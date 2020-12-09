«Демонстративный шаг»: как Китай и Индия затягивают решение спора

Китай занимается строительством военных лагерей в своих тыловых районах на всей линии фактического контроля (LAC), которая служит недемаркированной границей между КНР и Индией. По информации The Times of India, основная цель строительства — повышение боеготовности китайский войск во время военных конфликтов.

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Источники издания утверждают, что строительные работы в данный момент ведутся как минимум в 20 китайских военных лагерях. В качестве главной причины для соответствующей деятельности со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) они называют факт сохранения напряженности в регионе, где еще в мае начались первые стычки между индийскими и китайскими пограничниками.

При этом, по данным индийской разведки, Китай начал создавать новые базы для ракет класса «земля-воздух» у LAC. Более того, на ряде аэродромов в Тибете были размещены дополнительные эскадрильи китайских военных беспилотников и транспортных самолетов. Как отмечает издание, КНР также продолжает строительство новых мест для дислокации личного состава вместе с созданием тыловых баз для военно-технического обеспечения.

К тому же, в 60 км от границы индийского штата Аруначал-Прадеш был дислоцирован китайский центр радиоэлектронной борьбы, его главная цель — подавление сигналов спутников связи Индии.

Военная конфронтация Индии с Китаем в восточном Ладакхе продолжается уже восьмой месяц.

Речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. м. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

В зоне Ладакха сейчас размещены 60 тыс. китайских военнослужащих, тяжелая артиллерия, ракеты и танковые полки. Индия дислоцировала в этом регионе три горные дивизии численностью в 50 тыс. человек. Хотя между двумя странами ведутся военные и дипломатические переговоры с целью разрядить обстановку и развести войска, точные условия и последовательность шагов еще не определены.

Как говорил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, в настоящее время стороны продолжают консультации для достижения консенсуса по всем спорным вопросам и соответственно нивелирования кризиса в регионе.

«Китай и Индия поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам для снижения напряженности в Ладакхе и достижения конкретных договоренностей между сторонами», — подчеркнул дипломат.

Диалог сторон находится в тупике по большой части из-за разницы подхода двух стран к уже заключенным соглашениям.

Так, Индии и Китаю удалось договориться о разводе войск в районе реки Галван и формировании буферной зоны. Однако по отношению ко второй спорной точке — озеру Пангонг-Цо — мнения сторон расходятся.

С точки зрения Нью-Дели, отвод войск у Галвана подразумевают уход военных с озера, но Пекин никак не связывает высокогорное озеро с рекой. В итоге Индия настаивает на своем, а Китай не собирается идти на уступки, поскольку винит индийскую сторону в непосредственном запуске конфликта в регионе.

Параллельно с процессом переговоров в индийских и китайских СМИ появляется информация, подобная материалу The Times of India о строительстве лагерей КНР у линии фактического контроля. К примеру, в августе Hindustan Times сообщила о «провокационном перемещении» НОАК у LAC, что в последствии подтвердили индийские военные и официально опровергла китайская сторона.

В итоге подобные сообщения создают не лучший фон для диалога и поднимают вопрос о возможности новой эскалации в регионе. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов,

обе стороны в данный момент пытаются убедить друг друга в том, что их позиции сильны и военная операция против них не имеет смысла.

«Потому что точно также с китайской стороны появляется масса информации о том, что Индия строит коммуникации и размещает солдат на опасно близком расстоянии от границы. Поэтому первый вопрос к подобным данным — верификация этой информации, поскольку в СМИ обоих стран можно найти материалы о каких-либо приготовлениях у границы», — добавил эксперт.

Даже если эта информация верна, в любом случае, Китаю и Индии необходимо убедить друг друга, что они в регионе всерьез и надолго, продолжил Ломанов. Это банальная ситуация, но необходимо понимать, что там сейчас наступает суровая зима — температуры могут достигать -40°C, плюс регион высокогорный с разряженным воздухом, добавляет он.

«Очевидно, что стороны не заинтересованы в продолжение военных действий в таких условиях, несмотря на демонстрационные шаги. Для эскалации должна быть какая-та необычайно мотивированная политическая воля одной из сторон, что не прослеживается на данный момент», — отметил эксперт.

При этом формально небольшая конфронтация может быть в интересах Индии, которой необходимо отвлечь население от последствий пандемии коронавируса COVID-19 и экономического спада, считает эксперт.

У Китая, напротив, в настоящее время нет не малейшей мотивации, так как вопрос с эпидемией на его территории уже фактически закрыт.

«Индия же может быть также заинтересована в распространении информации о китайских военных приготовлениях для привлечения внимания Запада, в том числе нового президента США. Поскольку при нынешнем лидере Дональде Трампе она получила серьезную поддержку как антикитайский форпост, действующий в интересах Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Однако, с точки зрения Ломанова, эта ситуация не лишает стороны возможности достижения консенсуса в диалоге по спорным вопросам. По его мнению, шансы на урегулирование ситуации очень высоки, поскольку ни Индии, ни Китаю этот конфликт не нужен.