Китайское досье: США изучают связь Хантера Байдена с КНР

Министерство юстиции США решило изучить бизнес-отношения сына Джо Байдена Хантера с Китайской Народной Республикой. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Fox News.

Власти штата Делавэр начали расследование налоговой добросовестности Байдена-младшего, оно частично основывается на отчетах о деятельности сына Джо Байдена по поводу «иностранных транзакций подозрительного характера».

Один из источников заявил телеканалу, что отчеты касаются средств из Китая и других зарубежных стран. Расследование началось еще два года назад, отметил другой собеседник Fox News.

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Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Хантер Байден уходит из правления частного фонда прямых инвестиций BHR, который поддерживают китайские госструктуры.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил вскоре после этого, что Пекин должен начать расследование в отношении семьи Байденов. По его словам, Хантер получил от Украины и Китая миллионы долларов.

По данным СМИ, в 2013 году Хантер Байден сопровождал своего отца, бывшего тогда вице-президентом США, в ходе визита в КНР. Там он помог устроить встречу Байдена-старшего с Джонатаном Ли — главой фонда BHR.

В начале ноября адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что Джо Байден использовал своего сына для получения взяток. «Байден не дал ему спокойно жить обычной жизнью... Вместо этого он стал использовать сына в качестве «собиралы» — человека для сбора взяток», — подчеркнул Джулиани.

По его словам, еще один жесткий диск Хантера Байдена был обнаружен в Бостоне. На нем хранятся «весомые свидетельства подкупа, шпионажа, отмывания денег» от разных стран. От китайских властей сын политика-демократа получил якобы $1,5 млн, а от Украины — порядка $3 млн.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, глава украинской компании Burisma Вадим Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

В конце октября 2020 года бывший партнер Байдена-младшего Тони Бобулински заявил, что Джо Байден был вовлечен в бизнес своего сына. «Я слышал заявления Джо Байдена о том, что он никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда», — подчеркнул Бобулински. В частности, Джо Байден был вовлечен в китайские дела Хантера.

Он отметил, что предоставит все устройства, содержащие доказательства участия Байдена в бизнесе сына, Федеральному бюро расследований (ФБР) США. Кроме того, Бобулински намерен обсудить данный вопрос с комитетом сената.

До этого Трамп призвал ФБР начать расследование деятельности Байдена. Американский лидер уже выступал с обвинением в коррупции в адрес представителя Демократической партии. Он также говорил, что сын Байдена осуществлял «продажу» доступа к собственному отцу, за что получал миллионы долларов.

Контрразведка США уже заявила, что Китай предпринимает усилия, чтобы оказывать влияние на Байдена-старшего. Глава ведомства Уильям Эванина сообщил, что из Америки бежали за последнее время более 1 тыс. человек, подозреваемых в шпионаже на КНР. По его словам, происходит переориентация китайской разведки на новую администрацию Соединенных Штатов.