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«Демонстративный шаг»: как Китай и Индия затягивают решение спора

СМИ: КНР строит военные лагеря у границы с Индией

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Индия и Китай никак не могут прийти к соглашению по урегулированию территориального конфликта в восточном Ладакхе. В СМИ последовательно появляется информация об укреплении позиции той или иной стороны в регионе, несмотря на активные переговоры по завершению кризиса. По экспертной оценке, эти сообщения сигнализируют, что стороны не собираются покидать свои позиции. При этом эскалация конфликта может быть выгодна только Индии, желающей привлечь внимание США.

Китай занимается строительством военных лагерей в своих тыловых районах на всей линии фактического контроля (LAC), которая служит недемаркированной границей между КНР и Индией. По информации The Times of India, основная цель строительства — повышение боеготовности китайский войск во время военных конфликтов.

Источники издания утверждают, что строительные работы в данный момент ведутся как минимум в 20 китайских военных лагерях. В качестве главной причины для соответствующей деятельности со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) они называют факт сохранения напряженности в регионе, где еще в мае начались первые стычки между индийскими и китайскими пограничниками.

При этом, по данным индийской разведки, Китай начал создавать новые базы для ракет класса «земля-воздух» у LAC. Более того, на ряде аэродромов в Тибете были размещены дополнительные эскадрильи китайских военных беспилотников и транспортных самолетов. Как отмечает издание, КНР также продолжает строительство новых мест для дислокации личного состава вместе с созданием тыловых баз для военно-технического обеспечения.

К тому же, в 60 км от границы индийского штата Аруначал-Прадеш был дислоцирован китайский центр радиоэлектронной борьбы, его главная цель — подавление сигналов спутников связи Индии.

Военная конфронтация Индии с Китаем в восточном Ладакхе продолжается уже восьмой месяц.

Речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. м. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

В зоне Ладакха сейчас размещены 60 тыс. китайских военнослужащих, тяжелая артиллерия, ракеты и танковые полки. Индия дислоцировала в этом регионе три горные дивизии численностью в 50 тыс. человек. Хотя между двумя странами ведутся военные и дипломатические переговоры с целью разрядить обстановку и развести войска, точные условия и последовательность шагов еще не определены.

Как говорил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, в настоящее время стороны продолжают консультации для достижения консенсуса по всем спорным вопросам и соответственно нивелирования кризиса в регионе.

«Китай и Индия поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам для снижения напряженности в Ладакхе и достижения конкретных договоренностей между сторонами», — подчеркнул дипломат.

Диалог сторон находится в тупике по большой части из-за разницы подхода двух стран к уже заключенным соглашениям.

Так, Индии и Китаю удалось договориться о разводе войск в районе реки Галван и формировании буферной зоны. Однако по отношению ко второй спорной точке — озеру Пангонг-Цо — мнения сторон расходятся.

С точки зрения Нью-Дели, отвод войск у Галвана подразумевают уход военных с озера, но Пекин никак не связывает высокогорное озеро с рекой. В итоге Индия настаивает на своем, а Китай не собирается идти на уступки, поскольку винит индийскую сторону в непосредственном запуске конфликта в регионе.

Параллельно с процессом переговоров в индийских и китайских СМИ появляется информация, подобная материалу The Times of India о строительстве лагерей КНР у линии фактического контроля. К примеру, в августе Hindustan Times сообщила о «провокационном перемещении» НОАК у LAC, что в последствии подтвердили индийские военные и официально опровергла китайская сторона.

В итоге подобные сообщения создают не лучший фон для диалога и поднимают вопрос о возможности новой эскалации в регионе. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов,

обе стороны в данный момент пытаются убедить друг друга в том, что их позиции сильны и военная операция против них не имеет смысла.

«Потому что точно также с китайской стороны появляется масса информации о том, что Индия строит коммуникации и размещает солдат на опасно близком расстоянии от границы. Поэтому первый вопрос к подобным данным — верификация этой информации, поскольку в СМИ обоих стран можно найти материалы о каких-либо приготовлениях у границы», — добавил эксперт.

Даже если эта информация верна, в любом случае, Китаю и Индии необходимо убедить друг друга, что они в регионе всерьез и надолго, продолжил Ломанов. Это банальная ситуация, но необходимо понимать, что там сейчас наступает суровая зима — температуры могут достигать -40°C, плюс регион высокогорный с разряженным воздухом, добавляет он.

«Очевидно, что стороны не заинтересованы в продолжение военных действий в таких условиях, несмотря на демонстрационные шаги. Для эскалации должна быть какая-та необычайно мотивированная политическая воля одной из сторон, что не прослеживается на данный момент», — отметил эксперт.

При этом формально небольшая конфронтация может быть в интересах Индии, которой необходимо отвлечь население от последствий пандемии коронавируса COVID-19 и экономического спада, считает эксперт.

У Китая, напротив, в настоящее время нет не малейшей мотивации, так как вопрос с эпидемией на его территории уже фактически закрыт.

«Индия же может быть также заинтересована в распространении информации о китайских военных приготовлениях для привлечения внимания Запада, в том числе нового президента США. Поскольку при нынешнем лидере Дональде Трампе она получила серьезную поддержку как антикитайский форпост, действующий в интересах Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Однако, с точки зрения Ломанова, эта ситуация не лишает стороны возможности достижения консенсуса в диалоге по спорным вопросам. По его мнению, шансы на урегулирование ситуации очень высоки, поскольку ни Индии, ни Китаю этот конфликт не нужен.