявила, что президентский и парламентский законопроекты будут объединены в один.

На следующий же день депутаты приняли законопроект по возвращению ответственности за недостоверное декларирование доходов. Максимальная мера наказания — ограничение свободы на срок до двух лет, и этот вариант по-прежнему отличается от изначального, в котором предусматривалось лишение свободы.

Евросоюз, однако, хоть и оценил старания парламента Украины, но все же признал их недостаточными. Накануне верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи провели переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

В ходе диалога представители ЕС «отметили важность восстановления уголовной ответственности за ложные декларации». Боррель также подчеркнул, что принятый закон о декларировании доходов стал шагом в верном направлении, однако инициатива имеет ряд недостатков и не гарантирует наличие эффективного механизма по предотвращению коррупции.

«Я думаю, что для них было бы достаточно, если бы у нас в конституцию записали, что членов конституционного суда назначает американское посольство. В этом случае у них не было бы никаких возражений», — считает Михаил Погребинский.

По мнению политолога, Западу хотелось бы в полной мере вернуть контроль над антикоррупционными органами Украины.

«А что касается Венецианской комиссии, она не может прямо сказать, что конституционный суд принял какое-то решение, но вы можете его не выполнять — это вообще исключено. Конституционная юрисдикция, вообще никакой внешний институт не может иначе ответить на этот вопрос, только наглые управляющие могут так сказать. А это авторитетный, европейский, конституционный, нормативный институт, поэтому он обязан сказать то, что он сказал. Надо исправить те пункты, которые нарушают украинскую конституцию и возобновить ответственность за намеренное искажение человеком своих данных», — резюмирует эксперт.